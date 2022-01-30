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Football.ua рассказывает о футболистах, которые смогли выиграть самые престижные награды в истории мирового футбола.

Все болельщики футбола могут удивляться достижением великих звезд мирового футбола, как например в наше время Криштиану Роналду и Лионель Месси. Однако, как бы они не были сильны, футбола был, есть, и будет командным видом спорта. Именно команда выигрывает титулы и от нее напрямую зависит успех той или иной звезды.

Безусловно, главным клубным турниром, который мечтают выиграть все — является Лига чемпионов, или как она называлась до 1992 года — Кубок европейских чемпионов. Если говорить о сборных — тот тут главное мировое первенство — это чемпионат мира.

Если брать оба вышеупомянутых турнира, то список игроков будет весьма впечатляющим, но если добавить главную индивидуальную награду мирового футбола — Золотой мяч, то тот самый список сократиться до восьми имен. Именно об этих восьми игроках Football.ua расскажет вам в этом материале.

Бобби Чарльтон

Клубы: Манчестер Юнайтед, Престон Норт Энд, Уотерфорд, Ньюкасл КБ Юнайтед, Перт Аззурри, Блэктаун Сити

Сборная: Англия (106 матчей)

Кубок европейских чемпионов: 1968

Чемпионат мира: 1966

Золотой мяч: 1966

Возможно, величайший футболист, которого когда-либо видела Англия, и в этом отношении существует жесткая конкуренция, но никто не может отрицать, что Бобби Чарльтон отдал все за свою 24-летнюю выдающуюся карьеру, большая часть которой прошла в Манчестер Юнайтед, с которым он завоевал три чемпионских титула. Спустя десятилетие после прорыва под руководством Мэтта Басби и чудесного выживания в злополучной мюнхенской катастрофе, атакующий полузащитник пережил самый большой период своего успеха в конце 60 годов.

Чарльтон сыграл ключевую роль в успехе сборной Англии на чемпионате мира в 1966 году, на котором он забил три мяча, в том числе два в полуфинальном матче против Португалии. По итогам этого года Чарльтон стал обладателем Золотого мяча, после чего было двухлетнее затишье. В 1968 году "красные дьяволы" в финале Кубка европейских чемпионов обыграли Бенфику (4:1), где Чарльтон оформил дубль и во многом подарил первую победу для англичан в самом главном клубном турнире.

Франц Беккенбауэр

Клубы: Бавария, Нью-Йорк Космос, Гамбург

Сборная: Западная Германия (103)

Кубок европейских чемпионов: 1974, 1975, 1976

Чемпионат мира: 1974

Золотой мяч: 1972 и 1976

Разочаровывающий момент во время участия в турнире до 14 лет за молодежный клуб Мюнхен положил конец любым шансам на то, что Мюнхен-1860 когда-либо подписал бы Франца Беккенбауэра, который все детство боготворил клуб. В итоге Франц подписал контракт с Баварией, и после этого была лишь история успеха, о которой могут мечтать многие до сих пор. Немецкий футболист, первооткрыватель роли современного свободного защитника (либеро), за пять лет выиграл практически все, что было на его пути. После триумфа в Бундеслиге, он трижды поднимал трофей Кубка европейских чемпионов, а между тем и не забыл помочь своей национальной команде.

За первым чемпионатом Европы с Западной Германией в 1972 году, после которого он стал обладателем Золотого мяча, два года спустя последовал успех на чемпионате мира на родной земле. Прежде чем уехать покорять штаты в амбициозной команде Нью-Йорк Космос, Беккенбауэр еще раз получил Золотой мяч благодаря успеху на клубном уровне. "Повесив бутсы на гвоздь", Франц стал вторым человеком после Марио Загалло, которому удалось выиграть чемпионат мира как футболист, а затем и как главный тренер. С тех пор к ним присоединился Дидье Дешам — нынешний наставник сборной Франции.

Герд Мюллер

Клубы: 1861 Нердлинген, Бавария, Форт-Лодердейл Страйкерс

Сборная: Германия (62)

Кубок европейских чемпионов: 1974, 1975, 1976

Чемпионат мира: 1974

Золотой мяч: 1970

Беспрецедентный успех Баварии в 1970 годах создал множество имен и легенд в мире футбола, среди которых не было никого величественнее, чем Герд Мюллер, который был призван жить для того, чтобы забивать голы. "Дер Бомбер", как его прозвали в те времена, забил 565 голов в 607 матчах за Баварию, но не менее результативным он также был в составе сборной Германии — на его счету 68 голов в 62 играх, рекорд, который уже в наше время был побит Мирославом Клозе.

На чемпионате мира 1970 года, в котором Германия вышла в полуфинал, по ходу выбив действующего чемпиона Англию, Мюллер забил 10 голов в шести матчах, что и принесло ему Золотой мяч по итогам этого же года. За ним последовал еще больший международный успех — победа на Евро-1972 и ЧМ-1974.

Паоло Росси

Клубы: Ювентус, Комо, ЛР Виченца, Перуджа, Милан, Верона

Сборная: Италия (48)

Кубок европейских чемпионов: 1985

Чемпионат мира: 1982

Золотой мяч: 1982

Триумф Росси состоялся на чемпионате мира 1982, когда Италия стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную ФРГ со счетом 3:1, а автором одного из голов стал именно Паоло, который ранее успел отбыть свою двухлетнюю дисквалификацию за игры на тотализаторе.

Именно на ЧМ-1982 года Росси забил шесть голов, став лучшим бомбардиром турнира, что вместе с командной победой на турнире, принесло ему Золотой мяч. Вскоре после этого последовал успех на клубном уровне, когда Ювентус взял свой первый Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале Ливерпуль, благодаря единственному голу с пенальти от Мишеля Платини.

Зинедин Зидан

Клубы: Канны, Бордо, Ювентус, Реал Мадрид

Сборная: Франция (108)

Лига чемпионов: 2002

Чемпионат мира: 1998

Золотой мяч: 1998

Спустя 16 лет после триумфа Росси, еще один великий игрок "старой синьоры" привел свою страну к успеху на чемпионате мира. Зинедин Зидан не итальянец, но с тех пор полузащитник считает, что его период карьеры в Серии А сформировал его менталитет победителя. И это было заметно, когда Франция одержала домашнюю победу на чемпионате мира, а сам Зидан отдал две голевые передачи в финальном матче против Бразилии. В этом же году Зидан завоевал признание, получив Золотой мяч.

Когда Зидан стал победителем Лиги чемпионов, турнир уже был переименован с Кубка европейских чемпионов. Однако успех французского хавбека пришелся уже после того, как он стал игроком мадридского Реала. В финале Лиги чемпионов Реал обыграл Байер со счетом 2:1, а автором одного из голов стал Зидан.

Ривалдо

Клубы: Санта-Крус, Моги Мирим, Коринтианс, Палмейрас, Депортиво Ла-Корунья, Барселона, Милан, Крузейро, Олимпиакос, АЕК Афины, Бунедкор, Сан-Паулу, Кабускорп, Сан-Каэтано

Сборная: Бразилия (74)

Лига чемпионов: 2003

Чемпионат мира: 2002

Золотой мяч: 1999

До 1995 года Золотой мяч вручался исключительно европейским футболистам, но затем желанный трофей могли получить все, кто выступал в составе европейских команд. Первым таким обладателем награды стал Джордж Веа, который родился за пределами Европы, а вскоре за ним последовал Роналдо и его соотечественник Ривалдо, о котором сейчас идет речь. Тогда его победа удивила даже самого бразильца, потому что многие ожидали, что победителем станет Дэвид Бекхэм, в итоге занявший второе место.

Ривалдо сыграл ключевую роль в успехе Бразилии на Кубке Америки, после чего обрел еще больший международный успех — победа над Германией в финале чемпионата мира 2002 года. Спустя год последовал еще один триумф — победа в Лиге чемпионов с Миланом, когда его время в составе "россонери" уже подходило к концу.

Роналдиньо

Клубы: Гремио, ПСЖ, Барселона, Милан, Фламенго, Атлетико Минейро, Керетаро, Флуминенсе

Сборная: Бразилия (97)

Лига чемпионов: 2006

Чемпионат мира: 2002

Золотой мяч: 2005

В те времена бразильские имена начали заполнять европейских клубы талантом и помимо уже всем известных Роналдо и Ривалдо, в составе Бразилии было еще одно пополнение — на ту же букву "Р". Появление Роналдиньо на сцене мирового футбола покорило многих болельщиков по всему миру. До сих пор многие помнят его штрафной удар в матче против Англии в четвертьфинале ЧМ-2002. Однако клубных успехов ему пришлось немного подождать.

Карьера бразильца на уровне клубов пошла вверх после его громкого перехода из ПСЖ в Барселону, где он стал катализатором успеха подопечных Франка Райкарда, которые смогли принесли Барселону первую победу в Лиге чемпионов с 1992 года, обыграв Арсенал в 2006 году. Годом ранее он выдержал сумасшедшую конкуренцию мирового признания со стороны Фрэнка Лампарда и Стивена Джеррарда, получив Золотой мяч.

Кака

Клубы: Сан-Паулу, Милан, Реал Мадрид, Орландо Сити

Сборная: Бразилия (92)

Лига чемпионов: 2007

Чемпионат мира: 2002

Золотой мяч: 2007

Разгромная победа Бразилии над Коста-Рикой на групповом этапе чемпионата мира-2002 года со счетом 5:2 сама по себе не имеет большого значения, но в течение 25 минут все могли видеть, как молодой и талантливый Кака появился на поле, хоть он и не запомнился чем-то сенсационным. Однако затем он перешел из Сан-Паулу в Милан, где он превратился в лидера и мировую звезду с номером "10". Тогда он прибыл в команду Карло Анчелотти, но первая попытка покорить Лигу чемпионов провалилась из-за поражения в финале Ливерпулю в Стамбуле. Спустя год "россонери" отомстили тому же Ливерпулю в финале европейского турнира, а сам Кака отдал голевую передачу на Филиппо Индзаги.

В итоге Кака стал лучшим бомбардиров Лиги чемпионов, после чего и обладателем Золотого мяча. Этой был последний раз, когда награда от France Football была вручена кому-то не по имени Криштиану Роналду или Лионель Месси, конец гегемонии которых положил Лука Модрич, который помог Хорватии дойти до своего первого финала чемпионата мира в 2018 году.

По материалам Squawka