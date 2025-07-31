Англія

Серйозна заява гравця МЮ.

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу висловився про атмосферу всередині манкуніанської команди. Його слова наводить BBC.

"З боку неважко побачити, як це. Атмосфера може бути досить токсичною, вона зовсім нездорова. Нам треба більше позитиву, енергії та радісної атмосфери. Коли маєш усе це, ти почуваєшся вільніше і можеш більше самовиражатися.

Рубен Аморім висуває вимоги. Менталітет – це важливий чинник. Він багато про це говорить. Він потребує 100% відданості справі і не хоче меншого. Якщо хтось викладається на 85–90%, цього недостатньо. Думаю, особливо цього року, якщо ти робиш щось неправильно, ти не гратимеш.

Досвідчені гравці повинні вимагати більшого день у день. Рівень тренувань, дотримання графіка, щоб ніхто не запізнювався. Тренеру байдуже, який ти гравець. Так і має бути. Чого б він не хотів, ми, гравці, маємо це виконувати — і ми повністю це підтримуємо", — сказав Шоу.