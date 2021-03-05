Чтиво

Football.ua рассказывает о национальной команде, которая неожиданно для всех стала чемпионом Европы в 2004 году.

Евро-2004, проходившее в Португалии, большинство болельщиков считает едва ли не худшим за последние несколько десятилетий. И нет, организация турнира была на высшем уровне, несмотря на финансовые проблемы принимающей страны. Строительство семи новых стадионов и реконструкция трех старых арен были завершены в запланированные сроки, а подготовка в общей сложности обошлась примерно в 800 миллионов евро, но сейчас не об этом...

Тот чемпионат Европы во многом стал сенсационным: здесь вам и ранний вылет фаворитов в лице Испании и Италии, но что более важно — триумфатором стала команда, на которую могли поставить только ярые фанаты, но никак не реалисты. Речь идет о сборной Греции, ставшая, наверное, самым спорным и критикуемым чемпионом в истории Евро. Игра подопечных немецкого специалиста Отто Рехагеля на протяжении всего турнира была из разряда тех, за которыми неинтересно наблюдать любителям динамичного и яркого футбола. Но тогда сильнее оказались дисциплина и организованная оборона. В любом случае, победителей не судят, а неожиданные исходы — то, за что все мы любим этот вид спорта.

Так кем же были главные действующие лица той ничем непримечательной сборной Греции, которая сотворила, пожалуй, самую громкую сенсацию в истории чемпионатов Европы по футболу, и как сложилась их дальнейшая судьба?

Вратари

Безоговорочным первым номером команды был Антонис Никополидис, в то время защищавший цвета Панатинаикоса. Он отстоял в воротах все шесть поединков на Евро, в которых пропустил четыре гола (все на групповом этапе), а его сменщики Константинос Халкиас и Теофанис Катерьяннакис были вынуждены за всеми событиями турнира наблюдать со скамейки запасных.

Антонис Никополидис после триумфа на чемпионате Европы перешел в Олимпиакос, где и повесил перчатки на гвоздь в 2011 году. Завершив карьеру, экс-голкипер остался в футболе и теперь пробует реализовать себя на тренерском мостике. Никополидис в данный момент возглавляет юниорскую команду Олимпиакоса U-19.

Защитники

Юркас Сейтаридис - основной правый защитник сборной Греции на чемпионате Европы 2004 года. Тогда он провел все шесть матчей, в которых отличился одной результативной передачей. После триумфа фулбек поиграл в Порту, московском Динамо и мадридском Атлетико, а завершил карьеру в 2011 году в Панатинаикосе. Дальнейшую жизнь Юркас решил не связывать с футболом, а посвятил себя модельной деятельности.

Панайотис Фиссас стал основным левым защитником на триумфальном Евро, вытеснив из состава Стилианоса Венетидиса. После турнира продолжил выступать за Бенфику, но в 2005 году подписал контракт с шотландским Харт оф Мидлотиан. Повесил бутсы на гвоздь в Панатинаикосе, а сейчас работает в Федерации футбола Греции, занимая пост спортивного директора.

Траянос Деллас - ключевой центральный защитник той сборной, который в полуфинале забил единственный гол в ворота Чехии, покинул Рому в 2005 году и вернулся на родину в АЕК, став впоследствии капитаном команды. Также выступал за кипрский Анортосис, а после завершения карьеры отправился на тренерский мостик. В послужном списке Делласа есть посты главного тренера в АЕК, Атромитос и Панетоликос. Сейчас является наставником футбольного клуба Панетоликос, являющегося аутсайдером чемпионата Греции.

Михалис Капсис составил пару центральных защитников вместе с Делласом, что стало вынужденным решением из-за травмы Дабизаса. Триумф на Евро обеспечил ему трансфер в Бордо, однако во Франции не задалось, поэтому Капсис вернулся в Грецию. Пробовал себя в качестве тренера, но пока находится в статусе безработного.

Яннис Гумас - цетрбек, не сыгравший на чемпионате Европы ни одного матча, продолжил защищать цвета Панатинаикоса, где и повесил бутсы на гвоздь в 2009 году.

Никос Дабизас — главная звезда обороны сборной Греции травмировался накануне чемпионата Европы, поэтому не сыграл на турнире ни одного поединка. До 2005 года выступал за Лестер, а потом подписал контракт с греческой Ларисой, где и завершил карьеру в 2011. Дабизас, являясь очень популярной личностью в Греции, также занимал пост технического директора в Панатинаикосе и Омонии.

Стилианос Венетидис — на чемпионате Европы выполнял роль сменщика Фиссаса, проведя таким образом три матча на турнире. Сразу после триумфального Евро завершил карьеру в сборной, а на клубном уровне выступал еще до 2012 года. Дальнейшую жизнь также связал с футболом, успев поработать ассистентом главного тренера во многих греческих командах.

Полузащитники

Ангелос Басинас - центральный полузащитник, который провел на Евро-2004 пять поединков. Благодаря его реализованному пенальти греки вырвали победу у Португалии на групповом этапе. Кроме того, Басинас стал автором результативной передачи на Харистеаса в финале турнира. После завершения чемпионата Европы хавбек поиграл в Портсмуте, АЕК и Мальорке. Завершил же он карьеру во Франции, после чего работал техническим директором в сборной Греции. Ныне — безработный.

Теодорос Загоракис - капитан сборной Греции и незаменимая фигура в схеме игры Рехагеля. Провел все шесть поединков на Евро. После турнира перебрался в итальянскую Болонью, но спустя год вернулся на родину, где в 2007 завершил карьеру. Занимал пост президента ПАОКа, а ныне является депутатом Европарламента от Греции.

Константинос Кацуранис - очередной центральный полузащитник, который провел все шесть матчей на Евро-2004 и стал незаменимой составляющей в механизме главного тренера. После триумфа успел поиграть три года в Бенфике, а также набраться опыта в чемпионатах Индии и Австралии. Повесив бутсы на гвоздь в 2015 году, открыл собственный тату-салон в Афинах, который пользуется большой популярностью.

Йоргос Карагунис сыграл на Евро четыре матча и запомнился тем, что отличился голом-открытием турнира. Всего за сборную провел рекордные 139 поединков, а на клубном уровне весьма неплохо выступал за Интер, Бенфику, Фулхэм и Панатинаикос. Завершил карьеру в 2015 году, после чего занимал пост спортивного директора в Федерации футбола Греции.

Стелиос Яннакопулос - фланговый полузащитник, сыгравший на турнире четыре поединка. Несмотря на то, что на Евро хавбек не отличился взятием ворот, он выполнял важную роль, оказывая давление на крайних защитников соперника. Большую часть карьеры провел в Греции, но также был незаменимым в Болтоне Сэма Аллардайса. Работал ассистентом главного тренера сборной своей страны, но покинул эту должность летом 2019 года.

Вассилиос Цартас начинал турнир в качестве основного игрока, однако впоследствии был вытеснен Карагунисом и выходил на замены. В четырех матчах он отдал два важнейших ассиста против Испании и Чехии. После чемпионата Европы подписал контракт с Кельном, однако не заиграл в Германии и вернулся на родину, где и завершил карьеру в 2007 году.

Пантелис Кафес — опорный полузащитник, который провел весь чемпионат Европы на скамейке запасных. После завершения карьеры в 2013 году, посвятил себя ресторанной деятельности, открыв бары Riviera Luxury Beach Bar в Халкидики и BRO в Неос Мармарасе.

Георгиос Георгиадис - не сыграл ни одного поединка на Евро-2020 и повесил бутсы на гвоздь в 2008 году. Входил в тренерский штаб ПАОКа, а также возглавлял греческие Верию и Трикалу.

Василис Лакис — выходил на замены, записав на свой счет два матча на чемпионате Европы. После триумфа переехал в Кристал Пэлас, но завершил карьеру в Греции. В 2015 году попал в скандал с распространением запрещенных препаратов, из-за чего судился с журналистами.

Нападающие

Ангелос Харистеас - ключевой бомбардир сборной Греции на Евро-2004, который забил три мяча в шести проведенных поединках. Стал автором единственного гола в финальном матче против Португалии, за что был признан национальным героем у себя на родине. После чемпионата Европы поиграл во многих клубах, включая Аякс, Фейеноорд, Нюрнберг, Байер и Шальке. Завершил карьеру в 2013 году в Саудовской Аравии. В августе 2019 года он вернулся в футбол, заняв одну из руководящих должностей в Арисе, где проработал до сентября 2020 года.

Демис Николаидис должен был стать основным форвардом того Евро, однако впечатляющая игра Харистеаса не оставляла тренерскому штабу выбора. Николаидис провел четыре неполных матча, в которых результативными действиями не отличился. Сразу после триумфа завершил карьеру, а в 2004 году выкупил АЕК, которому грозил перевод в четвертый дивизион из-за долгов и коррупции. В 2008 экс-нападающий покинул пост президента клуба. Женат на греческой певице Деспине Ванди, с которой воспитывает дочь и сына.

Зисис Вризас сыграл на чемпионате Европы пять матчей и отличился одним взятием ворот против сборной России. На клубном уровне поиграл в Ла Лиге и Серии А, а повесил бутсы на гвоздь на родине в 2008 году. Ранее работал техническим директором Верии, но с 2016 не занимал должностей в сфере футбола.

Димитриос Пападопулос провел на Евро-2004 два матча, в которых результативными действиями не отличился. Пробовал начать карьеру в Лечче, загребском Динамо и Сельте, но нигде не стал основным игроком. После этого сменил ряд греческих клубов и повесил бутсы на гвоздь в 2017 году. Считается первым футболистом с советского и постсоветского пространства (родился в городе Гаранин, Узбекистан), ставшим победителем крупного футбольного турнира после победы сборной СССР в 1960 г.

Главный тренер

Отто Рехагель до работы со сборной Греции сменил множество немецких клубов. За столь продолжительную тренерскую карьеру ему покорялись Бундеслига, Кубок Германии и даже Кубок кубков, однако самым значимым его достижением, скорее всего, является сенсационная победа на чемпионате Европы 2004 года. Да, игра его подопечных оставляла желать лучшего во многих аспектах, но он выжал все из того состава и добился максимально возможного результата.

До 2010 года Рехагель продолжал работать со сборной Греции, но потом сделал перерыв в тренерской деятельности. В 2012 он вернулся и помог Герте избежать прямого вылета из Бундеслиги, но в стыковых матчах его подопечные уступили Фортуне. После этого опытнейший специалист окончательно завершил карьеру, а сейчас в возрасте 82 лет он наслаждается заслуженной пенсией.