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Евгений Кузьменко представляет материал о том, как был устроен скаутинг в лондонском Арсенале эпохи Арсена Венгера, переводя замечательное интервью Фрэнсиса Кагигао — скаута Канониров, проработавшего в клубе 24 года.

Его успешной карьеры скаута могло и не быть, если бы не авторитет одного известнейшего футбольного тренера…

Англичанин Фрэнсис Кагигао, завершив футбольную карьеру в возрасте 29 лет, с невероятным упорством ударился в тренерство. Уже в конце своей карьеры он был играющим тренером в клубе испанской Терсеры. Но когда ему поступило предложение от лондонского Арсенала, и в частности от шеф-скаута Стива Роули – "правой руки" Арсена Венгера, отказного пути, кажется, не было. Поработать с Венгером, и напрямую влиять на формирование состава того "венгеровского" Арсенала – высшее достижение.

Сначала англичанин Кагигао работал на полставки скаутом в Арсенале, совмещая эту деятельность с тренерской в том скромном испанском клубе Лемос. Так продолжалось в течении нескольких лет, пока Канониры не предложили перспективному селекционеру вариант полноценного контракта.

Все это происходило в конце 1990-х…

В начале осени этого года Кагигао был уволен из Арсенала вместе с 54 другими сотрудниками в рамках оптимизации клубом своих расходов. Фрэнсис провел 24 великолепных года в клубе из Северного Лондона, включая 21 сезон Арсена Венгера. Очевидно, что этому человек есть, что рассказать.

О видео-анализе в скаутинге конца прошлого века.

"Если вы думаете, что в тот период, когда я пришел в Арсенал не было видео-скаутинга из-за ограниченности в технических инструментах, вы ошибаетесь. Видео-скаутинг существовал всегда. Конечно, сейчас у нас больше технологий и платформ, но и тогда мы выкручивались. Раньше мы использовали VHS-рекордеры, у нас было огромное количество игр на VHS, которые впоследствии были отформатированы на DVD. Такие видео до сих пор можно найти в интернете, и уверен, их используют некоторые скауты в своей работе".

"Можно сказать, что большую часть времени мы использовали видео-анализ, чтобы сэкономить время и деньги. Благодаря этому мы могли смотреть отрывки действий определенных игроков или целые игры, чтобы впоследствии решить, куда нам отправиться, а не сразу ехать в ту страну или город и смотреть игрока без какой-либо базы. Помимо просмотра матчей в прямом эфире, вы также можете смотреть около 10-12 игр в неделю в записи. Я занимаюсь этим последние 24 года".

О различии видео-скаутинга с лайв-скаутингом.

Отвечая на вопрос о том, насколько важно балансировать видео-скаутинг и живой скаутинг в структуре селекционного департамента конкретного клуба, Кагигао говорит следующее:

"В этом есть две стороны медали. Каждый ресурс, который вы можете адаптировать к конкретным потребностям своего клуба, важен, если вы правильно рассчитываете проценты. Есть много игроков, по которым нет цифр, и нет даже минимальных видеонарезок. Это что, означает, что мы их отметаем? Нет. Я должен увидеть этого игрока, если он уже оказался у меня в списке".

"У меня есть множество примеров игроков, которых я разыскал в лайв-скаутинге, которые впоследствии стали блестящими игроками и заработали клубу миллионы на трансферах. Уверяю вас, что некоторых из этих игроков было бы практически невозможно подписать, основываясь на использовании видео, онлайн-скаутинга или одних только данных".

"При этом, повторюсь. У меня никогда не было споров о том, что важнее: лайв-скаутинг или видео-анализ? Нужны обе вещи. Я работал с аналитиками данных и статистическими программами. Я также много изучал различные системы данных, есть хорошие и плохие. Я думаю, что важно то, кто интерпретирует информацию, кто смотрит игру и каковы их знания. Есть ли у них проверенный опыт рекомендации игроков высшего уровня? Есть ли у них подтвержденный опыт проецирования пути молодого игрока".

"Если у вас есть опытный натренированный глаз с проверенной репутацией, который также может работать с современными технологиями и ресурсами, то я думаю, что вы идеально подойдете в какой-то конкретный клуб. Но опять же, все сводится к культуре, традициям, политике каждого клуба и к тому, как они приспосабливают вещи к своим потребностям".

Габриэль Мартинелли, как лучший пример лайв-скаутинга.

"Мы подписали Габи Мартинелли из четвертого дивизиона Бразилии. О нем практически не было данных и не было большого количества видеозаписей. Нужен был исключительно живой скаутинг, было необходимо мое присутствие. Кроме того, чтобы узнать данные о характере игрока, чтобы узнать, что он собой представляет в условиях давления, чтобы узнать, из какой он среды и какой он человек, будет ли он адаптироваться столь быстро, как мы того ожидаем? Для всего этого нужны не специализированный софт, а опыт и конкретные действия скаута"

"Всего этого вы не найдете в числах. Вам нужно выйти и сделать свою работу, вам нужно взаимодействие. Да, числа необходимы, и они очень помогают. Вам по-прежнему нужно интерпретировать их, и вам нужны технические специалисты, чтобы интерпретировать их максимально правильно и сделать их актуальными для вашего клуба. Это отличный ресурс, но мы никогда не должны терять сущность футбола".

Особенности и сложности онлайн-скаутинга.

"Я много использую онлайн-скаутинг и видео-анализ. Но вы должны помнить, что, когда вы смотрите игру на экране, трансляция отслеживает мяч, и вы получаете все данные, которые касаются зоны мяча. Конечно, это важно. Но есть и другие важнейшие аспекты, такие как движение игроков без мяча, вне зоны мяча. Действия, которые не фиксируются камерой".

"Конечно, атакующие действия команды будут зафиксированы. Но у вас есть много других вещей, которые связаны с принятием решений, созданием и заполнением пространства, компактностью и тактическими решениями, где вы можете изучить тактический состав игрока, его осведомленность и его понимание игры. Этого всего вы не получите в полной мере на видео и в целом онлайн-скаутинге. Вы должны быть в игре".

"Не думайте, что скауты не анализируют. Скауты являются аналитиками. Они анализируют игроков индивидуально. Они также много времени анализируют команды, я 7 лет анализировал соперников Арсенала в Лиге чемпионов".

Киран Тирни, как пример смешанного скаутинга.

"Киран Тирни. Мы часто наблюдали за ним с тех пор, как он ворвался в первую команду Селтика. Тогда у нас просто-напросто появилось много данных по нему, и возможностей провести множество различных видео-анализов. Но все началось с рекомендации нашего шотландского скаута, когда Киран был молодым игроком. Итак, мы наблюдали за игроком с тех пор, когда у нас не было данных или видео по нему. После чего совместили оба метода".

О самом сильном игроке, которого подписал Арсенал за последние 24 года.

"Как скаут, ты видишь много выдающихся талантов. Некоторых вы можете рекомендовать и подписывать, других вы даже не можете рекомендовать, не говоря уже о том, чтобы подписать. На это есть целый ряд разных причин".

"Франсеск Фабрегас – выдающийся игрок! Он стал самым молодым игроком, дебютировавшим за Арсенал, одним из самых молодых капитанов в истории клуба. Он выигрывал чемпионат мира и Европы. Он – победитель. А еще, он – игрок, который после продажи заработал много денег для клуба. Это важно, как вы понимаете. Это отображение скаутской деятельности. Клуб не хотел продавать Сеска, но он хотел уйти, отдав клубу почти 9 лет. Итак, я бы сказал, что он один из таких игроков".

О возможности подписать Месси и Пике.

"Арсен Венгер уже как-то рассказывал, что на некоторой стадии мы были близки к приобретению Лео Месси. Я бы не сказал, что мы были так уж близки, но определенно где-то рядом. Мы вели переговоры с его представителем, но возникла проблема с разрешением на работу, и даже в Испании не понимали, как с этим быть, поэтому мы отказались от сделки".

"Также достоверно известно, что Жерар Пике был на волоске от подписания контракта с нами, но спустя шесть месяцев он перешел в Манчестер Юнайтед. Между клубом и представителями Жерара возникли некоторые разногласия насчет условий контракта, и по этой причине трансфер не состоялся. И Лео и Жерар могли прийти из Барселоны уже после того, как к нам присоединился их бывший партнер Фабрегас".

О сходстве Мартинелли с Фабрегасом.

"В последнее время Габи Мартинелли стал другим игроком. Он очень спрогрессировал. Конечно, они с Фабрегасом совершенно разные игроки, но Габи абсолютно точно с той же целеустремленностью, той же решимостью, жаждой успеха и драйвом. Вы уже видите, что он будет топ-игроком. У обоих есть много общего в том, что они адаптировались намного быстрее, чем мы думали. В случае Сеска это было 6 месяцев, у Габи — 3 месяца. Он исключительно быстро приспособился к ситуации".

Эми Мартинес, как пример успешного скаутинга.

"Эми Мартинеса я впервые увидел в 2009 году в юношеской сборной Южной Америки в Чили. Мы и сам Эми ждали прорыва целых 9 лет! И то, что он случился – для меня это огромный успех. Дело было не только в адаптации, дело еще и в позиции. У вратарей есть только один шанс, одно амплуа – выйти на игру в воротах. У полевых игроков, по сути, есть 10 шансов – каждый игрок теоретически может выйти на разной позиции. Вратарская позиция – та позиция, где реже всего происходят перемены, конкурировать не так просто".

"Тот факт, что в прошлом сезоне он смог показать свои исключительные способности, талант и характер, является фантастической историей успеха для скаутинга и, конечно же, для развития клуба. У нас было несколько отличных тренеров вратарей, таких как Джерри Пейтон и Сэл Биббо, которые работали с ним на протяжении многих лет. Повторюсь, это большая история успеха и для игрока, и для скаутинга Арсенала, конечно, ибо клуб выручил за него около 20 млн фунтов".

О скаутинге времен пандемии.

"В это время я мог проводить только видео-скаутинг. Я смотрел по видео 6-7 игр в день, а также смотрел отредактированные клипы, которые мне присылали коллеги. Я делал все, что мог, имея те ресурсы, которые были у меня в распоряжении в то время. Но да, признаться, я немного был расстроен, потому что не мог пойти и посмотреть игры вживую. При этом, отмечу, что практически все те игроки, которых я смотрел по видео, были тщательно изучены заранее вживую, а в некоторых случаях изучались в течение многих лет".

О Ливерпуле, как идеально выстроенном клубе с точки зрения скаутинга.

"Я думаю, что за последние несколько лет такой клуб, как Ливерпуль, похоже, правильно рассчитал процентное соотношение в своих скаутских приоритетах. Они выстроили идеальную систему баланса видео-анализа и живого скаутинга, скаутинга игроков в топ-лигах и в более слабых чемпионатах. В их скаутском отделе мы можем видеть такую фигуру, как Артур Эдвардс, который очень сильно ориентируется на данные, но при этом работает плечо-к-плечу с такими специалистами, как Барри Хантер – скаут с очень хорошей репутацией именно в живом скаутинге".

"У Ливерпуля есть элитный менеджер высшего класса. Они также очень хорошо справляются со своей академией. Похоже, они отыскали идеальную форму для футбольного клуба, к которой могут стремиться многие клубы".

Об Арсене Венгере и его принципах взаимодействия со скаутами

"Я думаю, что с Арсеном в Арсенале не сравнится никто. Вы видели его послужной список и срок его работы в клубе? С кем это можно сравнить? Может быть, с Алексом Фергюсоном? Или с Биллом Шенкли и Джоком Стейном".

"Венгер очень верил в своих скаутов. Он всегда был в тесном контакте с нами. При этом, конечно же, последнее слово оставалось за ним. Когда я был в клубе, мы должны были видеть каждого игрока лично своими глазами. Даже если это уже действительно известный игрок, Арсен настаивал на актуальных отчетах о нем. О том, как он играет, как он двигается с мячом и без него, как он готов физически и как морально себя чувствует. Венгер хотел, чтобы мы смотрели игры вживую и постоянно отчитывались".

"У самого Арсена не было времени путешествовать и смотреть игры вживую. Кажется, он приходил со мной на игры только два раза, один из них был полуфиналом Лиги чемпионов. В остальное время он смотрел столько, сколько мог в записи, и было много случаев, когда он видел кого-то интересного на экране и тут же спрашивал, знаем ли мы этого игрока, и просил нас пойти и посмотреть его вживую. Так что в некоторых случаях это срабатывало".

"С точки зрения человека, который дал шанс, помог развить молодых игроков и сделал их футболистами элитного уровня, я считаю, что Арсен Венгер – несравненный в мировом футболе тренер".