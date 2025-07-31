Англія

Швед сподівається перейти до "червоних".

Переговори між Ліверпулем і Ньюкаслом щодо трансферу Александра Ісака йдуть успішно, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг. 25-річний швед, чий контракт із Ньюкаслом діє до 2028 року, досяг принципової домовленості з Ліверпулем про контракт до 2031 року з зарплатою £250,000 на тиждень.

Ісак сподівається на узгодження рекордного трансферу. Ньюкасл розглядає Беньяміна Шешко та Йоана Віссу як потенційних заміну. Ліверпуль готує офіційну пропозицію після продажу Луїса Діаса до Баварії за £65 млн.

У минулому сезоні Александер Ісак став ключовим гравцем команди, забивши 27 голів і віддавши 6 результативних передач у 42 матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Ісак тренується окремо в Реал Сосьєдаді на тлі трансферних чуток.