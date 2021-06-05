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Football.ua рассказывает о командах, которые в этом сезоне сумели сделать золотой дубль.

Когда клуб выигрывает и национальный чемпионат, и кубок – это свидетельствует о силе команды и о ее тотальной доминации на внутренней арене по итогам сезона. В минувшей кампании таких команд было не так много, однако выделить эти примеры все-таки стоит.

Football.ua предлагает вашему список клубов, которые сумели оформить золотой дубль по итогам сезона-2020/21.

Клуб: Динамо Киев

Главный тренер: Мирча Луческу

Киевское Динамо перед стартом сезона считалось явным андердогом в борьбе с Шахтером за золотые медали чемпионата. Многие эксперты сходились во мнении, что если киевлянам удастся навязать борьбу за чемпионство Шахтеру, то это уже будет неплохим результатом. По итогу Мирча Луческу в свой первый год работы в Динамо превзошел все ожидания и достаточно уверенно выиграл чемпионат.

В Кубке Украины у Динамо был непростой путь. Уже на стадии 1/4 финала все могло закончиться. В матче против Колоса из Ковалевки в основное время забитых голов не было, а в серии пенальти удачливее оказались киевляне. Непростым получился и финал Кубка Украины против луганской Зари, куда "бело-синие" вышли благодаря победе над ослабленным Агробизнесом из Первой лиги. Хоть динамовцы и доминировали, и имели преимущество по количеству острых моментов, но забить победный гол удалось лишь в дополнительное время.

Клуб: Ред Булл Зальцбург

Главный тренер: Джесси Марш

Зальцбург уже многие годы является доминирующей силой в своей стране. Никто не может навязать борьбу этой команде на внутренней арене. Только вдумайтесь, Зальцбург выиграл чемпионат в восьмой раз подряд, а национальный кубок "быки" выигрывают в восьмой раз за последние 9 лет.

В чемпионате Австрии Зальцбург и ближайшего преследователя Рапид разделило 15 очков. Ред Булл был недосягаем ни для одной команды в австрийской лиге, а в графе разница забитых и пропущенных +61.

В Кубке Австрии все было не менее уверенно. В финале был обыгран ЛАСК 3:0, в полуфинале был бит Штурм Грац 4:0. На первом этапе кубка Зальцбург выиграл у Брегенца 10:0. Только одна команда сумела забить в ворота команды Джесси Марша – Рапид Вена. Венский клуб забил даже два гола, но говорить, что они были близки к тому, чтобы выбить Зальцбург из кубка, не приходится, ведь "быки" выиграли со счетом 6:2.

Клуб: Аякс

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Амстердамский Аякс – это клуб, в котором есть своего рода сплав качественных опытных игроков и очень талантливой молодежи. Академия нидерландского Аякса одна из лучших в мире и из года в год дает футбольному миру целый ряд новых имен. Сам же клуб прилично зарабатывает на продаже своих воспитанников. В еврокубках Аякс из года в год выступает с переменным успехом, а вот в Нидерландах остается непоколебимым первым номером.

В национальном первенстве Аякс не испытал никаких трудностей. ПСВ, финишировавший на втором месте, отстал на целых 16 очков в турнирной таблице. Амстердамцы заблаговременно обеспечили себе чемпионство и приняли беспрецедентное решение – переплавить трофей на 42 тысячи чемпионских звездочек, которые были выданы всем владельцам абонементов.

Таким образом Аякс хотел поблагодарить своих болельщиков, которые в такое непростое время по-прежнему остаются верны своему клубу и продолжают его поддерживать.

В Кубке Нидерландов Аяксу было гораздо сложнее. Команда Эрика тен Хага на своем пути одолела очень крепкие коллективы – в 1/8 был обыгран АЗ со счетом 1:0, в 1/4 финала аяксиды также с минимальным счетом одолели ПСВ 2:1, в полуфинале было проще всего – победа над Херенвеном 3:0. Финальный поединок получился самым сложным. Счет 1:1 в матче против Витесса держался до самого конца. На 87-йм минуте на поле появился Давид Нерес, а уже на 90+1-й бразилец принес победу своей команде, забив победный гол в матче.

Клуб: Бешикташ

Главный тренер: Серген Ялчын

Самая жаркая чемпионская гонка в этом сезоне была в Турции (хотя многие болельщики, вспоминая триумф Лилля в Лиге 1 или "золото" Атлетико в Ла Лиге, могут с этим не согласиться). Перед последним туром сразу три команды имели притязания на золотые медали. Меньше всего шансов было у Фенербахче, "желтые канарейки" могли стать чемпионами только лишь в том случае, если бы и Галатасарай, и Бешикташ теряли очки в последнем туре.

По итогу чемпионом стал Бешикташ. Стамбульский клуб не без труда обыграл Гезтепе со счетом 2:1, а первый гол в матче забил хорошо знакомый украинским болельщикам хорватский футболист Домагой Вида.

В финале Кубка Турции Бешикташу было несколько проще. Подопечные Сергена Ялчына забили два безответных гола в ворота Антальяспора. Самой сложной для стамбульского клуба была стадия 1/4 финала, где Коньяспор уступил лишь в серии послематчевых пенальти.

Клуб: Славия Прага

Главный тренер: Йиндржих Трпишовски

Славия достаточно уверенно сумела одержать победу в чемпионате Чехии, опередив своего ближайшего преследователя пражскую Спарту на 12 очков. Цифры пражской Славии в этом сезоне просто поражают – 83 забитых и 19 пропущенных, разница голов +64. Помимо этого, Славии удалось выиграть чемпионат без единого поражения в стиле Арсена Венгера. В их активе 25 побед и 8 ничейных результатов.

В Кубке Чехии Славия испытала трудности только на стадии финала, тогда как в остальных Славия спокойно крупно обыгрывала своих оппонентов. В 4-м раунде квалификации Славия обыграла команду Карловы Вары со счетом 10:3. В финале Славия минимально обыграла Викторию Пльзень 1:0.

Клуб: Динамо Загреб

Главный тренер: Дамир Кржнар

Динамо Загреб за три тура до окончания чемпионата завоевало золотые медали. Итоговый отрыв загребского Динамо от Осиека составил 8 очков в турнирной таблице. Это чемпионство Динамо стало четвертым кряду.

Динамовцы из Загреба катком прошлись по своим соперникам в Кубке Хорватии, а в финальном противостоянии со счетом 6:3 одолели Истру 1961.

Клуб: Линфилд

Главный тренер: Дэвид Хили

Линфилд мог гораздо раньше оформить чемпионство, но серия неудачных результатов на финишной прямой чемпионата не позволила этого сделать. В итоге Линфилд все же занял первое место, обойдя Колрейн на 5 очков.

В Кубке Северной Ирландии Линфилд достаточно уверенно шел по дистанции, обыгрывая своих оппонентов в два и более гола. Только лишь в финале Ларн был обыгран минимально 2:1, но необходимо понимать, что свой единственный гол в матче соперник Линфилда забил уже на 92-й минуте матча.

Клуб: Црвена Звезда

Главный тренер: Деян Станкович

Чемпион Сербии Црвена Звезда показал просто умопомрачительные цифры в текущем сезоне – 35 побед, 3 ничьих и 0 поражений. 108 набранных очков и +94 в графе забитых и пропущенных голов. Отмечаем, что на втором месте Партизан также показал достойный результат – 95 очков. Далее отставание Чукаричек в более чем 20 очков. Это прекрасно иллюстрирует то, насколько велика пропасть между двумя первыми командами чемпионата и всеми остальными.

В финале Кубка Сербии встретились как раз Црвена Звезда и Партизан. Перед самим матчем голкипер Партизана Владимир Стойкович произнес фразу: "Изнасилуйте меня, если мы не выиграем кубок". По итогу основное время матча закончилось со счетом 0:0, а в серии пенальти победу праздновали игроки Црвены Звезды. После решающего пенальти защитник сербского чемпиона Марко Габельич подбежал к Владимиру Стойковичу и демонстративно снял трусы, намекая на то, что он слышал его изречения перед поединком.

Клуб: Аль-Садд Доха

Главный тренер: Хави Эрнандес

Легендарный испанец Хави Эрнандес сумел сделать золотой дубль в Катаре. Его клуб Аль-Садд без поражений провел чемпионат и лишь трижды сыграл вничью. Одним из главных творцов этого успеха стал еще один звездный испанец – Санти Касорла. В составе Аль-Садда Санти забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.

А в финале Кубка наследного принца Аль-Садд не заметил сопротивления со стороны Аль-Гарафы и выиграл со счетом 5:0.

Сергей Горбаченко, Football.ua