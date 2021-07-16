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Football.ua рассказывает, кто из топовых футболистов продолжает быть без контракта.

Не так давно завершился Евро-2020, триумфатором которого стала сборная Италии. Довольно неожиданно лучшим игроком турнира выбрали итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Примечательно то, что вратарь "скуадры адзурры" на момент Евро-2020 пребывал в статусе свободного агента. Ему всего 22, а его уже смело можно считать легендой Милана. Но Доннарумма решил не продлевать контракт с родным клубом, а попробовать себя в топ-клубе и подписал 5-летний контракт с ПСЖ.

Еще пару дней назад именно Доннарумма стал бы основным голкипером нашей символической сборной, а так это место занимает аргентинский опытный голкипер Серхио Ромеро

Голкипер: Серхио Ромеро, 34 года

В свое время Серхио Ромеро был основным голкипером сборной Аргентины, неплохо выступал за Сампдорию. В 2015-м году принял решение перейти в Манчестер Юнайтед, где на долгие годы засел за спиной испанца Давида Де Хеа.

Если верить слухам, то спрос на этого голкипера имеется. В числе претендентов даже есть топ-клубы, как например, Ювентус. Но естественно в туринском клубе никто Ромеро никто не предложит место основного вратаря. Также среди потенциальных покупателей называются: Эвертон, Сельта, Рома.

Правый защитник: Элсид Хисай, 27 лет

Албанский защитник не стал продлевать свое соглашение с Наполи, хотя выступал за неаполитанцев с 2015-го года. Перед этим играл еще за один итальянский клуб — Эмполи. Вероятнее всего, и следующим местом работы Хисая станет Италия. Итальянские СМИ, в частности итальянский журналист Николо Скира утверждает, что новый сезон Эльсеид начнет в футболке Лацио, где главным тренером стал Маурицио Сарри, с которым игрок как раз успел вместе поработать в Неаполе.

Левый защитник: Патрик ван Анхолт, 30 лет

Патрик ван Анхолт в раннем возрасте перешел в Челси, но зацепиться за основной состав в лондонском клубе у него так и не получилось, но зато получилось закрепиться в менее статусных клубах английской Премьер-лиги. Последними двумя клубами 30-летнего нидерландца были: Сандерленд и Кристал Пэлас.

Сейчас игроку приписывают предметный интерес со стороны турецких клубов, в частности со стороны Фенербахче.

Центральный защитник: Жером Боатенг, 32 года

Поистине легендарный защитник для немецкого футбола закончил свои выступления в составе мюнхенской Баварии. Ему всего 32, даже несмотря на потерю скоростных качеств, за счет своего опыта он еще наверняка сумеет несколько лет поиграть на высоком уровне. Тем более спрос на Боатенга приличный. Чаще всего имя этого футболиста в прессе связывают с Тоттенхэмом и Ромой. Также был в этом списке Монако, но французы открестились от подобного рода слухов.

Центральный защитник: Джорджо Кьеллини, 36 лет

Основной центральный защитник новоиспеченного чемпиона Европы — сборной Италии, по-прежнему остается без контракта. Его контракт с Ювентусом истек 30 июня. С того времени руководство туринского клуба так и не выходило на связь с игроком.

По слухам, у Кьеллини нет никаких предложений от других клубов. Но и сам игрок не хочет рассматривать никакие варианты, пока не поймет, что в Ювентусе больше в его услугах не нуждаются.

Центральный полузащитник: Паулиньо, 32 года

Бразилец Паулиньо до переезда в Китай выступал за Тоттенхэм, но в 2015-м году желание хорошенько подзаработать склонило чашу весов в сторону перехода в китайский Гуанчжоу. Была в истории Паулиньо непродолжительная аренда в Барселону, после чего он вернулся в Китай. Этим летом клуб и футболист разорвали соглашение по обоюдному согласию, и теперь Паулиньо в поисках нового клуба. Поговаривают, что фаворитом в борьбе за игрока будет именно Барселона.

Центральный полузащитник: Жулиано, 31 год

Не чужой для украинского футбола бразилец Жулиано на старте своей карьеры блистал в составе Днепра Хуанде Рамоса. Спустя какое-то время вернулся в Бразилию, но вскоре вернулся в Европу — в Зенит. После российского клуба наступил турецкий период карьеры. Сперва Жулиано выступал за Фенербахче. Последним клубом стал Истанбул Башакшехир, который принял решение расторгнуть контракт с игроком.

Пока будущее этого игрока неизвестно, но есть вероятность того, что он снова вернется в Зенит.

Атакующий полузащитник: Алекс Тейшейра, 31 год

Еще более знаком украинскому болельщику другой бразилец — Алекс Тейшейра. В 2016-м году Тейшейра покинул Шахтер за рекордные деньги и отправился в китайский Цзянсу Сунин. Контракт с этим клубом у Тейшейры закончился еще в январе и с того времени игрок никак не может найти себе новую команду. Ближе всех к подписанию Тейшейры находится турецкий Бешикташ, но поговаривают, что "орлы" никак не договорятся по условиям контракта с игроком. У них не получается удовлетворить финансовые аппетиты бразильца.

Левый вингер: Франк Рибери, 38 лет

Легендарный французский футболист Франк Рибери, чьи лучшие футбольные годы уже позади, закончил свое сотрудничество с итальянской Фиорентиной. Сам Франк был разочарован тем, как с ним поступили во флорентийском клубе и до последнего ничего не сообщали о будущем.

Тем не менее, 38-летний игрок твердо намерен продолжать карьеру и пока завязывать не собирается. О каких-либо претендентах на игрока никакой информации пока не было.

Правый вингер: Лионель Месси, 34 года

Вот уж про кого точно долго рассказывать не приходится, так это про Лионеля Месси. Сагу о его торгах с Барселоной и его новом контракте знают все, кто хоть немного интересуется футболом. Каталонцы испытывают своего рода финансовые трудности и не способны предложить Месси новый контракт на прежних условиях, а аргентинец не особо горит желанием уступать. Казалось бы, опасная ситуация, но нет. На данный момент практически ни один клуб не может безболезненно удовлетворить финансовые запросы Лионеля.

А потому самым вероятным исходом станет подписание нового контракта с Барселоной, где обе стороны пойдут друг другу навстречу и найдут какой-то компромисс.

Форвард: Стеван Йоветич, 31 год

Черногорский форвард Стеван Йоветич с 2017-го года выступал в составе Монако. В прошлом сезон Йоветич провел за монегасков 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Стороны решили не продлевать сотрудничество и теперь форварду придется искать себе новый клуб, благо варианты имеются. Наиболее заинтересованными в услугах Йоветича называют клубы итальянской серии А. Фаворитом в этой борьбе называют римский Лацио.

В нашей символической сборной представлены не все знаменитые игроки, которые до сих пор находятся без клуба. В статусе свободных агентов также по-прежнему пребывают следующие известные футболисты: Никола Максимович, Райян Бертран, Джошуа Кинг, Андрес Таунсенд, Диего Коста, Мамаду Сако, Давид Луис, Андре Айю, Кевин Гаймейро, Мехди Бенатиа, Натаниэль Клайн, Хатем Бен Арфа, Эльяким Мангала, Шкодран Мустафи, Факундо Феррейра, Гари Кэхилл и многие другие.

Среди украинских футболистов без контрактов среди прочих следует выделить: Владислава Кулача, Владлена Юрченко, Богдана Бутко, Павла Ориховского, Евгения Селезнева, Артема Милевского, Дмитрия Хлебаса, Николая Морозюка, Дмитрия Чигринского, Евгения Хачериди, Романа Зозулю и Артема Милевского.

Наверняка, многие из этих футболистов успеют трудоустроится еще до начала нового сезона. Многим клубам стоит присмотреться, ведь есть в этом перечне действительно достойные кандидатуры, которые могут существенно помочь в решении задач на сезон.

Сергей Горбаченко, Football.ua