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Football.ua представляет текст о выдающемся страже ворот "скаузеров" и "шпор" Рэйе Клеменсе.

2020-й год, который надоел уже всем и вся, особо безжалостен к английскому футболу. В его течение отправились в иной свет уже четверо чемпионов мира 1966-го года – Питер Бонетти, Норман Хантер, Джон Чарльтон и Нобби Стайлз, а теперь печальный черед дошел и до легенды уже следующего поколения, великолепного кипера 70-х и 80-х Рэймонда Нила (а коротко – просто Рэя) Клеменса, покинувшего наш мир ровно неделю назад — 15 ноября.



Этот замечательный футболист и человек родился 5 августа 1948 – как мы видим, в самый разгар депрессивного послевоенного времени. Его малая родина – это городок Скегнесс и районе Восточный Линдси графства Линкольншир. Родители Билл и Мюриэль ( в девичестве Скотт) отдали его в футбольную команду при школе, где он до 15 лет играл в поле, но когда сломался вратарь – был призван его заменить.

И делал он это по началу, прямо скажем, без особого желания, но затем всё же принял то, что его карьера пройдет именно в рамке. Затем было молодёжная команд Ноттс Каунти, откуда его благополучно выгнали, и клуб Третьего дивизиона Сканторп Юнайтед.

А теперь немного шокирующей информации. Сейчас, как мы знаем, а может и просто догадываемся, среднестатистический футболист третьей по силе лиги Англии – это вполне себе богатый человек. В далеком же 1967-ом дела обстояли вовсе не так, наш герой зарабатывал то 9, то 11 фунтов в неделю, и поэтому во время летнего отпуска (по окончанию сезона 1966/1967) вынужден был подрабатывать… на пляже родного Скенгнесса, арендуя шезлонги для отдыхающих.

Там он и получил известие об интересе со стороны великого Билла Шенкли, на тот момент уже 8 лет возглавлявшего "красных", и в неполные 19 лет за 180 тысяч фунтов стерлингов присоединился одному из двух главных клубов своей жизни. Вместо 9-11 фунтов в неделю Клеменс теперь получал 30!

Хотя сразу заполучить железобетонное место в основе Рэю не удавалось и близко – еще бы, рядом был непревзойденный Томми Лоуренс. Клменс дебютировал за "красных" в 1968-ом году в матче Кубка Лиги против Суонси, но сместить легендарного кипера нашему герою, который еще статус легендарного не получил и близко, удалось уже в сезоне 1969/1970 (а вернее сказать, во второй половине сезона, после провальной игры Лоуренса против Уотфорда в Кубке страны), а ну а с сентября 1972-го по март 1978-го он добился уникального достижения, на протяжении пяти с половиной лет сыграв от звонка до звонка ВО ВСЕХ (коих насчиталось 336) матчах Ливерпуля.

Всего за 14 лет в футболке мерсисайдской команды он вышел на поле 665 раз, из которых 323 без пропущенных голов. Эх, совсем чуть-чуть не дотянул, дабы превысить половину…





За это время составе "скаузеров" Клеменс выиграл впечатляющее количество трофеев: 5 чемпионств, 2 Кубка Англии, 6 Суперкубков (2 из которых – разделены), Кубок Лиги, а что самое главное – 2 Кубка УЕФА, 3 Кубка чемпионов и один Суперкубок УЕФА. Дочитали сей список до конца? Молодцы!

Не очень высокий как для вратаря XXI века (183 см роста), зато невероятно атлетичный, быстрый и решительный, Клеменс также превосходно выстраивал своих защитников, и не без помощи великолепной четвёрки оборонцев — Фила Нила, Фила Томпсона, Алана Хансена и Аллана Кеннеди, в сезоне 1978/1979 он пропустил только 16 голов в 42-х матчах лиги. Более того, в 28 из них он сохранил ворота "‎сухими"‎!

В том сезоне клуб из столицы Мерсисайда завоевал один из своих Кубок чемпионов, а в финале с Брюгге, закончившемся победой Ливерпуля со счетом 1:0, Клеменс продемонстрировал потрясающую игру. Не менее высококлассно он сыграл и три года спустя, когда 1:0 побежден был уже Реал, и на фоне оглушающей славы почти 33-летний кипер решил покинуть Ливерпуль.

Именно игра со сливочными стала для него последней за команду, и к тому времени его без преувеличений считали лучшим вратарем в истории "красных" (собственно, он им и остался – 11-й в списке наиболее выдающихся игроков в истории клуба, что является наивысшим показателем среди стражей ворот), но за 300 тысяч фунтов стерлингов он ушел в Тоттенхэм Хотспур.



Пожить в столице захотелось, что ли?! Шучу, просто Клеменс почувствовал, что с мерсисайдцами, коих возглавлял сначала Билл Шенкли, а затем Боб Пейсли, он уже выиграл все. И ведь это действительно так, скромничать нашему герою было не к месту!

В общем, и для истории "шпор" ему удалось стать памятной личностью. Он дебютировал за лондонский клуб в матче против Мидлсбро в августе 1981-го года и сыграл за него более 300 игр. Травма вынудила Клеманса потерять место в команде после победы над Андерлехтом в финале Кубка УЕФА 1984-го года, но, будем откровенны, и во время самого финала он уже пребывал на скамейке запасных – наблюдал, как его коллега Тони Паркс после итоговых 2:2 вытаскивал серию пенальти, парируя 2 бельгийских удара.

Также уже в ранге матерого ветерана Клеменс дошел до пятого финала Кубка Англии в 1987-го году, в котором шпоры проиграли Ковентри, и присоединился к небольшому количеству игроков, которые принимали участие в пяти или более финалах Кубка Англии.

Но еще одна травма – ахилла, полученная в октябре того же 1987-го в игре против Норвича, поставила крест на карьере замечательного вратаря. После этого Клеменс почти сразу перешёл на тренерскую работу, но закрепиться в этом деле в качестве главного у него не получилось ни в Тоттенхэме (в роли помощника Дуга Ливермора), ни в Барнете из Третьего-Четвёртого дивизиона (там он работал вначале совместно с Гарри Филлипсом, а затем единолично, а наименование лиги написано так, ибо четвёртым он стал после внедрения АПЛ).



Зато тренером вратарей в сборной Англии он работал при четырёх коучах подряд – с 1996-го по 2012-й! Да, с небольшой оговоркой, что в 2007-м после прихода Фабио Капелло его заменил соотечественник главного Франко Танкреди, но Рэймонд всё равно оставался в штабе, и занимался в первую очередь именно вратарями, пусть официально его должность и звучала иначе. Ну а в 2010-ом, с приходом Роя Ходжсона, он вернул себе родную "‎должность"‎ и официально.



Кстати говоря, и эту работу он покинул далеко не по своей воле – клятый ахилл напомнил о себе во время разминки с Джо Хартом во время нашего с поляками Евро 2012. А в случае англичан – чисто нашего во всех смыслах слова. Это была игра против французов в украинском Донецке на вызывающей сейчас у многих слезы Донбасс Арене… В 2013-м же году он ушел из футбола навсегда.

Кстати, говоря, в историю сборной наш герой тоже вошёл в роли далеко не заурядного персонажа. Как игрок он, конечно же, не застал времена золотого 1966-го – тогда его футбольный путь только начинался. Дальше же он боролся за право стать правопреемником Гордона Бэнкса, но в итоге таки проиграл конкуренцию Питеру Шилтону, с которым долгое время жестко конкурировал, и успел одеть футболку главной команды страны 61 раз, в том числе на двух играх Евро 1980.

На еще один турнир, мировое первенство 1982, он отправился в роли запасного. До этого же возможности побывать на больших турнирах у Клеменса попросту не было – на ЧЕ-72, ЧМ-74, ЧЕ-76 и ЧМ-78 родоначальники футбола не попадали.

Жена Вероника, с которой он сошелся в 1971-м году, подарила Рэю троих детей – сына Стивена, также ставшего профессиональным футболистом, и две дочери Сару, ставшую женой шотландского футболиста Дуги Фридмэна, и Джули. За футбольные заслуги он стал кавалером ордена Британской Империи. 15 ноября 2020-го года замечательный вратарь прошлого умер от рака простаты, которым страдал с далекого февраля не менее далекого 2005-го…

Пусть футбол – 100 раз командная игра, великим его делают в первую очередь именно Личности. Рэй Клеменс – одна из них. Для двух клубов (в особенности для одного) — эпохальная, для остального футбольного мира – мягко говоря, не последняя в списке великих. Если вы действительно любите Ее Величество Игру, то интересуйтесь иногда их неповторимыми историями. А главное – делайте это не только когда появляются такие грустные поводы. Ибо без каждого из них спорт номер 1 был бы не настолько велик.





Rest in Peace, Legend!