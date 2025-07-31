Англія

Сенегалець уникає спекуляцій щодо трансферу.

Нападник Челсі Ніколас Джексон прокоментував чутки про своє майбутнє:

"Я — гравець Челсі. Майбутнє належить Богу. Якщо будуть якісь зміни — ви дізнаєтесь. Наразі я сфокусований на підготовці до нового сезону".

24-річний сенегалець, який у сезоні-2024/25 забив 10 голів і віддав 5 асистів у 30 матчах АПЛ, привернув увагу Ювентуса, який готовий заплатити £60 млн у разі продажу Душана Влаховича. Челсі оцінює Джексона вище цієї суми, але може погодитися на трансфер, щоб уникнути переходу до конкурента з АПЛ, як-от Ньюкасла чи Манчестер Юнайтед.

Контракт гравця діє до 2031 року, і він готується до передсезонного збору під керівництвом Енцо Марески.