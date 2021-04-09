Чтиво

Сергей Шевченко — о форварде Аталанты, заслужившем сравнение с Роналдо.

Кто чаще всех забивает в Серии А? Может быть, Криштиану Роналду, лидер бомбардирской гонки? У него 25 голов в 26 матчах. Португальская суперзвезда забивает каждые 88 минут. Лишь немного отстаёт от него Ромелу Лукаку: 21 гол за 28 матчей, отличается каждые 106 минут. Всех их, однако, превосходит Луис Муриэль. Он с 18-ю голами идёт третьим в списке лучших бомбардиров, зато проводит на поле гораздо меньше времени. Отсюда феноменальные 57 минут на гол. Парадокс, но Муриэля даже не назовёшь основным игроком Аталанты. Колумбиец стал любимым "джокером" Гасперини, который любит выпускать его на замену во втором тайме.

Муриэль давно числился в перспективных. Ещё в далёком 2010-м его, совсем юного нападающего, приобрёл Удинезе – известный перевалочный пункт по дороге в топ-клубы. Фриульцы два сезона обкатывали Луиса по арендам (Гранада и Лечче), а в сезоне-2012/13 наконец попробовали у себя. Получилось многообещающе: форвард забил 11 мячей за 22 матча и составил гармоничный дуэт с местной легендой – Антонио Ди Натале. Уже тогда отмечались скорость и техника Муриэля, позволяющие ему играть из глубины поля. Казалось, что в составе удинцев растёт новая звезда.

Параллели были одна круче другой. Ди Натале сравнивал напарника с Алексисом Санчесом, покинувшим Удинезе чуть ранее, в 2011 году – Муриэль выглядел идеальной заменой чилийцу. На родине его ставили в один ряд с Иваном Валенсьяно, местной легендой 1990-х. Валенсьяно – один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Колумбии, наколотивший полторы сотни мячей за один только Атлетико Хуниор, родной клуб Муриэля. Любопытная строчка из биографии Валенсьяно: в 1993 году он пробовал свои силы в… Аталанте, где совершенно не прижился (пять матчей, ни одного гола) и больше в европейские клубы не приезжал.

Надо всем этим довлело главное сравнение в карьере Муриэля. Роналдо-"зубастик". "Феномен". Разумеется, кумир детства – а кто из южноамериканцев того поколения не болел за него? Кроме того, Роналдо и Муриэль похожи по стилю игры. Дриблинг колумбийца удивительным образом напоминает движения легендарного бразильца. Та же пластичность, ловкие движения ног и внезапные наклоны корпусом, оставляющие соперников где-то на обочине. Классическая атака – скоростной рывок за спины защитникам. Любимая фишка – обводить голкипера, что нынче стало экзотикой.

Муриэль и Роналдо схожи также внешне. Увы, это не совсем комплимент, ведь одной из проблем Луиса стал лишний вес. Без труда можно было заметить животик, выпиравший из-под футболки колумбийца. Сбросить хотя бы несколько килограммов требовал Франческо Гвидолин, работавший с ним в Удинезе. Муриэль оправдывался – мол, строение тела такое. Настоящей проблемой, однако, была его лень, о которой ходят легенды. Луис сам рассказывал о временах в Гранаде, где он как-то прилёг на кровать днём пятницы и не вставал до утра понедельника. "Зато бессонница не мучила меня даже перед дебютом в Серии А", – форвард искал преимущества своего образа жизни.

Менталитет стал преградой на пути к вершинам. Последующие два сезона в Удинезе были неудачными: Муриэль чрезмерно увлекался дриблингом и забывал о главной функции нападающего – забитых мячах. После четырёх голов в сезоне-2013/14 и "сухой" осени 2014 года в нём уже не видели нового Алексиса и с лёгкостью отпустили в Сампдорию.

Там колумбиец несколько взбодрился. Особенно хорош был сезон-2016/17: "блучеркьяти" под руководством Марко Джампаоло стали одной из наиболее ярких и необычных команд лиги, а впереди блистало трио в составе Муриэля (11 голов за чемпионат), Квальяреллы и Бруну Фернандеша. Правда, не обошлось без скандала. Муриэль реализовал пенальти в гостевой игре с Удинезе и так откровенно радовался голу, что спровоцировал негативную реакцию экс-одноклубников. Потасовка завершилась обоюдным удалением Луиса и Данило, капитана удинцев.

Тем не менее, Муриэлем вновь заинтересовались топ-клубы. Был вариант с Ливерпулем, но более конкретной оказалась Севилья, где Луис провёл неоднозначные полтора сезона – в Андалусии от него всё-таки ждали большего. Аренда в Фиорентину тоже не была особенно успешной, хотя именно за "скуадру виолу" Луис трижды забил Аталанте – эти команды встретились как чемпионате, так и в полуфинале Кубка Италии. Вероятно, именно тогда на него обратил внимание Гасперини.

Аталанта летом 2019-го усиливалась накануне дебюта в Лиге чемпионов и могла позволить себе тратить больше обычного. Одним из новичков стал Руслан Малиновский, другим – Луис Муриэль, за которого заплатили 15 млн евро. Вложение казалось достаточно рискованным, ведь в центре нападения успешно играл Дуван Сапата. Новичок, однако, уже в первом матче доказал свою готовность: выйдя на замену в матче со СПАЛом, он успел оформить дубль. Результативные появления Муриэля со скамейки стали новым оружием Аталанты, но при случае Луис мог блеснуть и в основе – чего стоил хет-трик в матче с Удинезе, где ему не требовалась дополнительная мотивация. Итоговые 18 голов за чемпионат стали настоящим прорывом. "Вечно перспективный" доказал, что его рано списали.

В чём же секрет подхода Гасперини? Во-первых, тактика. Муриэль действует ближе к воротам, чтобы у него не было соблазна пускаться в бессмысленный дриблинг. Теперь он больше сосредоточен на завершении, что подтверждает статистика Instat: 4,1 удара за 90 минут сейчас и 4,6 в прошлом сезоне против 2,8 – 3,4 на предыдущих этапах карьеры. Луису подошли командные принципы Аталанты: скорость в центре поля, обилие вертикальных передач, свобода творчества в последней трети. В таких условиях можно побыть немного Роналдо и разнообразить игру команды: в основе выходил мощный Сапата, борьба с которым утомляла защитников, а во втором тайме появлялся шустрый Муриэль.

Во-вторых, менталитет. Гасперини умеет достучаться до весьма сложных личностей вроде Иличича. В случае с Муриэлем, похоже, речь идёт о намеренном ограждении футболиста от лишней ответственности. Когда от Луиса ждали подвигов и требовали быть лидером, он терялся в силу характера, парень-то весьма стеснительный, интроверт по натуре. В Аталанте из Муриэля сделали "первого запасного", от которого не требуют слишком уж многого, зато именно сейчас он заиграл так, как от него ждали ещё восемь лет назад.

Теперь, когда Гомес ушёл, а Иличич нестабилен, у Муриэля появился шанс закрепиться в основе. Гасперини всё чаще использует впереди дуэт колумбийских нападающих, которые неплохо дополняют друг друга, однако не спешит нагружать Луиса. Например, в матче с Удинезе тренер неожиданно заменил Муриэля в перерыве, хотя тот сделал дубль (к слову, один из голов – с паса Малиновского). Характерно, что заменённый голеадор не высказывал какой-либо озабоченности – напротив, он жизнерадостно улыбался на скамейке.

Похоже, спортивные амбиции ему не особенно свойственны. Муриэль просто играет ради удовольствия – своего и зрителей. Зато с годами он стал мудрее, прибавил в концентрации и уже не позволяет себе инфантильных выходок. Неординарный талант этого игрока удалось-таки применить в коллективных целях, и к 29 годам оказалось, что все эти громкие аналогии родились отнюдь не на пустом месте. Нарезки видео с его трюками всегда были достаточно популярны, но если раньше Луис творил чудеса эпизодически, по настроению, то сейчас феерит практически в каждом матче. Может и со штрафного забить, матч с Реалом тому пример.

Минувшим летом, когда "Золотую бутсу" получил Чиро Иммобиле, раздавалось много возмущённых голосов, поскольку Роберт Левандовски априори не мог провести в чемпионате такого же количества матчей. Звучали даже предложения вводить коэффициент скорострельности и вручать приз, ориентируясь на него, а не на общее количество голов. Что же, в таком случае главным претендентом на "Бутсу" стал бы улыбчивый бомбардир из Аталанты, который забивает чаще, чем Роналду-португалец и заслужил сравнение с Роналдо-бразильцем.