Італія

Гравець вирішив залишитись у Італії.

За підсумками минулого сезону Емполі залишив склад учасників італійської Серії A та отримав пониження в класі до другого за силою дивізіону.

Після цього в складі "адзуррі" почалось переформатування та відхід виконавців із високим рівнем заробітних плат, а також перспективних гравців, якім не личать виступи в Серії B.

Останнє справедливо в контексті грузинського центрального захисника Саби Гоглічідзе, якого цього літа помістив на свої радари англійський Ноттінгем Форест.

Однак конкретики від "лісників" Емполі так і не дочекався, тоді як фріульський Удінезе в своєму прагненні підписати гравця був помітно більш щирим.

Як наслідок, за 21-річного виконавця заплатять 5 млн євро, і найближчим часом він стане футболістом "зебренят" із контрактом до 2029 року та зарплатнею в 650 тис. євро за сезон.

За сезон Гоглічідзе провів 36 матчів та зробив один гольовий пас.