Франція

Італієць не хоче продовжувати контракт, а головним претендентом на його підписання називають Челсі.

ПСЖ ризикує втратити одного зі своїх ключових гравців — голкіпера Джанлуїджі Доннарумму — безплатно після завершення сезону 2025/26. Як повідомляє L'Équipe, сторони не можуть дійти згоди щодо продовження контракту, і воротар наразі не планує підписувати нову угоду.

У зв’язку з цим паризький клуб розглядає варіант продажу 26-річного італійця вже цього літа, щоб уникнути повторення ситуації з Кіліаном Мбаппе, який пішов до Реала як вільний агент.

Доннарумма активно вивчає варіанти продовження кар'єри в Італії, Англії та Іспанії. Серед зацікавлених клубів — Інтер, Ювентус, Реал і Челсі. Саме лондонський клуб наразі вважається фаворитом у боротьбі за підписання італійця, оскільки готовий задовольнити його фінансові вимоги.

ПСЖ прагне ухвалити остаточне рішення щодо майбутнього Доннарумми ще до завершення трансферного вікна.

У минулому сезоні Джанлуїджі пропустив 40 голів у 46 матчах, 17 із яких були для його команди "сухими".