Чтиво

Football.ua рассказывает уникальную историю футболиста любителя, который не переставал мечтать.

Развитие интернет-технологий позволило большинству жителей нашей планеты не только совершать ранее невообразимые действия, не вставая при этом со своего рабочего места, но еще и полностью перенестись в виртуальный мир, где от прошлой жизни не оставалось бы и следа, а все, что требовалось, так это придумать себе красивую легенду и начать раскрутку.

Представьте теперь ситуацию, когда маленький мальчик все детство только и делает, что живет мечтой о профессиональной футбольной карьере, но в возрасте 10 лет все его надежды "хоронит" собственный отец уже после первого просмотренного поединка с участием сына.

"Мне было десять, когда отец впервые пришел посмотреть на мою игру. Ощущения были, будто бы играл в финале Лиги чемпионов. Помню, что играли мы тогда против достаточно хорошей команды и, как результат, уступили 0:4. После игры, мы ехали домой в машине, и папа сказал мне: "Грег, я безумно расстроен твоей игрой. Ты был ужасен. Такой ленивый! Я не хочу, чтобы ты впредь появлялся на футбольном поле".

Оставив в стороне реакцию на моральную сторону воспитания подрастающего футболиста со стороны одного из его родителей, уделим внимание состоянию пострадавшего парня в тот момент.

Скорее всего, надо действительно родиться Грегуаром Аксельродом, чтобы суметь пронести пережитую в детстве персональную трагедию через взрослую жизнь, да еще и придумать столь гениальный, но непродуманный в концовке своей реализации, план возвращения в большую игру.

"Я был шокирован. Находиться с друзьями на футбольном поле было лучшим временем в моей детской жизни", — вспоминает герой нашего рассказа. Но в промежутке от 10 до 18 лет Аксельроду всецело запретили играть в футбол родители из-за якобы отсутствия у него необходимых базовых способностей. Парень остался один, играл у себя в саду на заднем дворе, но в его сердце все равно продолжала тлеть та самая мечта. Да и желание указать отцу на его ошибку было вполне очевидным.

Где есть желание — там найдутся и возможности. Тем более, если с фантазией все в полном порядке.

Идея создать персональный сайт во время уроков информатики в школе, на котором можно было разместить неправдивую информацию о том, что Аксельрод — профессиональный игрок, выступающий в резерве ПСЖ, в данном контексте смотрелась весьма органично.

Технология обмана читателей была предельно проста — берем отчет о матче из "какого-нибудь" L'Equipe, находим в списке игроков "какую-нибудь" звезду: "О! Анелька! Меняем…", Ctrl-C собственную фамилию, Ctrl-V вместо подверженного травмам форварда, и готово — вы только что отыграли один матч за ПСЖ. Во всяком случае, в это должен был поверить человек по ту сторону экрана.

Небольшим оправданием для юного обманщика было то, что ложь эта была не полностью таковой. Отличалась она лишь степенью преувеличения. Аксельрод действительно на тот момент бегал в футболке ПСЖ, но за любительскую команду клуба где-то в отдаленных дивизионах, куда свет от "элитного" первенства никогда не имеет шансов добраться.

"В системе ПСЖ за мной никто никогда не смотрел, потому что эти лиги нужны только для игроков типа "бей-беги". Вы можете быть среди них Криштиану Роналду, и никому это не надо", — вспоминает об этом периоде Грегуар.

Семья жившего мечтой паренька была далеко не из бедных. Его бабушка унаследовала состояние от оскароносного актера Мориса Шевалье после 15-летнего брака, однако доступа к этим деньгам у Аксельрода не было вовсе. Он был отвергнут родными за свой выбор футбола в ущерб образованию, в результате чего был вынужден в 19 лет говорить всем известное "Вільна каса!", но на британский манер, в одном из сетевых ресторанов McDonald's. И жить в тесной однушке.

Поскольку клуб обеспечивал формой даже игроков любительских команд, то Аксельроду не составило труда однажды пробраться к подтрибунному туннелю на Парк дэ Пренс, сделать портретное фото, а затем рассылать его во всевозможные клубы. Мастодонты вроде Челси, Манчестер Сити и Арсенал на этот бред не повелись, а вот скромненькому Суиндон Таун ничего не помешало сказать "а вдруг?".

Летом 2003 года его пригласили на одну из тренировок команды для просмотра, но перформанс оказался настолько неудачным, что до сих пор ничего, кроме смеха, не вызывает у Грегуара: "Я настолько плохо себя показал, как физически, так и тактически, что у меня не осталось и шанса. В тренировочной игре вратарь отдал длинный пас, я попытался нанести удар головой, но он попал мне прямо в лицо. Все умерли от смеха".

Казалось бы, фиаско, но нашелся человек, которому было не все равно на старавшегося себя показать паренька. Им стал главный тренер Энди Кинг, предоставивший Аксельроду 20 минут в тренировочной игре на глазах у немногочисленной публики — большое признание, пусть и контракт по итогу никто и не собирался предлагать".

Второго шанса пришлось подождать достаточно долго, но финансовые проблемы у Борнмута открыли для футболиста-любителя небольшое окно возможностей в 2007-м году. Недельный просмотр даже ознаменовался одним голом в его исполнении, но наставника команды это не впечатлило. Затем последовало возвращение в Суидон Таун, за который удалось забить два гола в товарищеской игре перед глазами фанатов клуба.

Но даже под давлением публики, главного тренера "красных" удалось уговорить подписать "любительскую звезду". Однако, репортеры Sky Sports также были на этой игре, а взятия ворот попали в один из вечерних эфиров. Это дало возможность игроку провести короткий промежуток в резерве Норвича, но и оттуда его "попросили" из-за плохой игры.

Грегуар работал в Макдональдсе и продолжал рассылать резюме в надежде, что им заинтересуется кто-то еще. Забавно, но когда ты попробовал вкус профессиональных клубов из низших дивизионов Англии, то размениваться на "всякую мелочь" уже не находится желания. Именно по этой причине приглашения от команд из Люксембурга были отвергнуты.

И вот, шел 2009-й год, а главная "рыба" в профессиональной карьере Аксельрода попала в заранее расставленные сети липового официального сайта. Простофилями оказались представители болгарского клуба ЦСКА София, которые только увидели логотип ПСЖ на заднем фоне обложки сайта игрока, как тут же выкатили ему контракт на 15 тыс. фунтов стерлингов в месяц сроком на три года. Это было продиктовано стремительной трансферной кампанией перед стартом в Лиге чемпионов. Надо ли говорить, что в Макдональдсе, при всем уважении, таких сумм не получают?

"Я прошел двухдневное тестирование, и в воскресенье тренер сказал моему агенту, что хочет подписать меня, — вспоминает, наверное, самый счастливый момент его карьеры Грегуар, — Они сфотографировали меня в официальной футболке клуба, я подписал контракт, они опубликовали информацию на сайте. Все было идеально. Но меня уничтожили фанаты ПСЖ.

Ночью один из болельщиков ЦСКА залез на онлайн-форум ПСЖ и задал вопрос обо мне. Никто из фанатов ПСЖ, очевидно, меня не знал. Они сказали, что я — обманщик, проверили мой сайт. К слову, нашли там немного правды, например, видео в Суиндоне. Дальше, фанат ЦСКА связался со всеми журналистами в Софии и поднялась настоящая информационная волна".

На следующее утро Аксельрод, как ни в чем не было, спустился на завтрак к остальной команде, но его там попросту не захотели видеть, указав на дверь. Выступать в качестве футболиста после подобного попросту не имеет смысла. Зато! В качестве футбольного агента Грегуар теперь многое может рассказать своим футболистам. В частности, в его авторской книге под названием "Профессионал любой ценой" образца января 2021 года в деталях содержится данная история.

"Я никогда не крал ни копейки из клубов. Я всегда платил за отель и за перелеты. Клубы потратили немного времени на работу со мной, но иногда такое случается и с якобы профессиональными футболистами из больших команд. Во Франции тебя оценивают исключительно по резюме. Я был хорош на некоторых тестах в определенных командах, но все равно понимал — профессиональный контракт мне не светит", — емко подытожил свою беседу с Daily Mail неудавшийся, но честный, обманщик.

P.S. Верить в мечту стоит до конца — наш герой таки сыграл один сезон на профессиональном уровне в Канаде за Миссиссога Иглз (чем бы это ни являлось), после чего со спокойной душой повесил бутсы в шкафчик рядом с деловым костюмом.