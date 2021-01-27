Чтиво

Предлагаем вам познакомиться ближе с новичком Манчестер Юнайтед.

Кто такой наш главный герой? Относительно неизвестный 18-летний правый вингер, обладающий замечательным техническим оснащением, вряд ли имеющий физические качества для того, чтобы сразу засверкать в Премьер-лиге, но подписанный за большие деньги в Манчестер Юнайтед.

Во многих отношениях приезд Амада Диалло на Олд Траффорд из Аталанты за 19 млн фунтов стерлингов — сумма, которая может вырасти до 37,2 млн фунтов стерлингов — напоминает переход Криштиану Роналду из лиссабонского Спортинга в 2003 году.

В то время как португальца подписали за 12,24 миллиона фунтов стерлингов после впечатляющего полного дебютного сезона в Примейре, ивуарийский вундеркинд только четыре раза играл за Аталанту в Серии А — ни один из матчей не был в стартовом составе.

Амад Траоре уже является творцом истории Серии А. Выйдя на замену в последние 13 минут встречи с Удинезе в конце октября, он подобрал мяч вдали от ворот, затем продвинулся вперед и нанес удар с 20-метровой дистанции с края штрафной, довершив разгромную победу своей команды.

При этом Траоре стал самым молодым игроком в возрасте 17 лет и 109 дней, забившим в Серии А, а также первым игроком 2002 года рождения, отличившимся в высшей лиге Италии.

"Я не знаю, что сказать. Хочется ущипнуть себя — это была моя детская мечта", — сказал он впоследствии. "Во время игры я молился о том, чтобы выйти на поле".

Конечно, он забил великолепный гол в своем дебютном матче против Удинезе, но это явно не убедило тренера Джана Пьеро Гасперини дать ему больше игровой практики.

Что же тогда делает Диалло таким особенным в глазах скаутов Манчестер Юнайтед? Тренеры, которые тесно с ним работали, и журналисты, которые следили за его развитием, говорят о нападающем с феноменальным атакующим потенциалом, об игроке, который дисциплинирован, предан своему делу и чрезвычайно полон решимости достичь вершины.

"У Амада такая же ДНК, как и у самого мяча", — сказал BBC Sport корреспондент L'Eco di Bergamo Джулио Гидотти, который следит за матчами молодежной команды Аталанты.

Вероятно, это то, что его родители чувствовали на очень раннем этапе. Диалло родился в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, и переехал в Италию со своим братом, чтобы развить таланты и стать профессиональным футболистом.

Первая значимая остановка в возрасте 12 лет была в Бока Барко, крошечном любительском клубе из Эмилии на севере страны между Пармой и Болоньей, названном в честь аргентинского Бока Хуниорс.

"Мы не нашли Амада, он просто пришел к нам. Это была большая удача", — сказал Денис Черлини, тренировавший Диалло в молодежной команде Бока Барко.

"Амад Диалло сразу после прихода в Бока Барко оказал влияние. С самого первого момента было очевидно, что этот парень особенный. Он был очень смелым и быстрым, обладал отличной техникой и сильным ударом, и все выполнял с большой скоростью.

Амад был популярен в раздевалке. Он завел много друзей, выучил итальянский и казался очень решительным парнем, который точно знал, чего хочет".

Диалло сыграл главную роль на одном из турниров, и вскоре его заметил Джованни Галли, бывший вратарь Фиорентины, Милана и Наполи, игравший за Италию на чемпионате мира 1986 года.

"Друг попросил меня взглянуть на двух парней — Амада и его старшего брата Хамеда, который сейчас играет за Сассуоло. В то время я работал в Луккезе в третьем дивизионе, и пригласил их на просмотр с нашей молодежью, "- вспоминает Галли.

"Я быстро понял, что они просто слишком хороши для нас. Амад играл с более крупными мальчиками и сводил их с ума своим дриблингом. Поэтому я сделал несколько звонков в клубы Серии А, чтобы рассказать им о ребятах. В Аталанте я говорил со спортивным директором Габриэле Заманьи, и они подписали контракт с Амадом".

После прибытия в Бергамо в 2015 году Диалло был одним из выдающихся игроков академии. Он выиграл чемпионский титул как главная звезда команды до 15 лет, хотя ему было всего 13 лет.

Быстро поднявшись до уровня Примаверы (до 19 лет), он продолжал удивлять и выиграл там чемпионский титул в 2019 году.

Вскоре после этого Гасперини пригласил восходящую звезду тренироваться со старшим составом, и его новые товарищи по команде были впечатлены. Как объяснил их капитан Папу Гомес, им не очень понравилось действовать против него. "Каждый четверг мы играли с молодежным составом, и Диалло было очень сложно остановить. Он такой же, как Лео Месси, и нам пришлось играть против него жестко.

"Амад очень изобретателен и дальновиден, его навыки дриблинга великолепны, и он также командный игрок", — говорит журналист Corriere della Sport Андреа Лосапио.

"Он может играть где угодно в атаке, и его взаимодействие с Деяном Кулусевски в Примавере, ныне игроком Ювентуса, было выдающимся".

"Диалло определенно один из самых интересных футболистов своего возраста", — добавляет корреспондент Tuttosport Джордано Синьорелли.

"Он не испугался во время своего дебюта в Серии А, и он очень хорошо сыграл в своем первом матче в Лиге чемпионов против Мидтъюлланда в прошлом месяце".

"Он чрезвычайно одарен технически, но ему не хватает некоторых физических качеств. Я считаю, что он сможет преодолеть эти проблемы, если поработает над ними".

Его недостаток физики, кажется аспектом, о котором Диалло и Манчестер Юнайтед необходимо помнить.

"Физически Амад не был самым сильным в Бока Барко, и его умение игры головой оставляет желать лучшего", — говорит Черлини.

"Он должен прибавить в весе несколько килограммов, чтобы выжить в Премьер-лиге", — добавляет Галли.

Но опять же, это все те же сомнения, которые окружали Роналду в 2003 году, и этот трансфер оказался крайне успешным.

Главный тренер Манчестер Юнайтед очень хорошо отзывается о Траоре, считая, что в стане "красных дьяволов" он получит должное развитие.

"Манчестер Юнайтед следил за Амадом в течение нескольких лет. Наблюдав за ним лично, мне кажется, что он один из самых интересных молодых перспективных игроков в футболе.

Мы гордимся своей историей развития молодых футболистов. У нас есть все условия, чтобы Амад смог реализовать свой потенциал здесь.

Ему потребуется время, чтобы адаптироваться, но его скорость, видение поля и фантастический дриблинг помогут ему. У него есть все необходимые качества, чтобы стать ключевым игроком для Манчестер Юнайтед в ближайшие годы".

По материалам BBC