Чтиво

Матеріал Володимира Войтюка про Чарівника, який міг стати кращим гравцем в історії футболу.

У цей день, 21 березня, рівно 41 рік тому, сталася подія, яка згодом матиме безпосередній вплив на нашу з Вами подальшу футбольну долю. До цього світу прийшов майбутній чарівник м'яча, який своєю видовищною грою спонукав до того, що футбол на початку нульових із великім відривом від переслідувачів зумів здобути перемогу у гонитві за звання спорту №1 у світі. "El Brujo de Porto Alegre", Роналду ді Асіс Морейра. Утім, Ви більше чули про цю людину у контексті її псевдоніма — Роналдінью.

Хлопець з Радісного Порту

3 вересня 2003 року о 1:26 ночі сейсмічна станція в Барселоні зафіксувала невеличкий землетрус. Однак його спричинив не рух тектонічних плит, а 80 237 кулес, які святкували перший гол Роналдінью в синьо-гранатовій футболці. На цьому Чарівник не зупиниться. І в наступних сезонах заб’є ще 93 м’ячі за Барсу. Але не це було головним. Вболівальники любили бразильця за те, що він чарував на полі. І на 90 хвилин матчу фанати потрапляли в чарівну країну, в якій правив король Ронні.

Він народився 21 березня 1980 року в Порту-Алегрі. Назва цього міста на півдні Бразилії в перекладі означає "Радісний Порт". Вона більше схожа на поганий жарт, адже в Порту-Алегрі тисячі фавел, де люди ледь зводять кінці з кінцями. Більшість населення тут може лише мріяти про електрику та чисту воду. Дерев’яні будинки часто стоять без вікон і дверей, або ж нагадують полатану свитину.

Проте футбольний бог зрештою захотів, щоб Порту-Алегрі хоча б одного разу виправдало свою назву, і саме в одній з подібних "вілл" в Радісному Порту з’явився на світ гравець з найщирішою посмішкою на світі. Бачачи його радість, фанати ніколи не залишалися байдужими та відповідали Гаучо взаємністю. Якщо сміх дійсно продовжує життя, то вболівальники, які насолоджувалися магією бразильця, житимуть до ста років.

Маленький Роналдо ді Ассіс Морейра мріє стати футболістом. Його батько Жуан працює на верфі, а у вільний час грає за EC Крузейро. Але не плутайте цей клуб з надпотужним тезком з Белу-Оризонті. Фінанси цієї скромної команди завжди співали романси, а єдине, що приносив звідти додому своїм дітям Жуан — це любов до футболу. Інколи в Бразилії злидарі перетворюються на принців. Часто цим метаморфозам допомагає саме футбол.

Першим у сім’ї Жуана проклав цей шлях старший син Роберто. Підписання контакту з Греміу допоможе сім’ї стати на ноги та покинути фавели. Новий клуб хотів прив’язати талановитого Роберто до себе і тому подарував йому будинок в престижному районі. Ронні також не хотів відставати від брата. Вже в 11-річному віці на хлопчика звернуло увагу Белу-Оризонті, де він й отримає своє перше прізвисько. Наш герой був настільки крихітним, що його називали не Роналдо, а Роналдінью.

У 1993 році про малюка заговорила вся Бразилія. Тоді багато видань взяли інтерв’ю в нікому невідомого хлопця. Ронні прославився завдяки тому, що в одному з матчів забив 23 голи. На жаль, не збереглося жодного відео з цієї гри. Тому зараз багато хто стверджує, що це чергова легенда, на які така багата бразильська земля. "Це зовсім не вигадка. Але ті діти грали фатально. Вони сприймали футбол як розвагу, а я тоді вже виступав за молодіжну команду. Тому наші сили виявились занадто нерівними.

Протягом наступних сезонів мені ніколи не буде настільки легко забивати голи, як тоді", — стверджував Роналдінью. Відточуючи техніку не лише на траві, а й під час гри в футзал, хлопець росте, мов на дріжджах. На жаль, покинувши фавелу, Ронні недовго залишався щасливим. Невдовзі його батько помре внаслідок серцевого нападу в басейні нового будинку. Відтоді мати стане для нього всім, а кумиром — брат. "Роберто — справжній герой для мене. Він став прикладом в якості батька, брата і футболіста", — розповідав Роналдінью в одному з інтерв’ю. Чарівник піде його слідами не лише в Греміу, а й набагато далі, в Європу…

Аплодисменти на Сантьяго Бернабеу

Для Барселони Роналдінью став запасним варіантом. У 2003 році, під час виборчої кампанії, кандидат на посаду президента блаугранас Жоан Лапорта обіцяв кулес Девіда Бекхема. Виборці повірили йому, і адвокат очолив клуб. Однак, як це часто буває, президент не дотримав своєї обіцянки. Попри домовленість з Манчестер Юнайтед, Барселоні не вдалося знайти спільну мову з агентом англійця.

Згодом, події розгорталися за найгіршим з можливих для Лапорти сценаріїв. І Бекхем опинився в … Реалі. "Ми поїхали в Ніццу, щоб переконати Девіда перейти в Барселону. Переговори тривали кілька днів. Девід постійно годував нас обіцянками: "Я ще не вирішив. Дайте мені більше часу на роздуми". Але нам вже набридло чекати і ми підписали Роналдінью", — згадував Лапорта. Жоан тоді ще не знав, що План Б виявиться набагато оптимальнішим, ніж його початкова мета. Роналдінью стане тим футболістом, який знову зробить з Барселони команду перед якою тремтітиме весь світ.

Гаучо перейшов в більше, ніж клуб, коли той потрапив в чорну смугу. В сезоні 2002/2003 блаугранас фінішували шостими в Ла Лізі — найгірший результат каталонців за останні 15 років. Чарівник допоможе Барселоні повернути колишній блиск та суттєво поповнить її колекцію трофеїв — Ліга чемпіонів, два чемпіонства і два суперкубки Іспанії. Непогано, чи не так? Щоправда, коли ми говоримо про Ронні, численні сяючі цяцьки не мають ніякого значення.

Коли бразилець покидав Барселону, кулес згадували не трофеї, а його магію. Хоча Барселона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2004/05 програє Челсі на Стемфорд Брідж, всі й досі пам’ятають вражаючий гол без замаху, який забив Ронні в ворота Чеха. Чи м’яч через себе в ворота Атлетіко. У кожному фінті Гаучо відчувалася магія. Навіть Біллі Уінгроу, один з кращих футбольних фристайлерів, заздрив Роналдінью: "Я непоганий з м’ячем, але дивлячись на нього я розумію, що мені до нього, як до неба. Видається, що для Ронні немає нічого неможливого. І я не можу зрозуміти, як бразилець став настільки крутим?"

У 2005 році Ронні вже гратиме в золотих бутсах. Не золотистих — таких в нього сотні. Nike вирішив подарувати Чарівнику взуття, яке відповідатиме його магії, та розробило для бразильця бутси, прикрашені 24-каратним золотом. Аналогічний матеріал фірма використала в 2000 році при виготовленні кросівок для Майкла Джордана. Його Повітряність був одним з кумирів бразильця. І Ронні дуже радів, коли йому також презентували це казкове взуття. Nike завжди вмів рахувати гроші. Тому золоті бутси — це не викинуті на вітер кошти. Вони стали частиною добре спланованої рекламної кампанії американського бренду. Напередодні мундіалю 2006 року Nike піарив R10 — кращого футболіста світу, переможця чемпіонату Іспанії та Ліги чемпіонів.

Тоді ж народилося чергове прізвисько бразильця. "В сім’ї ми називаємо його не Роналдо, Роналдінью, Дінью чи Ронні. Для нас він R10 — єдиний і неповторний", — розповідає брат Чарівника. 14 лютого 2005 року Чад Герлі, Стів Чен та Джавед Карім створили YouTube. Головним героєм першого ролика, який перетнув знакову позначку в мільйон переглядів, став Ронні. Там можна побачити, як бразилець невимушено кілька разів влучає в перекладину. Зараз стверджують, що це відео фейк. Але Ронні заперечує. І йому можна вірити, адже для Чарівника кілька разів поспіль попасти в перекладину — раз плюнути.

Звичайно ж, не можна оминути увагою виставу, яку подарував публіці геніальний актор 19 листопада 2005 року. Того дня Ронні поставив на коліна Реал, а Сантьяго Бернабеу гідно оцінив цей вражаючий перформанс бразильця. Після другого гола Чарівника в ворота мадридців камера вихопила двох фанатів бланкос, які аплодували фантастичному бразильцю. Тоді багато хто запитував звідки така реакція і чому мадридці так відреагували на гру Роналдінью.

В першу чергу варто сказати, що вболівальники на Сантьяго Бернабеу не були сліпими. Того дня любов до справжнього мистецтва взяла гору над вірністю клубним кольорам. Подив від виступу лідера каталонців змусив фанатів на деякий час забути про катастрофічну гру Реала. Також, попри усі заяви президента королівського клубу Флорентіно Переса, фанати цими аплодисментами натякали йому, що цього дня на полі був лише один справжній галактікос, і він грав у складі каталонців.

Це був не перший випадок, коли вболівальники Реала віддали належне заклятому ворогу. 26 червня 1983 року в фіналі Кубка ліги десятка каталонців промчала з центра поля, пачками обігруючи бланкос, та пошила в дурні воротаря. Але гравець Барселони, замість того, щоб відправити м’яча в порожні ворота, почекав, поки захисник королівського клубу повернувся та спробував відібрати в нього cферу. Тоді десятка Барселони знову обвела бека і лише тоді забила гол.

Після цього неймовірного м’яча мадридська публіка вибухнула овацією. Цим гравцем Барселони був Дієго Марадона. "Я ніколи не забуду той матч. Можна на пальцях однієї руки порахувати гравців, які б пережили щось подібне протягом своєї кар’єри. Відчути симпатію вболівальників Реала було чимось прекрасним та надзвичайно емоційним. Їхні овації — безцінні для мене. Я хочу від щирого серця подякувати їм за це", — згадує бразилець.

Падіння

У 2005 та 2006 роках Роналдінью, безсумнівно, був кращим гравцем світу. І видавалося, що він домінуватиме в світовому футболі стільки, скільки забажає. На жаль, він втратив мотивацію і кар’єра Ронні пішла під укіс. Так часто буває — коли підлітаєш до сонця, то можеш обпалити крила.

"Звичайно, нас турбує поведінка R10. Ми заплатили за Роналдінью великі гроші і нам не надто приємно пхати носа в його приватне життя. Але він не залишив нам вибору". Ці слова сказала президентка Фламенго Патрісія Аморін у 2011 році. Вже давно ніхто не називає Гаучо кращим футболістом світу. Бурхливе нічне життя помножило на нуль фізику Роналдінью. В численних розважальних закладах він загубив чи зламав свою чарівну паличку та перетворився на посереднього гравця, який набагато частіше влипав в неприємності, аніж творив дива на футбольному полі.

Для того, щоб врятувати Роналдінью від самого себе, Патрісія підтягнула важку артилерію та покликала на килим його старшого брата. На жаль, це не надто допомогло. Тоді керівництво Фламенго створило спеціальну телефонну лінію для вболівальників. Торсида мала дзвонити на неї та повідомляти клубу про нічні походеньки Чарівника. Ситуація виявилася набагато більш катастрофічною, ніж припускали Патрісія і Кo. Лінія обривалася від постійних дзвінків. Фламенго довелося посадити п’ятьох людей на телефони. Спершу вони не вірили тому, що їм розповідали, але реальність часто виявлялася ще більш жахливою.

Проблеми Ронні з режимом розпочалися ще до переходу в Барселону. Його нічне життя стало причиною того, що між бразильцем та тодішнім тренером ПСЖ Луїсом Фернандесом пробігла чорна кішка. "Він міг не тренуватися протягом цілого тижня, а потім прийти в п’ятницю, а в суботу ми грали матч. Ми розуміли, що це Роналдінью, і йому часто сходило з рук те, за що усіх інших вже б давно виставили за двері. Але це не могло продовжуватися вічно. Вже тоді я припускав, що його кар’єра не буде тривалою.

На жаль, я не помилився", — розповідав екс-партнер бразильця Жером Леруа. Луїс Фернандес стверджував, що Ронні бракувало "гігієни життя". Тренер часто карав бразильця сидінням на лаві. Бразилець ж замість того, щоб взятися за голову, домагався звільнення наставника. Якось після різдвяної паузи R10 повернувся в клуб, спізнившись на п’ять днів. Футболіст виправдовувався: "В мене розболівся зуб. Я не довіряю паризьким лікарям, тому мені довелося залишитись в Бразилії, поки мій товариш-стоматолог вилікував мене".

Любов до алкоголю, вечірок, жінок та алкоголю вилазила боком Гаучо в усіх його клубах. Та й у збірній він не нагадував пуританина. У 2007 році Ронні втікав від об’єктивів папараці, ховаючись у багажнику автомобіля. Бразильські журналісти рознюхали про масштабну вечірку, яка тривали з вечора четверга до полудня п’ятниці. На неї кілька головних розпусників збірної Бразилії замовили 40 презервативів. Далі — більше. Коли Ронні виступав за Мілан, то забронював готель для триденної вечірки. Не зупинило Чарівника навіть те, що забава відбувалася напередодні дербі.

Вечірка коштувала бразильцеві 75 000 євро та поразки в матчі з Інтером. Коли через декілька днів фанати россонері вночі зустріли в барі Чарівника, то хотіли в нього не лише автографів. Тіфозі Мілана прохали бразильця якомога швидше піти додому. В липні 2014 року Ронні залишив роздягальню Атлетіко Мінейру і попрощався з колегами як робив це щодня: "До побачення хлопці!" Своїх партнерів він більше не побачить. Гаучо мав кілька вихідних днів, але коли відпустка закінчилась, він вирішив продовжити фестивалити та пустився берега. 28 липня 2014 року Атлетіко Мінейру розірвало контакт з Роналдінью. 5 вересня брат Роберто оформив перехід володаря Золотого м’яча 2005 в скромний мекcиканський Керетаро….

Тато зажди зі мною

"Це для тебе, Маноло", — Ронні святкує гол в ворота Бетіса, використовуючи кутовий прапорець в якості мікрофона. Він вказує на коментаторську кабіну. За склом сидить Манель Віч, легендарний голос Камп Ноу. Ронні називає його своїм другом. Коментатор тоді переживав важкі часи, оскільки вболівальники нещадно критикували Манела. Віч за кілька годин до матчу з Бетісом точно описав бразильцю, як він заб’є гол: "Ти відзначишся в другій половині матчу, в ворота біля північної трибуни". Вночі бразилець вперше буде в гостях в чоловіка, який кожного матчу створював неймовірну атмосферу на Камп Ноу. Маг прийшов подякувати Вічу.

Ронні був не лише чарівником на футбольному полі, королем нічного життя та товаришем старого коментатора. Він опікувався Лео Мессі, коли той робив свої перші кроки в дорослому футболі. Хлопець з Порту-Алегрі, незважаючи на важке дитинство, зумів досягнути неймовірного успіху. Він навчився грати в футбол майже так само швидко, як і ходити. Першим захисником, який намагався зупинити стрімкі проходи Ронні до воріт, був його собака. На жаль, батько не зміг насолодитися тріумфом сина. "Спочатку я не відчував смутку, це прийшло пізніше. Лише через декілька років я зрозумів, що він більше ніколи не повернеться. Але я хочу, щоб ви знали, що кожного разу, коли м’яч в моїх ногах, я відчуваю, що тато поряд зі мною", — зі сльозами на очах говорить Роналдінью.

Людина, яка сміється

Хоча Ронні офіційно повісив бутси на цвях лише 16 січня 2018 року, але насправді його кар’єра завершилась набагато раніше. "Він не підкорив ті вершини, які б міг, маючи такий унікальний божий дар", — важко не погодитись з цими словами Жерома Леруа. Однак Ронні ні про що не шкодує, він просто насолоджується життям. Посмішка ніколи не сходить з його вуст. Він завжди дарував радість вболівальникам та допомагав їм відволіктися від важких буднів.

І за ці емоції фанати обожнювали бразильця не менше, ніж за фантастичні голи та фінти. Він постійно посміхався. Ронні не приховував своїх зубів а-ля Багз Банні, не кажучи вже про теперішню голлівудську усмішку. Бразилець так прокоментував свою операцію з вирівнювання зубів, яка обійшлася йому в 50 000 євро: "Я симпатичне чудовисько, котре тепер стало трішки красивішим".

Важко знайти футболіста, кар’єру якого можна було б лаконічно описати назвою одного з безсмертних романів Віктора Гюго. Роналдінью сміявся в тунелі, який вів на поле; на газоні; тоді коли святкував гол, обіймаючи партнерів; коли вітав публіку і коли грав; коли дякував суперникам після матчу; і коли подавав руку вболівальникам. Він сміявся навіть тоді, коли робив дитячу помилку. Також бразилець саркастично посміхався до суперників, які не могли нічого вдіяти з ним, і з відчаю валили його на газон. Роналдінью сміявся з благальним виразом на обличчі, намагаючись переконати суддю не показувати йому червону картку.