Англія

Півзахисник Ювентуса погодив умови особистої угоди з англійським клубом, зарплата становитиме 2,5 мільйона євро на рік.

Бразильський півзахисник Дуглас Луїс, який нині виступає за Ювентус, узгодив умови контракту з англійським Ноттінгем Форест. Про це повідомляє італійське видання TuttoSport.

27-річний футболіст підпише угоду, розраховану до літа 2030 року. Згідно з домовленістю, його річна зарплата становитиме близько 2,5 мільйона євро.

Дуглас Луїс приєднався до Ювентуса у 2024 році після трансферу з Астон Вілли. У минулому сезоні Серії А він провів 26 матчів, однак не відзначився жодним голом чи результативною передачею.

Очікується, що клуби незабаром завершать переговори щодо умов трансферу, після чого бразилець стане гравцем Ноттінгема.