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Сегодня, 26 марта, 85-летний юбилей отмечает один из самых славных и интересных украинских футбольных клубов — одесский Черноморец.

История "моряков" столь богата и разнообразна, что даже мельком уместить все важнейшие её вехи в формат статьи, практически невозможно. Для этого нужны книги. Тем не менее, Football.ua не мог не уделить внимания столь значимой дате, потому предлагаем вам вспомнить наиболее памятные матчи в истории "моряков", по версии нашей редакции.

1/32 Кубка УЕФА. 17.09.1975 Черноморец — Лацио 1:0 (Дорошенко, 33)

Самый первый матч одесского клуба в еврокубках. За два года до того, Черноморец возглавил молодой азербайджанский тренер Ахмед Алескеров, ставший легендарной фигурой в истории клуба. В первом же сезоне Алескеров вывел Черноморец в Высшую лигу СССР (впервые в истории), а там команда сотворила настоящую сенсацию, став бронзовым призёром чемпионата 1974 года. В 1975 году команда проживала "синдром второго сезона" – соперники теперь настраивались на матчи с одесситами, как на противостояние с лидером, а не как на лёгкую прогулку с дебютантом, да и ресурс самой команды был ограничен.

Потому Черноморец околачивался в середине турнирной таблицы и в итоге завершил чемпионат аж на 12 месте. Тем не менее, на дебют в еврокубках одесситы сумели настроиться и выдали два достойных поединка. Дома, на переполненном стадионе ЧМП (Алескеров впоследствии рассказывал, что не мог достать билет даже собственному брату) одесситы сотворили сенсацию, минимально обыграв недавнего чемпиона Италии (в сезоне 73/74 Лацио выиграл первое в своей истории Скудетто, а следующий сезон завершил на 4 месте).

Ответный матч в Риме получился настоящим зрелищем с красными карточками, боевой игрой и драматической развязкой. "Моряки" удерживали нулевую ничью буквально до последнего, однако, на 89-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота одесситов, который реализовал Киналья. На дополнительное время неопытного Черноморца не хватило и всё тот же Киналья забил ещё дважды. Черноморец вылетел, но получил восхищённую прессу о себе в Риме и сумел действительно ярко заявить о себе на европейском уровне.

1/32 Кубка УЕФА. 18.09.1985 Черноморец — Вердер 2:1 (Юрченко, 13, Щербаков, 42 – Майер, 48)

Ровно десять лет спустя ситуация повторилась почти точь-в-точь. Черноморец вновь возглавлял молодой, амбициозный тренер – Виктор Прокопенко (на момент матчей с Вердером Прокопенко было 40 лет, Алескерову во время поединков с Лацио – 39). Пик его команды прошёл сезоном ранее, когда в 1984 году, одесситы заняли 4 место в чемпионате СССР. В Кубке же УЕФА, Черноморец стартовал на фоне борьбы за выживание – по итогам сезона 1985 года "моряки" даже попали в переходный турнир за право остаться в Высшей лиге.

Він забивав Реалу, вражав Рехагеля і став легендою в Одесі:

інтерв'ю з Олександром Щербаковим

Тем не менее, выступления в Европе оказались яркими, запоминающимися и по праву стали золотыми страницами в истории клуба. К матчу с одесситами, возглавляемый Отто Рехагелем Вердер, подходил в качестве лидера чемпионата ФРГ. Стоит ли говорить, что одесский стадион вновь был заполнен до отказа, а ещё многие тысячи желающих не смогли попасть на арену? И вновь одесситы не стушевались перед грозным соперником, а уже в первом тайме дважды шокировали Вердер и ушли на перерыв с комфортным преимуществом 2:0.

В начале второго тайма Майер дальним выстрелом отыграл один мяч, однако на большее немцев не хватило. Выдающимся для Черноморца оказался и матч в Бремене, в котором команды выдали настоящее зрелище, забив на двоих пять мячей. Но Черноморец, почти всю вторую половину встречи игравший в меньшинстве, сумел отстоять нужный для себя счёт – 3:2, и одесситы прошли лидера чемпионата ФРГ по гостевым голам.

(Голы на 3:45, 6:14 и 9:54)

1/16 Кубка УЕФА. 06.11.1985 Черноморец — Реал 0:0

Жребий не был благосклонен к подопечным Прокопенко, однако подарил Одессе два исторических матча на протяжении одной осени. После лидера чемпионата ФРГ "морякам" предстояло сыграть против действующего обладателя Кубка УЕФА и уже на тот момент наиболее титулованного европейского клуба – мадридского Реала. Капитаном и легендой того состава "сливочных" был 30-летний Хосе Антонио Камачо, а главными звёздами – только что перешедший из Атлетико Уго Санчес и молодые Мануэль Санчес и Эмилио Бутрагеньо.

В первом матче на "Сантьяго Бернабеу" одесситы сумели дать бой испанскому гранду, уступив с неплохим, как для выездного поединка, счётом 2:1. Дома одесситам хватило бы минимальной победы, однако распечатать ворота "сливочных" так и не удалось. Впрочем, Черноморец выглядел на равных со звёздным соперником, вынудив Реал в концовке матча тянуть время (вдумайтесь в эту фразу – Черноморец вынудил Реал тянуть время!). Впоследствии, мадридский клуб победит в том розыгрыше Кубка УЕФА, второй раз подряд взяв этот трофей.

Последние минуты матча Черноморец — Реал

Финал Кубка Украины. 31.05.1992 Черноморец — Металлист 1:0 (Цымбаларь, 107)

В футбол независимой Украины Черноморец вошёл в качестве одного из ведущих клубов страны – очевидного претендента на медали и трофеи. В команде тогда выступал ряд молодых воспитанников и футболистов из других регионов, ставших впоследствии знаковыми фигурами постсоветского футбола 90-х – Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь, Иван Гецко, Юрий Сак, Сергей Гусев, Дмитрий Парфёнов…

На пути к финалу одесситы в развесёлом противостоянии одолели Полесье (проигрыш в Житомире молодёжным составом 4:1 и сверхуверенный реванш дома 7:1) и без особых проблем прошли запорожские Торпедо и Металлург. Финал с Металлистом вышел довольно сложным и вязким, однако одесситы сумели вырвать трофей благодаря единственному голу в овертайме Ильи Цымбаларя и таким образом, завоевать свой первый трофей в независимой Украине.

Финал Кубка Украины. 29.05.1994 Черноморец — Таврия 0:0 (п. 5:3)

В сезоне 92/93 Черноморец впервые завоевал бронзовые медали чемпионата Украины, но не смог защитить Кубок, вылетев уже в 1/16 финала от СК Одесса по… правилу выездного гола. В следующем сезоне победная поступь одесситов продолжилась. Команда вновь завоевала бронзу в чемпионате, но в Кубке, на этот раз, не оконфузилась.

Наоборот – первые три соперника (Войковец (Керчь), запорожский Металлург и Днепр) были обыграны с одинаковым счётом по итогам двухматчевого противостояния – 4:0. Немного более проблемным соперником для команды Прокопенко выдались Карпаты в полуфинале – 0:0 во Львове и победа 2:1 в Одессе. В решающем поединке Таврия была обыграна лишь в серии пенальти. Это был последний сезон Виктора Прокопенко в Черноморце. И завершился он на победной ноте.

Серия пенальти Черноморец-Таврия

Чемпионат Украины-2002/2003. 23.03.2003 Черноморец — Шахтёр 2:0 (Балабанов, 48, 84)

Летом 2002-го года Черноморец после двухлетнего перерыва вернулся в Высшую лигу Украины. Старт в элитном дивизионе выдался далеко не таким, на который рассчитывали одесские болельщики. После первого круга команда шла на последнем месте, имея в своём активе лишь 2 победы при 2 ничьих и 11 поражениях. Черноморец оказался не готов к выступлениям в Высшей лиге. Спасать ситуацию был призван Семён Альтман – многолетний помощник Виктора Прокопенко, непосредственно причастный описанным выше еврокубковым успехам команды в 1985 году.

К моменту назначения в Черноморец, Альтман уже успел сделать себе имя как главный тренер, став двукратным чемпионом Молдовы возглавляя Зимбру и выиграв бронзовые медали чемпионата Украины во главе донецкого Металлурга. Потому, назначение было воспринято в Одессе с оптимизмом, но вряд ли кто-то мог рассчитывать, что чудо начнётся буквально сразу. В первом матче весенней части сезона, Черноморец дома уверенно обыграл Волынь 2:0, затем уступил на выезде Динамо, а 23 марта принимал действующего чемпиона Украины – Шахтёр, под руководством Бернда Шустера. Одесситы сумели шокировать звёздных гостей и всю украинскую футбольную общественность, не оставив донецкому клубу наименьших шансов на заснеженном стадионе ЧМП. 2:0 – дубль Балабанова. А могло быть и больше, реализуй Косырин пенальти на 56-й минуте. Этот поединок стал сильнейшим позитивным импульсом для одесского клуба, после которого "моряки" совершили рывок в турнирной таблице аж до 8 места.

Голы на 44:30 и 1:23:38

В следующем сезоне Черноморцу удалось повторить успех, но теперь он означал другое – победа над Шахтёром в мае 2004-го года утвердила статус одесского клуба, как реального претендента на еврокубки. Спустя два года после того поединка, команда Альтмана завоюет бронзовые медали чемпионата. Отыграла свою роль майская победа Черноморца и в истории Шахтёра – после того матча Бернд Шустер был отправлен в отставку, а спустя 15 дней команду возглавил некий румынский специалист.

Голы на 32:50 и 1:25:40

Сезон-2005/2006 начался для Черноморца двояко. В первых четырёх турах одесситы трижды победили, однажды сыграв вничью. Но потом последовали два необязательных поражения – от Ворсклы и донецкого Металлурга. И когда уже к 17 минуте домашнего матча 7 тура против Металлиста, одесситы "горели" 0:2, казалось, что чёрная полоса "моряков" затягивается, а с мечтами о еврокубках можно попрощаться.

Однако, Черноморец проявил характер – да ещё какой! Уже к концу первой половины встречи, "моряки" сумели сравнять счёт, а во втором тайме и вовсе камня на камне не оставили от харьковчан – 5:2. После этого матча Черноморец покинул лидер той команды Александр Косырин, но и это не сломило "моряков", которые вопреки всем трудностям, сумели добыть бронзовые медали.

Кубок Украины. 1\2 финала. 08.05.2013 Черноморец — Днепр 2:1 (Фонтанелло, 62, Матос, 68 – Матеус, 6)

Почти сразу же после возвращения Черноморца в УПЛ в 2011 году, наставник одесситов Роман Григорчук стал говорить о еврокубковых амбициях команды. Казалось бы, слишком смелые заявления. Однако, они воплотились в жизнь менее чем через два года. Одесситы проложили себе путь в Европу через Кубок, где последовательно выбили донецкий Металлург, Украгроком и Арсенал. Домашний матч с Днепром, конечно, был серьёзнейшим испытанием для амбициозных одесситов, но они прошли его с доблестью, одержав красивую волевую победу на характере и подарив болельщикам поистине незабываемые эмоции на стадионе "Черноморец".

Чемпионат Украины. 11.08.2013 Динамо — Черноморец 1:2 (Сидорчук, 55 – Приёмов, 42, Самодин, 87)

Летом 2013-го года "моряки" начинали свой самый успешный еврокубковый сезон. 1 августа в Одессе была одержана красивая победа над Црвеной Звездой – 3:1. Спустя неделю, 8 августа, в Белграде "моряки" отстояли нужный себе результат – 0:0. А уже через три дня команде предстоял выезд в Киев, на матч с Динамо. Можно сколько угодно говорить, что Динамо при Блохине переживало кризис, но стоимость и класс игроков киевлян были в разы выше.

Тем не менее, Черноморец сумел победить, причём не закрывшись в обороне и играя на отбой, а большую часть поединка контролируя ход встречи. И это на третий день после сложнейшего еврокубкового противостояния. Тот матч не только стал первой выездной победой Черноморца над Динамо с 1995-го года, но и доказал, что "моряки" готовы одинаково успешно бороться на двух фронтах.

Перед последним туром группового этапа Лиги Европы, задача перед Черноморцем стояла предельно ясная – для выхода в 1\16 ЛЕ нужно на выезде обыграть ПСВ. Любой другой результат оставлял бы одесситов за бортом турнира. И Черноморец справился с задачей!

На 59-й минуте Джедже буквально зависнув в воздухе после подачи Гая направил мяч головой в ворота голландцев. В оставшиеся полчаса встречи "моряки" выгрызали победу на каждом участке поля. Нервное напряжение воплотилось в стычку и удаление Риеры в конце матча, но одесситы таки сумели удержать нужный счёт и достигли наибольшего еврокубкового успеха в своей истории.

Александр Шевченко, Football.ua

Все фото – официальный сайт Черноморца.