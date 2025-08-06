Англія

Еріксен, який є вільним агентом, відмовився від зухвалої пропозиції Рексема, оскільки хоче грати у вищому дивізіоні.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен може повернутися в англійську Прем'єр-лігу, оскільки, за інформацією Mail Sport, ним цікавиться Бернлі. Клуб, що нещодавно підвищився в класі, прагне підсилити склад для успішного виступу в елітному дивізіоні.

33-річний данець, який залишив Манчестер Юнайтед наприкінці минулого сезону, має багатий досвід виступів у вищому дивізіоні. Він є надзвичайно привабливим варіантом, оскільки доступний як вільний агент. Бернлі, який уже витратив понад £60 млн на нових гравців, прагне зробити значний внесок у боротьбу за виживання в АПЛ.

Раніше Еріксен відхилив пропозицію від Рексема з Чемпіоншипу. За словами його представника Мартіна Схутса, футболіст прагне "залишитися в першому дивізіоні" і "у Західній Європі". Крім Бернлі, інтерес до данця також проявляють турецькі клуби, зокрема Фенербахче та Бешикташ, а також команди з Німеччини та Іспанії.

Цікаво, що нинішній тренер Бернлі Скотт Паркер також раніше грав за Тоттенгем, хоча залишив клуб незадовго до приходу туди Еріксена. Тепер вони можуть возз’єднатися в новому клубі, щоб разом боротися за місце в Прем’єр-лізі.