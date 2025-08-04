Англія

"Іриски" працюють на трансферному ринку.

Півзахисник лондонського Челсі Кірнан Дьюзбері-Голл близький до переходу в ліверпульський Евертон. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "сині" та "іриски" вже домовилися про трансфер 26-річного англійця. Евертон заплатить лондонцям 25 млн. фунтів стерлінгів + 3 млн. в якості різноманітних бонусів.

Зазначається, що зараз клуб з Ліверпуля веде активні перемовини з самим гравцем, щоб якомога швидше дійти згоди щодо підписання трудової угоди.

Минулого сезону Кірнан Дьюзбері-Голл відіграв за Челсі 36 матчів, забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Гато став гравцем Челсі.