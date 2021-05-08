Чтиво

Football.ua вспоминает случаи, когда смена тренерского штаба приносила мгновенный результат на внутренней арене.

Назначение Мирчи Луческу в киевское Динамо оправдало себя на все сто процентов. "Бело-синие" в первый же год работы румынского специалиста сумело впервые с 2016 года завоевать долгожданные золотые медали чемпионата Украины. По такому случаю мы решили вспомнить подобные ситуации в лигах европейской большой пятерки в минувшем десятилетии, коих накопилось достаточное количество.

Английская Премьер-лига

Карло Анчелотти (Челси), сезон-2009/10

Летом 2009 года папа Карло, покинувший стан родного Милана, решил открыть новую страницу в своей тренерской карьере, приняв предложение Челси. Лондонцы, сезоном ранее финишировавшие на третьем месте позади Ливерпуля и Манчестер Юнайтед, в частности отстав от манкунианцев на девять очков, в первом же сезоне под руководством итальянца сумел не только завоевать титул чемпиона Англии, но и добавить к нему золотые медали за победу в кубке страны (в финале был минимально повержен Портсмут благодаря единственному голу Дидье Дрогба на 59 минуте).

"Пенсионеры" лидировали большую часть дистанции, однако в 31 туре неожиданно расписали ничью с Блэкберном, что позволило МЮ, добывшему три очка в принципиальном матче с Ливерпулем (2:1), вскарабкаться на первую строчку. Судьба чемпионства во многом решалась в очном противостоянии команд, состоявшемся в 33 туре. Челси сумел одолеть "дьяволов" на Олд Траффорд, и до конца турнира больше не отдал лидерство в таблице.

"Синие" отпраздновали триумф в последний матчдэй, на глазах собственной публики разнеся в пух и прах Уиган – 8:0. Атака лондонского клуба и впрямь была размашистой, настреляв 103 гола в АПЛ 2009/10, но и оборона не забывала держать марку – 32 пропущенных, меньше всех в лиге. Словом, у Анчелотти получился довольно впечатляющий заход на Туманный Альбион, пусть эта идиллия продлилась недолго, и через год итальянца попросили на выход. Впрочем, это уже совсем другая история.

Мануэль Пеллегрини (Манчестер Сити), сезон-2013/14

Чилийский "инженер", являющийся весьма недооцененным специалистом, в 2013 году получил шанс поработать у руля топового европейского коллектива, и, надо сказать, сполна им воспользовался.

В первом же сезоне под руководством Пеллегрини "горожане" сумели не только завоевать Кубок Лиги, а также впервые в своей истории преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов, но и вернуть себе утраченные сезоном ранее чемпионские медали Премьер-лиги.

Сити практически повторил описанные нами выше во фрагменте о Челси Карло Анчелотти показатели – 102 забитых мяча (первый показатель в лиге) и 37 пропущенных (второй после Челси показатель в лиге). Команда играла в яркий и приятный глазу атакующий футбол, а также сумела воспользоваться осечками Ливерпуля на финише той кампании, тем самым подведя эффектную точку под первым годом чилийца у руля манчестерского гранда.

Клаудио Раньери (Лестер), сезон-2015/16

Самое сенсационное и романтичное чемпионство в нашей подборке. Все-таки не каждый год одно из сильнейших и наиболее конкурентных первенств планеты выигрывает команда и близко не имеющая бюджет и ростер мировых грандов.

От Клаудио Раньери, незадолго до назначения в Лестер с позором уволенного из сборной Греции (в последнем матче при итальянце "эллины" умудрилась сгореть Фарерским островам в отборе на Евро-2016), рассматривали как опытного наставника, способного позволить "лисам" закрепиться в АПЛ, однако никто и близко не мог представить, что недавний аутсайдер чемпионата неожиданно завоюет золотые медали.

Долгое время многие ожидали спада у подопечных Раньери, но те сумели ровно пройти всю дистанцию, потерпев лишь три поражения в сезоне, в итоговой таблице опередив на десять очков своего главного преследователя – лондонский Арсенал, которому, к слову, уступили в обоих матчах по ходу той кампании. Во втором круге Лестер и вовсе начал штамповать "типичные" минимальные итальянские результаты – сразу пять побед со счетом 1:0, однажды – 2:0.

Несмотря на столь эпохальный успех, будущий сезон у "лис" откровенно не задался – 12 место в АПЛ, а после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от Севильи (1:2) руководство приняло решение отправить коуча в отставку. Справедливо ли? Спорный вопрос.

Антонио Конте (Челси), сезон-2016/17

Очередной итальянский тренер в нашем списке, и второй добившийся подобного успеха у руля Челси.

После весьма успешного периода в сборной Италии Антонио Конте решил попробовать свои силы в АПЛ, и это решение Романа Абрамовича и руководства клуба оказалось попаданием в "десятку".

"Пенсионеры" неровно начали сезон-2016/17, но после того самого успешного тактического решения Антонио – перехода на схему 3-4-3, лондонцев было не остановить! Официально команда Конте оформила чемпионский титул в 36 туре, разгромив Миддлсбро (3:0), однако фактически это произошло уже к экватору той кампании.

Французская Лига 1

Дидье Дешам (Марсель), сезон-2009/10

В мае 2009 года нынешний главный тренер действующих чемпионов мира подписал соглашение с Марселем, в первый же сезон сумев вернуть в клубный музей провансальцев титул лучшей команды страны.

То был самый непредсказуемый отрезок во французском клубном футболе в XXIвеке, когда после окончания гегемонии Лиона трофей поочередно брали Бордо, собственно, Марсель, Лилль, Монпелье, а затем разбогатевший ПСЖ.

В сезоне-2009/10 в копилку достижений Олимпика помимо заветной чемпионской чашки капнули также Кубок Лиги и Суперкубок Франции. В общем, настоящий момент триумфа Дешама и его парней.

Лоран Блан (ПСЖ), сезон-2013/14

Начиная с кампании-2012/13 в стране круассанов и высокой моды наступила эпоха Пари Сен-Жермен, лишь раз разбавленная взошедшим в сезоне-2016/17 на вершину Монако Леонарду Жардима.

Еще одна культовая персона для сборной Франции конца 90-ых/начала нулевых ранее успела выиграть чемпионство с Бордо. В сезоне-2008/09 жирондинцы обошли Лион на три очка, тем самым прервав гегемонию "ткачей" в Лиге 1, длившуюся в течении семи лет кряду.

В Париже Лоран Блан сумел трижды взять золотые медали, в том числе в первый год работы у руля ПСЖ. А могло ли быть иначе с таким-то составом, коей пестрил звездами мирового футбола вроде Златана Ибрагимовича, Эдинсона Кавани и других?

Томас Тухель (ПСЖ), сезон-2018/19

Первый сезон экс-наставника Майнца и дортмундской Боруссии у руля парижского монстра вышел весьма неоднозначным. ПСЖ в очередной раз бесславно покинул Лигу чемпионов, умудрившись растерять гостевой гандикап в ответной встрече с Манчестер Юнайтед в 1/8 финала, вылетел из обоих национальных кубков, но вот в Лиге 1 интриги не было и близко.

Несмотря на посягательства крепкого Лилля во главе с великолепным Николя Пепе столичный коллектив привез сопернику 16 очков отрыва на финише, и если бы не провел концовку того чемпионата в полноги, то вполне мог пробить сотню очков в рамках турнира.

Похожая история происходит и сейчас – действующего чемпиона вновь активно преследуют "мастиффы", а у руля команды первый сезон проводит новый наставник Маурисио Почеттино. Где-то мы это уже видели.

Примера

Тито Виланова (Барселона), сезон-2012/13

Кампания-12/13 была переходной для каталонского гранда. Летом 2012 года команду покинул автор эпохальных успехов "сине-гранатовых" – Хосеп Гвардиола, чью миссию принял на себя его помощник Тито Виланова.

Большую часть того сезона наставник вынужден был доносить свои указания футболистам через помощников, в частности Хорди Роуру, непрерывно ведя войну со смертельным недугом, который, к великому сожалению, все-таки взял верх над Тито. Тем не менее, чемпионский титул был завоеван в фантастическом стиле. Барселона на 15 очков опередила мадридский Реал (в том числе набрав сотню очков), настреляла впечатляющие 115 голов в Примере (во многом благодаря роскошному Лео Месси, набравшему 58 очков по системе гол+пас), а также познала горечь поражений лишь дважды по ходу того сезона.

Луис Энрике (Барселона), сезон-2014/15

Большинство поклонников "блаугранас" наверняка всплакнут, читая эти строки. Переход Луиса Энрике, до того не завоевавшего ни одного трофея с Ромой и Селтой, воспринимался многими весьма скептически, даром, что легенда каталонцев.

На определенном отрезке того сезона судьба наставника висела на волоске – Барселона отставала от неудержимого Реала Карло Анчелотти на четыре очка в январе, в том числе проиграв "сливочным" в очной встрече 1:3 по ходу первого круга, а минимальное поражение в Сан-Себастьяне в начале 2015 года обострило конфликт Энрике с Лионелем Месси, и накалило отношения в раздевалке. Однако затем сторонам удалось уладить все разногласия, следствием чего стала потрясающая вторая часть сезона в исполнении "сине-гранатовых".

"Кулес" катком прошлись по соперникам во всех турнирах, в том числе в Примере, а волевая виктория над королевским клубом в 28 туре окончательно сняла все вопросы о будущем чемпионе Испании.

Эрнесто Вальверде (Барселона), сезон-2017/18

Доминирование Барсы в Ла Лиге в десятых продолжилось под руководством Эрнесто Вальверде, принявшего "сине-гранатовых" летом 2017 года.

В первом сезоне у руля каталонского гранда "Чингури" удалось добыть не только кубок, но и титул чемпиона страны. Преимущество "кулес" не вызывало сомнений – лишь одно поражение, случившееся аж в 37 туре, 99 забитых мячей, и оформленное за четыре матчдэя до конца чемпионство, формально очевидное уже после первого круга.

Серия А

Массимилиано Аллегри (Милан, Ювентус), сезоны-2010/11 и 2014/15

Летом 2010 года руководство Милана решило сделать ставку на перспективного итальянского коуча Макса Аллегри, до этого работавшего исключительно в скромных коллективах вроде СПАЛа, Гроссето, Удинезе, Лекко и Сассуоло, но сколотившего неплохую банду на Сардинии – в Кальяри.

Наставник не стал долго запрягать, с порога доказав свою профпригодность в Ломбардии, подарив "россонери" их 18-ое и последнее на данный момент скудетто.

Несмотря на данное достижение, спустя 2,5 сезона руководство Милана приняло решение расстаться с тренером. Причина проста, как мир – неудовлетворительные результаты команды, от борьбы за чемпионство плавно спикировавшей ниже в таблице Серии А.

А как иначе, если "дьяволы" как раз переживали смену поколений и отток культовых футболистов, приложивших руку, или, правильнее будет сказать, ногу к громким успехам клуба в XXI веке. Любопытно, что после ухода итальянца "россонери" ни разу не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов.

А вот Ювентус с удовольствием взял Аллегри под свою опеку, а он сполна отблагодарил болельщиков и руководство за оказанное доверие, закрепив "зебр" в статусе бессменного чемпиона Италии, собрав пачку национальных титулов, а в первом же сезоне в Турине едва не оформил "требл", досадно уступив Барселоне в берлинском финале главного еврокубка.

Маурицио Сарри (Ювентус), сезон-2019/20

Некогда вполне успешный банкир Маурицио Сарри, тщетно, но ярко пытавшийся остановить гегемонию "старой синьоры" в Серии А вместе со своим романтичным Наполи, транзитом через Челси оказался в Турине летом позапрошлого года, в итоге сумев завоевать долгожданное для себя скудетто. Правда, не без труда, так как разыгравшийся Лацио и Интер Антонио Конте долгое время преследовали Ювентус по пятам.

Несмотря на чемпионский титул тренеру не простили сенсационного вылета от Лиона в плей-офф Лиги чемпионов, приняв решение не дожидаться эффекта "саррибола" на Альянц Стэдиум, а передать бразды правления коллективом неопытному Андреа Пирло. Поторопились, как считаете?

Бундеслига

Луи ван Гал (Бавария), сезон-2009/10

Говорим о Бундеслиге, держим в уме Баварию. По сути, каждого нового коуча "роттен" можно смело приписывать в нашу подборку.

Начнем с Луи ван Гала, в первом же сезоне на Альянц Арене сумевшего оформить "золотой дубль", до чемпионства Боруссии оставался еще сезон, а также вывести мюнхенский гранд в финал главного еврокубка, где, правда, непреодолимой преградой стал великолепный Интер Жозе Моуриньо. Спустя сезон "рекордмайстер" не выиграет ни одного трофея, бесславно закончив кампанию 2010/11, ну а голландца предсказуемо попросят на выход.

Хосеп Гвардиола (Бавария), сезон-2013/14

За три плодотворных сезона каталонца у руля "Звезды Юга" Баварии удалось укрепить свои лидирующие позиции в чемпионате Германии, а первый год работы Пепа и вовсе вышел впечатляющим. "Роттен" оформили чемпионский титул уже к концу марта, за семь туров до конца, что стало новым рекордом Бундеслиги, а также добыли 29 (!) побед по ходу той кампании, в мае прихватив еще и кубок страны. Словом, экс-коуч Барселоны вполне мог выразится в стиле персонажа Леонида Куравлева из "Ивана Васильевича…": "Это я удачно зашел".

Карло Анчелотти (Бавария), сезон-2016/17 + Юпп Хайнкес (сезон-2017/18)

В 2016 году Папа Карло, за год до этого уволенный из мадридского Реала, принял предложение Баварии. Боссы клуба надеялись на опыт и впечатляющее портфолио тренера в еврокубках, однако кроме серебряной салатницы музей мюнхенцев по итогу сезона-2016/17 не пополнился ни одним серьезным трофеем. Титулом чемпиона в Мюнхене уже давно никого не удивишь, посему руководство приняло решение расстаться с коучем уже по ходу следующего сезона, чему, кроме того, активно поспособствовала раздевалка.

Срочным реаниматором выступил старый/новый Юпп Хайнкес, выигравший для Баварии очередное чемпионство, после заслуг которого у руля "роттен" уж как-то неловко выносить этот титул за скобки. Тем не менее, это был его первый сезон после ухода из команды в 2013 году, так что формально он также обязан расположится в нашем материале.

Нико Ковач (Бавария), сезон-2018/19

Самое противоречивое назначение Баварии в этом списке, которое, несмотря на это, подарило мюнхенцам очередной "золотой дубль" в кампании 2018/19.

Долгое время Бавария находилась за спиной дортмундской Боруссии, однако дальнейшая пробуксовка "шмелей" во второй части сезона позволила неровной и проблемной команде Ковача все-таки вырвать салатницу из лап злейшего врага.

Ханс-Дитер Флик (Бавария), сезон-2019/20

Победы в чемпионате и кубке страны не позволили хорватскому специалисту сохранить свою должность после невнятных результатов на старте прошлого сезона, чего стоит хотя бы поражение от Айнтрахта – 1:5, что вынудило руководство в экстренном порядке назначить и.о. экс-помощника Йоахима Лева в сборной Германии Ханси Флика, и…

Впрочем, дальше вы и сами все знаете.