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Football.ua расскажет о лучших наставниках, которые находятся в поиске нового места работы.

Дом, семья, дети. Идеальный отдых для среднестатистического человека. Но чего-то не хватает в этом перечне? Правильно, работы! Человек никогда не застрахован от увольнения в результате плохих показателей, и это, в особенности, относится к человеку в футболе. Для тренера череда плохих показателей — приговор.

На данный момент без работы находятся несколько десятков хороших специалистов. Мы говорим о топ тренерах, которые добивались результатов, удивляли по работе в маленьких клубах, выигрывали титулы и имеют, что вспомнить. Собрали для вас 10 специалистов, которые находятся в поисках нового клуба.

10. Кике Сетьен

Во время очень плодотворной работы в Бетисе, Кике Сетьен считался человеком, который придерживался принципов игры Кройфа, которые прочно закрепились на Камп Ноу с тех пор, как голландец изящно бороздил по флангу.

Бетис напоминал мини-Барсу, поэтому неудивительно, что Сетьен оказался Каталонии в январе 2020 года, хотя было ясно, что он не был первым выбором клуба. В его оправдание стоит сказать, что он присоединился к команде в довольно хаотичный период и ушел тем летом, не оставив хорошего впечатления.

Неспособность Сетьена разбудить обветшалую Барселону с недовольным Месси не означает, что он не может добиться огромного успеха где-либо еще, хотя люди не сразу забудут разгром со счетом 8:2 от Баварии, который его команда пережила.

9. Андре Вилаш-Боаш

Можно утверждать, что Андре Виллаш-Боаш все еще пытается восстановить свою репутацию после двух совершенно неутешительных периодов в Челси и Тоттенхэме, рискнув отправиться в Россию и Китай.

Идея заключалась в том, что тренер хотел избежать пристального внимания со стороны пяти ведущих лиг Европы. А в 2019 году он вернулся в Марсель.

Его время в качестве босса Марселя резко закончилось из-за разногласий вне поля с руководством, хотя результаты команда показывала достаточно хорошие. Клуб впервые за шесть лет попал в Лигу чемпионов и переиграл ПСЖ в чемпионате Франции.

8. Хави Грасиа

Блестящий испанец снова и снова доказывал, что способен создавать сильные в обороне команды, которые могут расстраивать коллективы с большими бюджетами. На своей первой работе в Англии он оставил Уотфорд в Премьер-лиге и привел их к их первому финалу Кубка Англии за 35 лет.

Плохое начало следующего сезона привело к его увольнению, а в сезоне-2020/21 он изо всех сил пытался поднять на былые позиции Валенсию (все пытались это сделать). В настоящее время он не работает, ожидая хорошей возможности вернуться назад в тренерское кресло.

7. Диего Мартинес

Диего Мартинес творил в Гранаде чудеса во всех отношениях. Сначала молодой и амбициозный специалист привел их к повышению из Сегунды в Ла Лигу, затем он занял седьмое место, впервые в истории клуба выступив в Лиге Европы. И, наконец, он вывел Гранаду в четвертьфинал Лиги Европы, в котором они встретились с Манчестер Юнайтед и уступили.

Он также сумел финишировать на вершине таблицы в Ла Лиге. Такая фантастическая работа всего за три сезона! У 40-летнего тренера блестящее будущее в футболе. Да и в историю Гранады он вошел как один из самых лучших тренеров и спустя годы болельщики будут вспоминать его.

6. Нуну Эшпирито Санту

Один из самых перспективных специалистов в АПЛ снова остался без работы. Речь идет о Нуну Эшпириту Санту, который покинул пост наставника Тоттенхэма всего после 10 туров Премьер-лиги.

Для многих увольнение португальца стало неожиданным. Но Нуну плохо подходил для "шпор". После его увольнения стало известно, что он не был даже в тройке кандидатов для работы в клубе, просто не каждый сможет принять предложение от клуба, чье руководство стабильно меняет тренеров после нескольких неудовлетворительных игр. Иногда тренер может не быть плохим специалистом, а просто находиться не на своем месте.

Все и забыли, насколько хорош был Нуну, когда возглавлял Вулверхэмптон. Он объединил команду, состоящую из игроков, представленных агентом Мендесом, и это было немалым подвигом. Более того, Нуну установил прочную и динамичную систему игры со схемой 3-4-3 и дал футбольному миру таких игроков, как Адама Траоре, Диого Жота, Рауль Хименес, Конор Коуди, Макс Килман и других.

"Волки" были великолепны под его началом (особенно против сильных клубов), и если он получит правильную поддержку в клубе, который действительно хочет его, можно предположить, что бородатый португалец с абсолютно очаровательной манерой поведения снова добьется большого успеха.

5. Даниэль Фарке

Фарке, управлявший до этого таким по истине специфическим клубом, как Норвич, попал в непростую ситуацию. Его система игры создала динамичную команду, которая раз за разом унижала соперников в Чемпионшипе. В своих последних двух сезонах во втором по силе дивизионе Англии они выиграли его оба раза, набрав в сумме 191 очко за счет 56 побед и 23 ничьих при 168 забитых голах.

Однако при повышении до уровня Премьер-лиги этому же составу просто не хватало качества, чтобы активно соревноваться с лучшими командами, и непоколебимая преданность Фарке своему стилю игры была попросту не эффективна, а наоборот, играла со знаком минус.

Он только-только появился на рынке свободных тренеров, так что, может быть, некоторых оттолкнет его последний опыт в АПЛ, но что, если бы Фарке поручили руководить командой, которая, попросту говоря, могла позволить себе более сильных игроков? На какие высоты тогда он сможет взобраться? Было бы интересно узнать!

4. Люсьен Фавр

Такой опытный наставник, как Люсьен Фавр, остается без работы с тех пор, как покинул пост наставника дортмундской Боруссии в прошлом сезоне. Исключительные управленческие навыки в Боруссии из Менхенгладбаха и Ницце привели к тому, что швейцарский специалист присоединился Дортмунду в надежде научить потрясающих молодых талантов, собранных клубом, и восстановить имидж Боруссии, как команды, достойную бороться за высокие места в еврокубках.

Фавру можно приписать быстрое развитие Джейдона Санчо и Джованни Рейны. Да, были очень хорошие матчи под его руководством у "шмелей", но были и разочарования. В кончном итоге не боссы Боруссии отправили его в отставку, а Бавария, которая не оставляла шансов в борьбе за титул Бундеслиги. Это была его главная задача.

3. Паулу Фонсека

Фонсека - уроженец Мозамбика. Он заработал репутацию уважаемого специалиста, современного прогрессивного тренера во время своего пребывания в донецком Шахтере. В Украине у него были неоднозначные выступления, высказывания, но в целом, он запомнился со знаком плюс. Но в значительной степени ему не удавалось передать свои идеи футболистам Ромы.

Рома финишировала пятой и седьмой за два сезона в Серии А и уже третий сезон подряд остается без Лиги чемпионов. Однако его репутация, похоже, осталась нетронутой. Кажется, есть что-то очень обнадеживающее и решительное в человеке, который выходит на игры в элегантном костюме. Игра его команд необыкновенно сильна.

2. Эрнесто Вальверде

В эпоху Вальверде в Барселоне было несколько очень сомнительных трансферов. Среди них можно вспомнить приобретения Филиппе Коутиньо и Антуана Гризманна за невероятные девятизначные суммы, хотя эти провалы в значительной степени можно отнести к расточительному совету директоров, которому не хватало времени.

Вальверде пользовался "поддержкой" (термин, граничащий с клише в наши дни), но его "поддержкой" была плохо собранная команда людей. При Вальверде Барса выигрывал подряд титулы Ла Лиги и Копа дель Рей в период с 2018 по 2019 год. В конце концов, для "Тренера года" Ла Лиги сезона-2015/16 он оказался неспособным справиться с хаотично построенным коллективом.

В Лиге чемпионов Вальверде также не очень везло. В целом, за последнее время это был один из самых успешных наставников Барселоны, но ему далеко до той фигуры, которая способна вернуть каталонскую машину на передовые места в мировом футболе. Вывод один - Вальверде не подходит для элитных клубов, но все еще может управлять клубом, задачи которого не космические.

1. Зинедин Зидан

Мы так привыкли наблюдать, как Зинедин Зидан поднимает трофеи над головой в качестве тренера. И именно поэтому удивительно, что француз остался без работы после ухода из Реала. За время своего удивительного путешествия с Реалом он выиграл два титула Ла Лиги и три Лиги чемпионов подряд, а также множество Суперкубков и клубных Кубков мира. Это трофеи, о котором многие могли только мечтать на протяжении всей карьеры.

Француз покинул Бернабеу после мягко говоря неудачного прошлого сезона, заявив, что Мадрид недостаточно верит в него. Однако, Зизу еще не закончил карьеру. "Я ухожу, но я не прыгаю за борт и не устал от тренировок", -— сказал 48-летний Зидан, дав сигнал о своем намерении продолжить работу в менеджменте.

Когда в Европе начнется карусель увольнений, это лишь вопрос времени, и нет ни одного тренера, который мог бы похвастаться таким качественным резюме, как Зинедин Зидан. Он будет востребованным всякий раз, когда появятся большие вакансии, но он достаточно умен, чтобы выбрать правильную работу, которая позволит ему лучше всего проявить себя и дать проявить себя другим.

Источник: Squawka.

Перевод: Богдан Бондаренко.