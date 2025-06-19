Англія

Півзахисник Челсі поділився, ким надихався у дитинстві, і прокоментував майбутню розмову з Михайлом Мудриком щодо легендарного ігрового номера.

Англійський хавбек Челсі Коул Палмер розповів про своє захоплення гравцями, які виступали під легендарною "десяткою", і особливо виділив Ліонеля Мессі.

"Мессі – головний. Руні та інші подібні гравці", – зізнався Палмер, говорячи про своїх футбольних кумирів.

Він також пояснив, чому для нього важливий саме 10-й номер:

"Це просто культовий номер. Я носив його все дитинство, і він мені просто-таки подобається".

Окремо Палмер прокоментував можливу розмову зі своїм партнером по команді Михайлом Мудриком, якому належала "десятка" у Челсі:

"Я поки не говорив з Мішою Мудриком з цього приводу, але у відповідний момент зроблю це. Зараз втручатися в його ситуацію – це не зовсім моя справа. Я з ним поговорю".

У кампанії-2024/25 атакувальний хавбек провів 46 матчів, забив 15 голів і зробив 12 асистів.

Раніше повідомлялося, що Давід Фофана покине Челсі.