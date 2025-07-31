Англія

Клуб балансує між АПЛ, Лігою чемпіонів і кубковими турнірами.

Джерела в Челсі, які побажали залишитися анонімними, повідомили The Athletic, що клуб має на меті надати головному тренеру Енцо Маресці можливість ротації складу на всіх позиціях у сезоні-2025/26. Це необхідно для успішного виступу в Прем’єр-лізі, Лізі чемпіонів і внутрішніх кубкових турнірах.

Челсі планує додатково підсилити атаку та захист. Водночас клуб активно намагається продати Бена Чілвелла, Арманда Брою (£25 млн) і Кірнана Дьюсбері-Голла (£30 млн), щоб збалансувати бюджет і розширити опції для ротації.

У сезоні-2024/25 Челсі фінішував четвертим в АПЛ, але вилетів у 1/16 Кубка ліги та 1/16 Кубка Англії, що підкреслює потребу в глибшому складі.

Раніше повідомлялося, що Челсі повністю узгодив із Аяксом підписання Гато.