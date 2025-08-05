Англія

Офіційний сайт чемпіонату Англії опублікував склад лондонців на майбутню кампанію.

Лівий вінгер Михайло Мудрик опинився в заявці Челсі на англійську Прем'єр-лігу сезону-2025/26, передає офіційний сайт турніру.

Зараз 24-річний українець відсторонений від футболу внаслідок порушення антидопінгових правил. У червні видання The Athletic повідомило, що допінг-проба В гравця виявилася позитивною.

Ще на початку того ж місяця 10-й номер Мудрика отримав атакувальний півзахисник Коул Палмер. Сам 23-річний англієць заявив, що поговорить із Михайлом стосовно цієї ситуації.

У сезоні-2024/25 українець не відзначився результативними діями в семи матчах чемпіонату Англії. У восьми поєдинках інших турнірів фланговий нападник записав на свій рахунок три гола й п'ять асистів.