Чтиво

Автор Football.ua Роман Котляр провел обзор последствий для команд от вылета из главного европейского турнира на клубном уровне.

Совсем недавно миланский Интер сумел завоевать первое за 11 лет "скудетто", заметно превосходя по уровню игры всех остальных участников текущего сезона Серии А. Тем удивительнее, что "змеи" уже второй год кряду не сумели выйти из группы Лиги чемпионов, минувшей осенью и вовсе заняв последнее место в квартете с Реалом, гладбахской Боруссией и донецким Шахтером. В сегодняшнем материале поговорим как раз о подобных случаях, случившихся в минувшем десятилетии.

Марсель в сезоне-2009/10

В кампании 2008/09 марсельский Олимпик стал вице-чемпионом Франции, что позволило ему напрямую попасть в самый престижный евротурнир. Правда, добиться там каких-то успехов команде Дидье Дешама не удалось.

Провансальцы угодили в непростой квартет с мадридским Реалом, Миланом и Цюрихом, где изначально роль соискателей двух путевок в плей-офф отдавалась более именитым соперникам. Так оно и вышло. Марсель уверенно разобрался со швейцарским андердогом с общим счетом 7:1, однако сумел отобрать лишь одно очко у фаворитов группы (сыграли 1:1 с итальянским грандом в предпоследнем туре). Таким образом команда финишировала на третьей строчке, опустившись в турнир рангом пониже, где вылетела в 1/8 финала от Бенфики.

А вот во внутреннем чемпионате дела французского клуба шли куда успешнее. Марсель начал тот внутренний сезон с четырех побед в шести стартовых поединках при двух ничьих (в том числе с действующим чемпионом — Бордо Лорана Блана), а первое поражение потерпел лишь в седьмом туре (2:3 с твердым середняком Валансьеном).

К экватору той кампании в Лиге 1 Олимпик подошел с восьмиочковым отставанием от Бордо, притом, что после 17 тура разрыв составлял только три зачетных пункта. Всему виной нулевка с Сент-Этьеном и домашнее поражение от Осера (0:2).

В конце января случилась очередная оплошность, на сей раз с Монпелье (0:2), однако начиная со сладкой мести Валансьену (5:1) банда Дешама начала свой подъем по таблице. Минимальная пробуксовка случилась в середине второго круга, когда провансальцы дважды сыграл вничью, но конкуренты не сумели ею воспользоваться.

Ну а после минимальной победы над Сошо и проигрышем жирондинцев (снова "лебеди" из Валансьена постарались) Марсель захватил единоличное лидерство, которое уже никому не отдал. Виктория во встрече с Ренном в 36 туре гарантировала единственному обладателю кубка чемпионов во Франции девятое и последнее на данный момент чемпионское звание.

Манчестер Сити в сезоне-2011/12

Дебют "горожан" в главном еврокубке оказался с неприятным послевкусием. Подопечные Роберто Манчини угодили в тяжелейший квартет с Баварией, Наполи и Вильярреалом. Поначалу все складывалось весьма неплохо для англичан — стратегически важные 1:1 с неаполитанцами, а также две победы над провалившими ту еврокампанию "подводниками" давали Сити отличные шансы на исторический выход в 1/8 финала. Оставалось лишь не уступить "партенопейцам" в пятом туре. Однако будущие чемпионы Англии не справились с этой задачей.

Дубль Эдинсона Кавани позволил Наполи держать исход борьбы за вторую путевку в плей-офф в своих руках, так что даже волевая победа над Баварией в последний матчдэй не позволила "Блу Мун" выйти из группы.

В Лиге Европы на стадии 1/8 финала случился сенсационный вылет от лиссабонского Спортинга, а вот в АПЛ все было куда любопытнее.

Сезон-2011/12 на Туманном Альбионе ознаменовался напряженным и драматичным сражением двух манчестерских грандов, победителем из которого вышли именно "горожане".

Большую часть дистанции соперники шли нога в ногу, к примеру, имея очковое равенство после первого круга. В 28 туре Юнайтед сэра Алекса и вовсе вскарабкался на первую строчку после виктории над Вест Бромвичем и поражения Сити со Суонси, и показалось, что "дьяволы" заберут свой очередной чемпионский титул.

Тому активно "помогал" и сам Ман Сити, в какой-то момент позволивший МЮ оторваться на целых восемь очков за несколько туров до конца, но затем уже сами "красные" начала щедро раздавать очки (0:1 с Уиганом, фееричные 4:4 с Эвертоном). Ну а окончательно все решилось в 36 матчдэй, когда "горожане" самолично прихлопнули оппонента на своем поле, заняв первое место благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных мячей.

Ну а заново пересказывать перипетии легендарного поединка с Куинз Парк Рейнджерс в последнем туре того сезона мы не будем, так как вы и сами все знаете.

Боруссия Дортмунд в сезоне-2011/12

В сезон-2011/12 дортмундская Боруссия вкатывалась после чемпионского "похмелья". В предыдущей кампании "шмели" под руководством Юргена Клоппа как раз завоевали свою первую серебряную салатницу, а также готовились впервые за долгие годы сыграть в Лиге чемпионов. Возвращение не задалось.

Команда угодила в весьма удобоваримый квартет с Арсеналом, Марселем и Олимпиакосом, но навязать серьезную конкуренцию кому-то из соперников не смогла. После домашних 1:1 с "канонирами" в первом туре (гол в черно-желтой футболке на счету Ивана Перишича, узнаете?) последовали фиаско с провансальцами (0:3 на Велодроме) и греками (выездные 1:3), что предрешило итоговый невыход из группы. Не помогла и домашняя победа над "Оли", так как сразу же после нее случились 1:2 на Эмирейтс, а также домашние 2:3 с Марселем, причем по ходу той встречи Боруссия вела 2:0.

Зато "шмелям" удалось сполна реабилитироваться перед своими болельщиками и самими собой во внутренних турнирах. Неудачный старт в чемпионской лиге совпал и с пробуксовкой в Бундеслиге. После шести стартовых туров Боруссия располагалась лишь на 11 месте в таблице, в том числе потерпев за этот отрезок сразу три поражения, что стало настоящим откровением для всей футбольной Германии, однако те три проигрыша так и остались для команды единственными в том чемпионате.

Начиная с волевой победы над Майнцем (2:1 на выезде с победным голом Лукаша Пищека на 90 минуте) дортмундцы начали рвать и метать, уже к экватору поравнявшись с Баварией (в том числе одолев мюнхенцев на их поле 1:0), а после ничьей команды Юппа Хайнкеса с Гамбургом вышли на чистое первое место, далее исключительно и планомерно наращивая отрыв от "роттен".

Интрига могла закрутиться до предела после 30 тура, в котором "шмели" принимали Баварию на своем поле, однако Дортмунд сумел добыть минимальную победу, а удар Арьена Роббена с пенальти уверенно взял Роман Вайденфеллер. Баварцы с горя еще и скатали нулевку с Майнцем в следующем поединке. Боруссия официально оформила чемпионство за два тура до финиша, а вскоре забрала себе и Кубок Германии, разбив все тех же мюнхенцев со счетом 5:2 в финале турнира.

Ювентус в сезоне-2013/14

Тот "Юве" только начинал путь к своей монолитности и доминации в Серии А. И если "зебры" под руководством Антонио Конте уже успели дважды увезти "скудетто" в Турин, то вот на европейской арене дела складывались так себе. В сезоне-2011/12, первом "золотом" для Ювентуса в минувшем десятилетии, команда вовсе не участвовала в еврокубках, а годом позже добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила мюнхенской Баварии. На групповом этапе 2013/14 из серьезных соперников на пути "синьоры" был только мадридский Реал. По крайней мере, так тогда казалось.

"Бьянконери" полностью провалили ту еврокампанию в главном евротурнире. Удивительно, но первую победу "бело-черные" одержали аж в пятом туре, да и то благодаря двум пенальти, с Копенгагеном (3:1), до этого трижды сыграв вничью и минимально уступив "сливочным".

Для выхода в 1/8 финала необходимо было "всего лишь" не проиграть турецкому Галатасараю, но Ювентус умудрился опростоволосится в Стамбуле, пропустив от Уэсли Снейдера на последних минутах, с грохотом свалившись в Лигу Европы, где вылетел от Бенфики на стадии полуфинала.

Несмотря на впечатляющий старт Ромы (10 побед подряд) в Серии А Ювентус не испытал ни малейших проблем с завоеванием очередного "скудетто". Победа над Ливорно (2:0) в 13 туре и ничья римлян с Кальяри вывела туринцев на вершину таблицы, которую они уже не отдали.

Итог: невероятные 102 очка в сезоне, больше всего забитых и меньше всего пропущенных мячей, а также 17 очков отрыва от "волчицы".