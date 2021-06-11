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Football.ua вспоминает поединки, открывавшие чемпионаты Европы разных годов в этом веке.

Остались считанные часы до начала 16-го розыгрыша чемпионата Европы по футболу, который стартует поединком Италии и Турции. В преддверии долгожданного старта Евро-2020 мы предлагаем вам вспомнить матчи-открытия, состоявшиеся в этом столетии.

Евро-2000

В стартовом поединке на Евро-2000 бельгийцы, сохозяева того первенства наряду с Нидерландами, добыли викторию над крепкими шведами во главе с великолепным Хенриком Ларссоном.

Скандинавская команда выглядела увереннее и интереснее "красных дьяволов", не раз проверяя на прочность кипера Андерлехта Филипа де Вильде.

Ближе к перерыву хозяева стали более эффективно находить ключики ко вскрытию обороны Швеции, что обернулось для них забитым голом. Барт Гор совершил отбор неподалеку от штрафной коробки соперника, затем прицельно поразив ближний угол.

Не успели участники встречи выйти из раздевалок, как бельгийцы вновь шокировали "желто-синих" результативным выпадом. Бранко Струпар роскошным пасом пяткой вывел на ударную позицию Эку Мпенза, расстрелявшего Магнуса Хедмана.

Разрыв в два мяча продержался недолго – де Вильде неудачно пытался обработать игровой снаряд, чем воспользовался Юхан Мьельбю, легко закативший его в ворота.

Тем не менее спасти игру у подопечных Томми Седерберга не вышло, во многом по причине надёжной игры реабилитировавшегося кипера Бельгии, несколько раз спасшего свою команду до финального свистка.

Бельгия – Швеция – 2:1

Голы: Барт Гор (43), Эка Мпенза (46) – Юхан Мьельбю (53)

Бельгия: де Вильде, Сталенс, Дефляндр, Валгарен, Леонар (ван Керкховен, 72), Вандерхаге, Верхейен (Петерс, 88), Гоор, Вильмотс, Мпенза, Струпар (Нилис, 69)

Тренер: Робер Васеж

Швеция: Хедман, Меллберг, П. Андерссон, Бьорклунд, Нильссон (Лючич, 46), Мьельбю, Александерссон, Д. Андерссон (Османовски, 50), Юнгберг, К. Андерссон, Петтерссон (Ларссон, 50)

Тренер: Томми Седерберг

Евро-2004

Единственный случай в истории чемпионатов Европы, когда команды, открывавшие турнир, в итоге схлестнулись и в финале. Любопытно то, что поражение Португалии в той встрече воспринималось, как досадная оплошность, не более того. Никто на тот момент и представить себе не мог, что лихая компания Отто Рехагеля вскоре попросту шокирует весь футбольный мир.

Быстрый гол греков был забит уже на 7 минуте после грубейшей ошибки Пауло Феррейры. Сферу подхватил легендарный Георгиос Карагунис, неожиданно нанесший роскошный удар в ближний угол из-за штрафной.

В начале второго тайма Греция еще и пенальти заработала. В добавленное время "лузитане", усилиями юного КриРо, один мяч отквитали, но на большее банально не хватило времени.

Португалия – Греция – 1:2

Голы: Криштиану Роналду (90) – Георгиос Карагунис (7), Ангелос Басинас (51, пен)

Португалия: Андраде, Рикарду, П. Феррейра, Р. Карвалью, Коуту, Жорже, Фигу, Руй Кошта (Деку, 46), Коштинья (Нуну Гомеш, 66), Паулета, Симау Саброза (Роналду, 46)

Тренер: Луис Фелипе Сколари

Греция: Никополидис, Сейтаридис, Капсис, Фиссас, Деллас, Яннакопулос (Николаидис, 65), Карагунис (Кацуранис, 46), Басинас, Загоракис, Харистеас (Лакис, 74), Вризас

Тренер: Отто Рехагель

Евро-2008

Швейцария и Австрия, хозяева Евро-2008, откровенно провалили домашний турнир. "Нати" проснулись лишь к концу группового этапа, когда уже было слишком поздно, напоследок хлопнув португальцев, а вот в матче-открытия продемонстрировали откровенно блеклый футбол.

"Нейтралы" и чехи обменялись парочкой опасных выпадов по ходу игры, а все решило взятие ворот в исполнении Вацлава Сверкоша. Не менее весомую роль в итоговом поражении хозяев сыграла и травма главной звезды той сборной – Александра Фрая из дортмундской Боруссии, повредившегося под занавес первого тайма в столкновении со Зденеком Грыгерой.

Найти обзор того поединка оказалось довольно сложной задачей, посему предлагаем вам посмотреть хайлайты не на YouTube, а по ссылке ниже.

Швейцария – Чехия – 0:1

Гол: Вацлав Сверкош (71)

Швейцария: Бенальо, Маньин, Сендерос, Мюллер, Лихштайнер (Фонлантен, 75), Барнетта, Фернандес, Инлер, Бехрами (Дердийок, 84), Штреллер, Фрей (Хакан Якин, 46)

Тренер: Якоб Кун

Чехия: Чех, Янкуловски, Розегнал, Уйфалуши, Грыгера, Плашил, Полак, Галасек, Яролим (Ковач, 87), Сьонко (Влчек, 83), Коллер (Сверкош, 56),

Тренер: Карел Брюкнер

Евро-2012

Наверное, самый драматичный, горячий и событийный стартовый поединок на чемпионатах Европы в этом веке!

Домашний для нашей и польской сторон Евро начался поединком поляков и греков. Поначалу все складывалось как нельзя лучше для "кадры". Подопечные Францишека Смуды относительно быстро открыли счет (Роберт Левандовски здóрово замкнул подачу с фланга с отскоком от газона), но неуступчивая Греция и не думала вывешивать белый флаг.

Недавнего чемпиона континента не смутило даже удаление нынешнего игрока Олимпиакоса Сократиса Папастатопулоса на 37 минуте. В начале второго тайма собственный защитник помешал Войчеху Щенсны перехватить навес в штрафную, из-за чего появившемуся на замену вместо Соутриса Ниниса Димитрису Салпингидису оставалось лишь отправить мяч в незащищенные ворота.

Возможно Польша бы и сумела дожать игравших вдесятером "эллинов", но все карты "бело-красным" спутало ответное удаление, правда, не полевого игрока, а голкипера. "Эффективная" оффсайдная ловушка защитного блока поляков привела к тому, что Войчех Щенсны срубил выскочившего на рандеву с ним Салпингидиса, за что арбитр показал ему прямую красную. Таким образом, греки получили отличный шанс забить победный мяч, но появившийся на смену "Войтку" Пшемыслав Тытонь потащил удар Карагуниса с "точки".

Польша – Греция – 1:1

Голы: Роберт Левандовски (17) – Димитрис Салпингидис (51)

На 71 минуте Гиоргиос Карагунис (Греция) не забил пенальти

Польша: Щенсны – Пищек, Василевски, Перкис, Бениш – Полански, Муравски – Блащиковски, Обраньяк, Рыбус (Тытонь, 70) – Левандовски

Тренер: Францишек Смуда

Греция: Халкиас – Торосидис, А. Пападопулос (К. Пападопулос, 37), Папастатопулос, Холебас – Маниатис, Кацуранис, Карагунис – Нинис (Салпингидис, 46), Гекас (Фортунис, 68), Самарас

Тренер: Фернанду Сантуш

На 44 минуте удалён Сократис Папастатопулос, а на 68 Войчех Щенсны (Польша)

Евро-2016

Героем же первого для Франции матча на домашнем Евро стал проведший великолепный сезон за Вест Хэм Димитри Пайет. Сборная Румынии оказала будущему финалисту турнира достойное сопротивление, играя с "Ле Бле" на равных.

Распечатать Чиприана Тэтэрушану удалось в начале второй половины встречи, когда выверенную подачу Пайета с фланга конвертировал во взятие ворот Оливье Жиру. Команду Ангела Йордэнеску это нисколько не смутило, и она отыгралась довольно скоро, с пенальти.

Казалось, что первой неожиданности на том чемпионате Европы быть, но за минуту до начала компенсированного ко второму тайму времени Димитри нанес тот самый выдающийся удар в девятку, позволив французам добыть важнейшую победу в матче-открытия.



Франция – Румыния – 2:1

Голы: Оливье Жиру (57), Димитри Пайет (89) – Богдан Станку (65, пен)

Франция: Льорис – Санья, Рами, Косельни, Эвра – Погба (Марсиаль, 77), Канте, Матюиди – Гризманн (Коман, 66), Жиру, Пайет (Сиссоко, 90)

Тренер: Дидье Дешам

Румыния: Тэтэрушану – Сэпунару, Кирикеш, Григоре, Рац – Пинтилий, Хобан – Попа (Торже, 82), Станчу (Кипчу, 72), Станку – Андоне (Алибек, 61)

Тренер: Ангел Йордэнеску

Роман Котляр, Football.ua