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Football.ua рассказывает, как изменится одесский клуб при новом тренере и руководстве.

"Дождались!", — именно такими словами фанаты Черноморца и неравнодушные к украинской Премьер-лиге восприняли приход Романа Григорчука на пост главного тренера "моряков". После его ухода из клуба в 2015 году, Черноморец успел побывать в Первой лиге, вернуться в УПЛ, но и близко не показывал настолько крутых результатов. Григорчук, в свою очередь, успел поработать в Азербайджане с Габалой, в Казахстане с Астаной и в Беларуси с солигорским Шахтером. И вот он вернулся в Украину.

Перед отлетом команды на зимние сборы в Турцию, руководители Черноморца организовали первую официальную пресс-конференцию Романа Григорчука, на которую имели возможность попасть журналисты и болельщики. На ней были озвучены цели "нового" проекта, представлен тренерский штаб Григорчука, новые владельцы команды. Подробнее об этом мы и расскажем в этом материале.

Цель на вторую половину сезона и задачи на будущее

Спустя 18 туров Черноморец занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 14 очков. Роман Григорчук, оценив ситуацию, резюмировал: "Нам предстоит хорошенько потрудиться. Хотим показать хорошие результаты на нашем прекрасном стадионе. Перед нами стоит сложная задача — сохранить прописку в УПЛ. Для этого нужно много терпения. Сейчас говорить о более амбициозных целях рано. Мы не должны зацикливаться на месте, которое занимаем сейчас. Но и еврокубках говорить пока рановато".

До 12 места, которое оставит команду в Премьер-лиге — отставание в три очки. Задача целиком и полностью выполнимая.

Что касается целей на будущее, то Черноморец, безусловно, хочет вновь услышать гимн еврокубков на своем стадионе. "Если мы успешно сделаем первый шаг — сохраним прописку в элите, то после уже будем думать о еврокубках. Новые руководители — успешные люди. Они не могут заниматься чем-то средним. Я абсолютно уверен в том, что под наши высокие задачи Черноморец получит необходимые ресурсы".

А как считаете вы? Сможет ли Черноморец в ближайшие несколько лет выйти в еврокубки?

Кадровая политика клуба

На старте сезона-2021/22 Черноморец внес в заявку 16 арендованных футболистов киевского Динамо. С приходом нового тренера, этих игроков будет намного меньше. Вероятно, около пяти футболистов продолжат защищать цвета клуба во второй половине сезона, а другие вернуться в киевское Динамо или отправятся в другие клубы. Однако более подробно об этом станет известно после сборов.

"Ряд игроков Динамо Киев отправятся с нами на сборы. Какие-то конкретные решения будут приниматься после сборов — это можно будет назвать определенным просмотром. И также есть игроки, которые уже подписали контракты, но об этом мы объявим позже".

"Что касается трансферов, у нас сейчас нет какого-то единого подхода в формировании команды. У нас на это нет ни времени, ни особых возможностей. К данному вопросы мы подходим по-разному — все способы хороши. Главное — выполнение поставленных задач", — добавил он.

Григорчук не стал раскрывать имена всех новичков клуба, однако заявил, что контракты с некоторыми из них уже подписаны. На вопрос о вратарях одесситов, специалист обмолвился о подписании страда ворот Днепра-1 Евгения Паста, который уже имел опыт выступлений за "моряков".

"Ведем переговоры со многими игроками, в том числе и легионерами. У нас есть и свои ребята на контракте. Главное, чтобы были возможности приглашать новых футболистов. Без легионеров не обойтись. Квалифицированных иностранцев сейчас проще пригласить, чем украинцев. Будем вести активную работу на трансферном рынке".

Одним из основополагающих моментов в строении новой команды Григорчук назвал привлечение к основе молодых футболистов, в частности из Одессы и области. "Наш путь — работа с молодыми футболистами. С одесситами — это важно! Возможно, они поедут на вторые сборы с нами. Скорее всего, это будут футболисты на перспективу. Те, которые в будущем смогут решать задачи, а не здесь и сейчас".

На вопрос о том, появится ли в Одессе Арни Вильхамссон, который в 2019 году провел 14 матчей за клуб и забил 7 голов, Григорчук ответа не дал. По всей видимости, клуб не ведет переговоры с исландцем, который пребывает в поисках нового клуба.

Создание нового менеджмента

Вместе с новыми владельцами, в клуб пришли и новые руководители. Один из них — бывший президент УПЛ Владимир Генинсон. Функционер рассказал о том, как будет функционировать механизм клуба изнутри, какая работа будет проведена в ближайшее время. По всей видимости, не все работники сохранят за собой место.

"У нас есть путь, по которому мы идем. Самое главное — стабилизировать ситуацию в клубе. Для этого привлечены топ-специалисты — менеджеры и так далее. У нас большие планы на развития клуба в регионе. Правительство страны и УАФ берут на себя ответственность в поддержке клуба. Пошагово мы будем решать, кто останется в руководстве Черноморца. Останутся те, кто могут принести пользу клубу, кто готов к новаторским решениям".

Также Генинсон добавил, что прежний президент Леонид Климов остается в структуре клуба. Он будет занимать должность почетного президента.

Привлечение болельщиков

После нескольких конфликтов с прежним руководством клуба, ультрас Черноморца перестали посещать свою трибуну, а клуб и вовсе ее закрыл. К сожалению, руководители "моряков" не ответили на вопрос о возможном примирении с фанатами, однако рассказали о создании рабочей группы, которая будет работать над привлечением людей.

"Мы разрабатываем стратегию привлечения новых болельщиков. Работаем с большими слоями населения — школами, большим производствами. Есть четкий план, как мы это видим. Будем привлекать "абониментщиков" и абсолютно новых людей", — рассказал Генинсон.

Без фанатов нет клуба. Об этом вспомнил и Роман Григорчук. Он подметил, что в Одессе уникальные болельщики, которых он не встречал ни в одном клубе, где работал.

"В Одессе много вещей, которых невозможно сравнивать ни с чем. Есть особенная атмосфера на стадионах Боруссии Д и Манчестер Юнайтед. Это интересно, но то, что было в Одессе — невероятно. Это просто топ! Я это прочувствовал. Постоянно вспоминаю ту атмосферу, она запомнилась на всю жизнь. Дай Бог, чтобы это вернулось. У меня аж мурашки по коже. Хотим, чтобы команда соответствовала уровню боления в нашем городе".