Football.ua рассказывает, какими моментами хавбек запомнился любителям футбола.
Генрих Мхитарян, Getty images
21 января 2021, 08:00
Генрих Гамлетович Мхитарян — один из, если не самым легендарным футболистом в истории армянского футбола.
Мхитарян является лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной, первым армянским игроком, выигравшим еврокубок, а также обладателем ряда индивидуальных наград.
Football.ua выделяет несколько самых ярких моментов карьеры нынешнего футболиста Ромы.
Первый хет-трик в составе донецкого Шахтера в поединке с одесским Черноморцем
Летом 2010 года "Микки" пополнил ряды "горняков", перебравшись на Донбасс Арену из соседнего Металлурга, а спустя два года отличился первым хет-триком в оранжево-черной футболке. Шахтер победил крепкий Черноморец со счетом 5:1.
Дебютные голы в Лиге чемпионов
В сезоне-2012/13 Шахтер сумел выйти из тяжелой группы в главном еврокубке, а начало удачному шествию донецкой команды по групповому этапу положил именно Мхитарян, дважды отличившийся в матче первого тура с датским Норшелланном.
Кроме того, Генрих стал первым армянским футболистом, сумевшим отличится в ЛЧ.
Лучший бомбардир чемпионата Украины в сезоне-2012/13
Кампания-12/13 стала лучшей для Генриха в футболке Шахтера. 25 мячей в УПЛ не только позволили ему стать лучшим бомбардиром украинского первенства, но и побить рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких по количеству голов в рамках одного сезона Премьер-Лиги.
Гол Баварии в Суперкубке Германии в 2014 году
После довольно неплохого дебютного сезона в составе дортмундской Боруссии Генрих приложил ногу к победе "шмелей" в Суперкубке, открыв счет во встрече с Баварией.
Потрясающий сезон-2015/16 в составе Боруссии
Провальный для Мхитаряна, и всей Боруссии в целом, сезон-2014/15 сменился невероятным индивидуальным представлением армянина в будущей кампании. Уже под руководством Томаса Тухеля.
"Микки" стал лучшим ассистентом и игроком немецкого чемпионата, чем заслужил переход в Манчестер Юнайтед.
Роскошный гол-скорпиона в футболке МЮ
В декабрьском поединке 2016 года против Сандерленда Генриху удалось забить свой самый памятный гол в карьере.
Гол в финале Лиги Европы
Манчестер Юнайтед добыл уверенную победу над симпатичным Аяксом Петера Боша в финале второго по значимости еврокубка, а второй гол в той встрече оказался на счету нашего сегодняшнего героя.
Взятие ворот МЮ в составе лондонского Арсенала
Шикарный выстрел во встрече с Пармой
В ноябре прошлого года Рома разгромила "пармезанцев", а дублем в той встрече отметился Мхитарян. Первый гол армянина получился очень запоминающимся.
Гол во встрече с Италией, позволивший Мхитаряну стать лучшим бомбардиром в истории сборной Армении
В квалификационном поединке с итальянцами, завершившийся сенсационной ничьей 2:2, Генрих отметился голом, позволившим ему стать лучшим голеадором в истории своей страны.
Роман Котляр, Football.ua