Англія

Захисник молодіжної збірної Англії перебирається до Франції.

Англійський захисник Іше Семюелс-Сміт офіційно залишив лондонський Челсі та приєднався до французького клубу Страсбург, який виступає в елітному дивізіоні Ліги 1. Сума трансферу склала 7,5 мільйона євро.

19-річний оборонець перейшов до "синіх" у липні 2023 року з Евертона й за цей час встиг проявити себе у юнацьких командах клубу. Зокрема, він виступав за склади U-18 та U-21, а також неодноразово потрапляв до заявки основної команди на матчі.

У сезоні 2023/24 Семюелс-Сміт допоміг молодіжному складу здобути титул чемпіона Прем’єр-ліги до 18 років, а також став важливим елементом у виході команди U-21 до плей-оф Другої Прем’єр-ліги.

Універсальний гравець оборони також має досвід виступів на міжнародному рівні — він представляв збірну Англії U-19.

"Ми дякуємо Іше за всі його зусилля під час перебування в Челсі та бажаємо йому всього найкращого у його кар'єрі з клубом Ліги 1", — зазначає пресслужба клубу.