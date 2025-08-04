Англія

Француз не зміг заграти в Лондоні.

Новачок АПЛ Бернлі домовився про трансфер півзахисника лондонського Челсі Леслі Угочукву. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 21-річний француз найближчим часом пройде медичне обстеження в розташуванні "бордових", після чого підпише повноцінний контракт, який буде розрахований до 30 червня 2030 року.

Зазначимо, що Угочукву перейшов до Челсі з французького Ренна влітку 2023 року, за 27 млн. євро. З того часу він відіграв за "пенсіонерів" 15 матчів.

Минулого сезону Леслі Угочукву провів в оренді за Саутгемптон 31 матч, забив один гол та віддав дві результативні передачі.