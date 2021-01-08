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Football.ua рассказывает, какие футболисты пока не сумели заиграть в новых клубах.

В нынешнее время продажи футболистов за баснословные деньги из топ-клуба в другой гранд мирового футбола – не новость. Цена за игрока, который выдал сезон-другой на отличном уровне может достигать 100, а то и 200 миллионов евро. Но даже и такие переходы бывают провальными. Примеров таких трансферов десятки.

Вспомните только покупку Кепы из Атлетика в Челси за 80 миллионов. Испанец греет скамейку, но остается самым дорогим вратарем в истории футбола. Прошлым летом в связи с пандемией коронавируса трансферное окно было урезано и у клубов было меньше времени присмотреться к игрокам. Да и меньше возможностей из-за финансового кризиса. Тем не менее, многие ошиблись в своем выборе, а карманы боссов клубов заметно опустели.

10. Райан Брюстер (Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед, 26 млн еро)

Статистика: 14 матчей, 0 результативных действий, 598 минуты

Талантливый и молодой воспитанник Ливерпуля Райан Брюстер летом 2020 года за 26 миллионов евро перешел в Шеффилд Юнайтед. Этот клуб в минувшем сезоне показал, что готов бороться за еврокубки, и этот розыгрыш АПЛ должен был стать для “клинков” удачной историей. Для достижения целей они приобрели вратаря Борнмута Аарона Рамсдэйла и Брюстера, дабы тот побольше забивал.

Однажды главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сказал: “Мы все его очень хорошо знаем, и в этом проблема — мы знаем, насколько он хорош! Это означает, что он может сыграть 36 матчей мирового уровня и взять два выходных дня, — когда с ними будем играть мы. И я надеюсь на это. Но я не уверен, что это произойдет. Если тогда на поле будет Райан, мы знаем, что не должны позволять ему пробивать вообще, потому что, где бы он ни получал мяч, он является прекрасным финишером, и это его самая большая угроза”.

Такие комплементарные слова в адрес футболиста, похоже, прошли мимо. Туда же раз за разом посылал мячи и сам Брюстер, когда выходил на поле. За 26 миллионов Шеффилд получил футболиста, который не готов отыграть полный матч и не смог забить ни одного гола за половину сезона. Тренер Шеффилда Крис Вайлдер дает парню шансы, но терпение ни у него, ни у руководства клуба не железное. Будет обидно, если Брюстер превратится в очередного Джордона Айба.

9. Родриго (Валенсия – Лидс, 30 млн евро)

Статистика: 16 матчей, 3 гола, 952 минуты

Распродажа испанской Валенсии летом была ожидаемой. Даже неминуемой, ведь руководство клуба, право сказать, мало заботится об успехе "летучих мышей". Практически все лидеры поменяли прописку: Дани Парехо и Франсис Коклен перешли в Вильярреал, Ферран Торрес пополнил ряды английского Манчестер Сити, Джоффри Кондогбия — в Атлетико, а Родриго оформил трансфер в Лидс, который, наконец, вышел в Премьер-лигу после долгого затишья. К слову, Марсело Бьелса укрепил состав команды и другими футболистами с именем: Льоренте, Коштой, Кохом и другими.

От Родриго многого ожидали фанаты “павлинов”, и это неудивительно. Он – форвард сборной Испании, и в 29 лет должен показывать максимум, что может на сегодняшний день. Но пока не сложилось так, как хотелось. В 16 матчах во всех турнирах Родриго забил всего лишь три мяча. Если он на поле, то его редко можно увидеть с мячом. Объяснить такой спад можно некоторыми факторами: сложности с адаптацией в Англии и непонимания требований тренерского штаба. Пока этот трансфер не может оправдать себя, а Родриго стоит поскорее браться за голову. От этого трансфера выиграла только Валенсия.

8. Франсишку Тринкао (Брага – Барселона, 31 млн евро)

Статистика: 19 матчей, 1 ассист, 578 минуты

31 миллион евро – не маленькая сумма даже для Барселоны. Именно столько каталонский клуб заплатил за 20-летнего таланта Браги Тринкао. С футболистом подписали контракт на пять лет и ожидали быстрого результата, возлагая очень большие надежды. Но, как оказалось, слишком рано.

На родине парню давали отличную характеристику и задатки классного футболиста у него, несомненно, есть. Однако перестроится за короткий период времени с достаточно среднего по уровню чемпионата Португалии на один из самых сильных чемпионатов в мире Ла Лигу — непросто. Рональд Куман дает ему шанс раскрыться, но парень пока так и не отличился забитыми голами в "сине-гранатовой" футболке. Возможно, ему стоит уйти в аренду в клуб попроще, чтобы проявить себя там и вернуться уже опытнее? Это решат уже новые боссы Барсы.

7. Эмре Джан (Ювентус – Боруссия Д, 25 миллионов евро)

Статистика: 15 матчей, 1 гол, 2 ассиста, 1058 минут

Один из топовых полузащитников АПЛ, человек, участвовавший в перерождении Ливерпуля, Эмре Джан, в 2018 году сделал неправильный выбор. Он принял предложение Ювентуса и сменил Туманный Альбион на солнечную Италию, где, откровенно говоря, провалился. Если в играх за Байер и Ливерпуль Джан был самым настоящим пахарем, способным первым пасом начинать атаки, то в Турине он напоминал лишь бледную тень самого себя прошлых годов.

Объявляя его трансфер, пресс-служба Ювентуса написала так: “Сила, технический интеллект и универсальность — вот лишь некоторые из характеристик полузащитника, рожденного во Франкфурте-на-Майне, который в 24 года уже показал большую зрелость, став стабильным игроком национальной сборной Германии, с которой он выиграл Кубок Конфедераций”. Проведя несколько матчей на былом уровне, Джан сдулся. В итоге Маурицио Сарри, тогдашний тренер клуба, отказался вносить немца в заявку на сезон.

Джан решил вернуться на родину, тем более что из дортмундской Боруссии дважды не звонят. Но что его ожидало там? Травмы, выходы на замену, да и в общем-то все. Ему всего 26, и в отличие от футболиста, о котором речь пойдет ниже, он, пожалуй, все еще может проявить себя. Но пока что должным образом это не вышло.

6. Виллиан (Челси – Арсенал, свободный агент)

Статистика: 17 матчей, 3 ассиста, 1047 минут

В межсезонье руководство Арсенала поставило задачу перед тренерским штабом и футболистами – завершить его в зоне Лиги чемпионов. О титуле АПЛ речь не шла, ведь лондонцев очень лихорадило в прошлом сезоне. Чтобы выполнить сложную задачу стоило искать серьезное усиление состава. Так, в команду пришли центрбек Габриэль из Лилля, вратарь Рунар Рунарссон из Дижона, хавбек Томас Партей из Атлетико, множество молодых парней из юношеской команды и 32-летний Виллиан из Челси. Боссы “канониров” предложили опытному вингеру три года контракта с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю, на что бразилец, с большим удовольствием, ответил: “ДА!”.

Но то, как клуб начал первую половину сезона – удивило даже самых преданных фанатов, которые были готовы были к провалу. В 17 играх АПЛ Арсенал добыл 23 очка и оказался вне первой десятки. Виллиан в этих играх не забивал, хоть и регулярно выходил в старте. В нем видели того парня, который способен взять на себя роль главного креативщика, а получили самого настоящего лентяя. Кажется, что такой “сладкий” контракт подтолкнул некогда феерившего бразильца немного забить на футбол. Наглядный пример, как дружба клуба с агентом может насолить.

5. Натан Аке (Борнмут – Манчестер Сити, 45,3 млн евро)

Статистика: 9 матчей, 1 гол, 665 минут

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола в конце минувшего сезона неоднократно признавал, что клубу срочно нужен новый центральный защитник. Это было видно любому — даже тем, кто не является фанатом “горожан”. Наглядным примером стал матч Лиги чемпионов против Лиона, который Сити проиграл с позором. Николас Отаменди уже не юный парень, Стоунз и Ляпорт очень часто ошибались, а молодым Адарабиойо и Гарсии Пеп не доверял. Как только открылось трансферное окно, прогремел громкий переход — Манчестер Сити подписал центрбека Борнмута и сборной Нидерландов Натана Аке.

Сезон парень начал неплохо, получал похвалу от тренерского штаба, да и в сборной дела шли хорошо. Это продолжалось до ноября. Тогда Аке получил травму, а восстановившись присел на скамейку запасных. Пеп, в свою очередь, не стал рисковать и за большие деньги (68 млн евро) усилил состав португальцем Рубеном Диашем из Бенфики. К декабрю отличную форму набрал Стоунз, и их пара с Диашем выглядит очень надежно. В зимнее трансферное окно Аке стоило бы взглянуть на предложения о трансфере или арендные запросы, пока он полностью не растерял свою форму. Да и в 25 лет футболист должен выходить на пик карьеры, а не быть запасным.

4. Лерой Сане (Манчестер Сити – Бавария, 45 млн евро)

Статистика: 17 матчей, 6 голов, 3 ассиста, 895 минут

Не спешите кидать камни. Речь пойдет о том, что Сане пока не стал основным в Баварии и им крайне недовольно руководство, хотя ожидания были совсем другие.

Переход Сане в Баварию был, пожалуй, главной трансферной бомбой в летнее межсезонье. Но это была бомба замедленного действия, ведь многие ожидали возвращения немца на родину, а интерес Баварии к нему приписывали с 2019 года. Полгода без игровой практики в Манчестер Сити дали о себе знать. Игрок прибыл в Мюнхен в разобранном состоянии, залечивал старую травму и к середине сезона уже было понятно, что адаптироваться к концу первого круга он не сможет.

Руководство недовольно отношением Сане к делу. Председатель правления клуба Карл-Хайнц Руменигге был одним из тех, кто хотел видеть игрока в клубе. Свое желание он обосновывал невероятным талантом парня, но после одной из игр его нервы не выдержали. “У него пока нет ДНК Баварии. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы он перешел в Баварию. Мы поддерживаем каждого игрока, но также и многого требуем. Он должен усвоить это, команда его поддерживает. Лерой должен сделать следующий шаг, адаптироваться к Баварии. Я верю, что у него большое будущее в клубе. Мы готовы помочь ему, поддержать его, но он также должен спрашивать с самого себя. Если потребуется, мы надерем ему задницу, чтобы он достиг того, на что способен”, — говорил специалист.

А пока, лишь пока, этот трансфер нельзя назвать удачным, даже несмотря на 6 голов Лероя.

2-3. Обмен Артур – Миралем Пьянич (Барселона – Ювентус, 72 — 60 млн евро)

Статистика Артура: 15 матчей, 0 результативных действий, 728 минут

Статистика Пьянича: 17 матчей, 0 результативных действий, 833 минуты

В конце июня 2020 года Барселона и Ювентус буквально ошарашили своими заявлениями на официальных сайтах. Не часто можно столкнуться с обменом футболистов, но туринцы и каталонцы умеют удивлять. Артур покидает Барселону и едет в Ювентус, а Миралем Пьянич отправляется в обратном направлении. Лишь с истечением времени можно спокойно заявить – не выиграл никто.

Стоит признать лишь тот момент, что в будущем Ювентус может выиграть от этого перехода, так как бразилец Артур еще достаточно молодой футболист и полгода – крайне короткий срок, чтобы раскрыть себя в столь сильном чемпионате, как Серия А. Но характер парня еще тот. После того, как Артур узнал, что через несколько месяцев переходит в Ювентус, он наотрез отказался играть за Барселону. Сыграла обида, ведь бразилец переходил в один из лучших клубов мира из чемпионата Бразилии и раскрыться на Камп Ноу ему должным образом не дали. По крайней мере, он так считает.

Барселона же, в свою очередь, получила 30-летнего Миралема Пьянича. Это игрок очень хорошего уровня, но, как и весь клуб, он переживает не лучшие времена. В Ла Лиге Миралем наиграл лишь 11 матчей и не отметился результативными действиями. Ситуация схожая с Артуром, но возраст уже не тот, чтобы быть "лавочником", даже в таком клубе, как Барселона. Похоже, этот футболист не нужен Рональду Кумана в полной мере.

Сам Миралем уже высказался об отсутствии достаточного количества практики: "Должен ли я играть больше? Да, и это то, чего я хочу. Если честно, я даже не понимаю причин сложившейся ситуации. Я знаю, что могу многое дать команде. Когда тренер выпускает меня на поле, я всегда хорошо делаю свою работу, провожу хорошие матчи. Не знаю, что еще я могу сделать", — говорил полузащитник в начале декабря.

1. Кай Хаверц (Байер – Челси, 80 млн евро)

Статистика: 21 матч, 4 гола, 5 ассиста, 1219 минут

Можно ли уже констатировать тот факт, что Кай Хаверц не заиграл в лондонском Челси? Наверное еще рано, но то, что парень, за которого боссы “пенсионеров” выложили целое состояние провалился – ни для кого не секрет. Причину провала Хаверца в Челси можно объяснить несколькими гипотезами. Первое – давление со стороны СМИ, болельщиков и руководства. После того, как футболист узнает сумму своего перехода в клуб, у него появляется мандраж. И хорошо, когда ему больше 25, и он может управлять своими эмоциями и переживаниями. Но когда тебе 21, с этим справиться труднее. В такой ситуации оказался и немец, ведь он умеет показывать футбол высочайшего уровня и в Байере он это не раз доказывал.

Второе – сумма зарплаты, прописанная в контракте. По информации немецких СМИ, форвард зарабатывает пять миллионов фунтов за один сезон в Челси. В Леверкузене его оклад был в десятки раз меньше, что позволяло ему забыть о тусовочной жизни и спокойно наслаждаться футболом. Но аспект адаптации в новом клубе, в отличие от других игроков, не может мешать футболисту в такой же мере, ведь Челси вместе с Хаверцом приобрел другого немца – Тимо Вернера. Вдвоем им должно было проще. Мы все же верим, что в 2021 году Кай покажет больше, чем в 2020.

Богдан Бондаренко, Football.ua