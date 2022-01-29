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Евгений Кузьменко знакомит читателей Football.ua с одной интересной и важной статистической метрикой — ценность владения PV.

Сегодня, в 2022 году, кроме всем известного и уже несколько поднадоевшего многим показателя ожидаемых голо xG, в мире футбольной статистики существует масса различных метрик. Все они – в разной степени полезны, соответственно настолько же и популярны. Одна из самых полезных – Possesion Value – ценность владения. Давайте же разбираться, для чего она служит, что конкретно показывает и как просчитывается.

Ценность владения (PV) измеряет вероятность того, что команда, владеющая мячом, забьет гол в течение следующих 10 секунд, и присваивает баллы отдельным игрокам в зависимости от их положительного и отрицательного вклада в конкретную атаку.

Другими словами, ценность владения позволяет нам оценить каждое действие на поле и увидеть, насколько эффективны игроки для своей команды. Например, представьте, что Кевин Де Брюйне владеет мячом около средней линии поля, где ценность владения составляет 1% (PV start = 0,01). Бельгиец несколько продвинулся с мячом вперед, а затем отдает пас на Рахима Стерлинга в штрафную, где ценность владения составляет 13% (PV end = 0,13). Таким образом, Де Брюйне увеличивает вероятность того, что его команда забьет на 12%. Это можно назвать плюсовой ценностью владения мячом или PV+. Это то, чем будет вознагражден КДБ за его вклад независимо от того, что Стерлинг решит делать с мячом дальше. Теперь у Манчестер Сити на 12% больше шансов забить гол в течение следующих 10 секунд (PV+ = 0,12), и лично у Де Брюйне PV+ тоже равен 0,12.

С момента своего появления весной 2020-го модель ценности владения стала важнейшим инструментом в инновационных моделях искусственного интеллекта, лежащих в основе анализа данных компанией Stats Perform (она же Opta). Этот гигант в сфере спортивного анализа и является создателем данной метрики.

За эти несколько лет модель PV претерпела несколько модернизаций и изменений. В частности, был введен подход, подразумевающий использование в подсчетах конкретного временного промежутка – 10 секунд. Изначально его не было. Еще одним значительным изменением в структуре было удаление произвольного отрицательного значения, которое присваивалось игрокам, когда они теряли мяч. Как мы увидим позже, это привело к меньшему наказанию нападающих за потерю мяча.

Таким образом, метрика PV позволяет отмечать игроков, которые ранее могли быть недооценены по более традиционным показателям, таким как голы и передачи. Мы можем посмотреть на все вклады отдельных футболистов и оценить, перевешивают ли их положительные действия их отрицательные действия.

Вот несколько основных критериев для расчета вклада игрока в атаку своей команды:

- Действия, обеспечивающие прогрессию мяча к воротам соперника (положительный PV+).

- Действия, не обеспечивающие прогрессию мяча к воротам соперника, например, пас назад (пусть даже точный) — (отрицательный PV+).

- Потеря владения (отрицательный PV+).

- Потеря владения, ведущая к прямой угрозе соперника (отрицательный PV+, зависящий от опасности владения соперника).

Чтобы увидеть, как это выглядит, давайте посмотрим на Ливерпуль образца чемпионского сезона 2019/20:

Неудивительно, что игроки оказывающие ключевую роль в повышении голевого потенциала Ливерпуля, — игроки флангов. В то время как нападающие Мохамед Салах и Садио Мане внесли наибольший вклад в атаки своей команды, крайние защитники Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон не сильно отстают от них.

Давайте разберем конкретный случай подсчета PV на примере кросса Эндрю Робертсона в одном из матчей против Арсенала:

Эндрю Робертсон навесил из глубокой малоопасной позиции (PV start = 0,003), но передача не дошла до Роберто Фирмино. Защитник Арсенала Киран Тирни выбил мяч из центральной зоны штрафной площади, где у Ливерпуля было больше всего шансов забить гол в течение следующих 10 секунд (PV end = 0,013), и поэтому Робертсон теперь получает положительную оценку (PV+ = 0,01). Прострел Эндрю увеличил вероятность того, что Ливерпуль забьет гол в течение следующих 10 секунд на 1%, несмотря на то, что его кросс был неточен.

Важно отметить, что увеличение вероятности того, что ваша команда забьет не обязательно является намерением каждого игрока команды. И поэтому чей-то более низкий вклад не является прямым отображением качества игры этого футболиста. Ключ, как и в случае с любой статистической метрикой, заключается в правильной интерпретации контекста. Как пример – опорный хав Ливерпуля Фабиньо. Конечно, основной задачей этого игрока является разрушение атак противника, а не продвижение мяча вперед. И в каком-то конкретном матче он отдаст больше передач назад, чем вперед. При этом, может заработать положительный PV на таком оборонительном действии, как отбор, подкат.

Также в сети вы можете натолкнуться на показатель EPV. Добавленная буква "Е" вам уже знакома, она и здесь означает – expected – ожидаемый. EPV – ожидаемая ценность владения. Но все не так просто, EPV можно считать отдельной метрикой, и для того, чтобы понять отличия от PV потребуется целый материал. Один из таких можете прочесть здесь.

Конечно, как и любая другая метрика, метрика ценности владения не является идеальной и имеет свои недостатки, а также, наверняка, еще не раз будет дорабатываться. Ну а пока, предлагаем вам в комментариях оценить данный статистический показатель, его объективность и целесообразность.

По материалам The Analyst