Сенегалець уникає спекуляцій щодо трансферу.
Ніколас Джексон, Getty Images
31 липня 2025, 16:24
Нападник Челсі Ніколас Джексон прокоментував чутки про своє майбутнє:
"Я — гравець Челсі. Майбутнє належить Богу. Якщо будуть якісь зміни — ви дізнаєтесь. Наразі я сфокусований на підготовці до нового сезону".
24-річний сенегалець, який у сезоні-2024/25 забив 10 голів і віддав 5 асистів у 30 матчах АПЛ, привернув увагу Ювентуса, який готовий заплатити £60 млн у разі продажу Душана Влаховича. Челсі оцінює Джексона вище цієї суми, але може погодитися на трансфер, щоб уникнути переходу до конкурента з АПЛ, як-от Ньюкасла чи Манчестер Юнайтед.
Контракт гравця діє до 2031 року, і він готується до передсезонного збору під керівництвом Енцо Марески.