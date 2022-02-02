Чтиво

Автор Football.ua Володимир Войтюк підготував матеріал про найбожевільніші контракти.

Як правило, у футбольних контрактах немає нічого особливого. Нас цікавлять лише зарплатня гравця і скільки часу він захищатиме барви свого клубу. Однак не завжди все буває настільки нудно. Існують угоди, детально ознайомившись з якими, може видатися, що у тих, хто вигадав чи підписав їх, трішки поїхав дах.

Як щодо баранячих яєць?

Для того, щоб мати оптимальну фізичну форму, гравець повинен якісно харчуватися. Тож інколи в контрактах бувають специфічні пункти, які стосуються дієти. Першим героєм цього матеріалу стане Спенсер Пріор, маловідомий англійський захисник. У 2001 році він вирішив змінити Манчестер Сіті на Кардіфф Сіті. Тоді президентом валлійців був шалений Сем Хаммам, головний архітектор легендарного Вімблдону, який заслужено охрестили «Бандою психів».

Ліванський бізнесмен вперше побував у Лондоні в 1977 році і відтоді закохався в це місто. Спершу Сем не цікавився футболом, а натомість фанатів від тенісу. Існує версія, що він купив футбольний Вімблдон, тому що назва клубу асоціювалася з найпрестижнішим тенісним турніром. Ось кілька яскравих перформансів Хаммама на чолі «Банди психів».

Якось він переконав тренера Дейва Бассетта закласти власний будинок, щоб отримати в банку кредит на 100 тисяч фунтів для покупки кількох гравців. Після того як дружина наставника довідалася про це, він кілька тижнів не ночував дома. Безліч разів гравці Вімблдона вигризали перемоги, щоб позбутися своєрідного штрафу – традиційних страв ліванської кухні: баранячих яєць та верблюжих мізків (про цей стимул Хаммам не забуде й у Кардіффі, щоправда, там ці делікатеси вже не матимуть такого ефекту).

У 1993році Сем при свідках побився об заклад з форвардом Діном Холдсвортом, що той не заб’є за сезон 20 м’ячів. Якщо ж нападник проб’є двадцятку, то Сем пообіцяв, що на людях поцілує Діна в задницю та пригостить його вечерею в одному з топових ресторанів Лондона Quaglino’s (туди інколи заходила навіть королівська родина). Незвичний приз змотивував Холдсворта і той відвантажив у ворота суперників рекордні 24 голи. Сем, як справжній ліванський джентльмен, дотримав слова.

Одного разу Хаммам вирішив покарати Вінні Джонса за слабку гру та записав того в балетну школу. Там костолом переконався, що балет – це зовсім не футбол. Тренер Рей Гарфорд, отримавши премію у 10 000 фунтів, не надто зрадів, тому що президент видав її однофунтовими монетами. Наприкінці одного з сезонів Хаммам вирішив подякувати фанатам за підтримку та провів перед трибунами слона.

Роки аж ніяк не змінили ліванця. І Сем продовжив фестивалити в Кардіффі. Одна з численних витівок суттєво ускладнила життя Пріору. З подачі президента в угоді з новачком з’явився такий шалений пункт: «Якщо Ви хочете приєднатися до нашої команди, то повинні з’їсти сирі яйця барана (вони подавалися з лимоном та сіллю). Хаммам обожнював цей ліванський делікатес та хотів підсадити на неї й своїх гравців Звісно, що бос завернув це в красиву обгортку. Начебто, з’ївши яйця барана, новачок доведе свою готовність йти на будь-які жертви заради нового клубу.

Пріор погодився з’їсти яйця, щоправда, переконав Сема внести зміни у традиційний рецепт і той змилостився над захисником та дав добро спекти яйця. Тож сцена поїдання делікатеса Семом виглядала не настільки вражаюче, як епізод з Денні Таргарієн, коли та наминала серце жеребця. Інколи Пріору також доводилося «насолоджуватися» баранячими мізками з петрушкою, лимоном та сіллю і печінкою ягнятка у власній крові.

Кулінарний пункт був й в контракті конголезця Рольфа-Крістеля Г’є М’яна. Півзахисник погоджувався підписати угоду з франкфуртським Айнтрахтом лише в тому випадку, якщо клуб оплатить його дружині кулінарні курси. Друга половинка гравця походила з багатої за африканськими мірками родини, а тому була на Ви з газовою плитою та духовкою. Хочеться вірити, що за чотири роки, які Рольф-Крістель провів в Айнтрахті, його дружина навчилася варити хоча б борщ.

Граф Дракула-Суарес

Уругваєць на піку своєї кар’єри справедливо вважався одним з найбільш смертоносних форвардів світу. Однак він також був відомий і як Вампіріто. Перед своїм трансфером до Барселони Луїс тричі доводив, що, в його жилах текла кров відомого румуна. Вперше уругвайський Дракула гучно заявив про себе ще в кольорах Аякса. Тоді він пустився берега у принциповому протистоянні з ПСВ , покусавши Отмана Баккала. Коли Суарес вже наводив жах на всю Англію, відвантажуючи десятки голів у ворота суперників Ліверпуля, форвард знову зажадав крові. Другою жертвою уругвайця став захисник Челсі Браніслав Івановіч.

Своєрідний хет-трик форвард оформив у 2014 році. На чемпіонаті світу Луїс погриз оборонця Скуадри Адзурри Джорджо К’єлліні. За однією з версій, саме ці витівки Суареса відлякали президента Реала Флорентіно Переса, тому він й відмовився від полювання на вампіра. А ось Барселона вирішила ризикнути. Щоправда, про всяк випадок, постелила собі соломку. У контракті Суареса з’явився пункт, що забороняв йому кусати суперників. Як не дивно, але вибуховий уругваєць тримає себе в руках. Він вже не в Барселоні, привів Атлетіко до чемпіонства в минулому році і показує зуби, лише забиваючи голи. І це чудово, краще нехай Луїс робить справжні каре. Такий Суарес нам подобається набагато більше, аніж потомок графа Дракули.

Як у Стефана Шварца вкрали мрію

Фанати Сандерленда досі з посмішкою на вустах згадують історію шведського півзахисника. Стефан мріяв опинитися серед зірок. Щоправда, не футбольних. Його манив космос. У 1999 році Шварц перейшов у Сандерленд. Чорні коти відвалили за кращого футболіста Швеції 4 мільйони фунтів. Боси клубу не сумнівалися у талантах гравця, але їх дещо непокоїла божевільна мрія Шварца. Наприкінці 90-х було багато мови навколо космічного туризму. Першим аматором, що вирушив до зірок, став у 2001 американець Денніс Тіто.

Можливо, його б випередив Шварц. Агент Стефана ще у 1999 році хотів забронювати гравцю місце на один з перших запланованих комерційних польотів у космос. Однак Чорні Коти перейшли дорогу Штефану. Вони внесли в контракт пункт, який забороняв шведу польоти в космос. Керівництво Сандерленда пояснювало це своє рішення турботою про життя гравця. На жаль, мрія Шварца так і не здійснися. Стефан інколи згадує, як англійці підрізали йому крила. «Чи я ще горю бажанням полетіти в космос? Ні, я вже занадто старий для цього лайна».

Ви можете вибрати будь-які бутси, крім червоних

Наступним героєм нашого матеріалу стане справжня зірка. Після тривалих поневірянь Рафаель ван дер Ваарт у 2015 році опинився в Бетісі. Підписуючи угоду з зелено-білими, нідерландець звернув увагу на незвичну заборону. Угода не дозволяла йому грати в червоних бутсах. Чому? Відповідь очевидна. Для фанатів Бетіса будь-який одяг червоного кольору є своєрідною мулетою, адже це колір ненависної Севільї. Бетікос обіцяли Рафі 114 тисяч євро на місць за виконання цього пункту, тож недивно що півзахисник швидко підмахнув угоду. Так ван дер Ваарт заробив додаткові 1,5 мільйона євро. Чи відмовились б ви за такі гроші від червоного чи вашого улюбленого одягу? Відповідь, мабуть, очевидна.

Бельгійський поліглот

Ми не покидаємо Піренеї. Зустрічайте мемного Томаса Вермалена, який у 2014 році став частиною більше, ніж клубу. Кар’єру бельгійця в Каталонії помножили на нуль численні травми. Не обійшлося без дивного пункту й в контракті Вермалена. Керівництво Барселони пообіцяло гравцю додаткові 100 тисяч євро, якщо він опанує іспанську. Можливо, під час постійних візитів до ескулапів Вермален брав зі собою підручники. Очевидно, що більшість людей не надто рветься до вивчення іспанської. Але 100 тисяч євро можуть змінити думку навіть тих, хто любить відмазуватися: «Ой, я абсолютно безнадійний у вивченні іноземних мов». А за яку суму ви готові вивчити іспанську?

Король нічного життя Роналдінью

Як же у цьому матеріалі без Бразилії. Роналдінью на піку кар’єри творив такі дива, які не снилися ні Мессі, ні Роналду, ні легендарним зіркам сивої давнини. Але, на жаль, прайм бразильського мага тривав недовго. Вечірки набагато більше приваблювали Ронні, аніж тренування. У 2011 році бразилець підписав чотирирічний контракт з Фламенго. Очільниця клубу Патрісія Аморім подякувала раді директорів клубу за мудрість, проявлену під час перемовин з кращим гравцем світу. Фла навіть погодився виконати незвичну забаганку Чарівника. Володар Золотого м’яча 2005 просив клуб дозволити йому двічі на тиждень відриватися в нічних клубах.

Червоно-чорні не хотіли проґавити нагоду підписати Ронні, тож дали добро на усі походеньки гравця. Фла невдовзі пошкодує про це своє рішення. Як це часто буває, любов до гробу закінчилася набагато швидше. Наприкінці травня 2012, після свого чергового загулу, Чарівник подав на Фламенго до суду, звинувативши клуб у невиплаті зарплатні за чотири місці. Судді визнали правоту футболіста та дозволили йому анулювати контракт. Намагаючись помститися екс-кумиру, офіційні магазини Фла почали продавати футболки гравця з 50-відсотковою знижкою. При цьому банери, розміщені на сайті інтернет- магазину червоно-чорних, закликали вболівальників спалювати футболки Юди одразу після покупки.

Нелетючий голландець

Денніс Бергкамп, один з найтехнічніших гравців в історії футболу, який багато років тішив фанатів лондонського Арсеналу. Крім ефектних фінтів, візитівкою форварда також стала аерофобія. Вона розпочалася ще до того, як Денніс переїхав на Туманний Альбіон. Якось Бергкамп летів літаком (були й такі часи) і хтось з пасажирів поширив інформацію, що на борту бомбу. Денніс повірив йому на слово і до кінця польоту тремтів з жаху. Тоді він вирішив: у літак більше ні ногою. Тому в угоді Бергкампа з Канонірами з’явився cпецифічний пункт, що звільняв його від усіх мандрівок літаком, які матиме Арсенал. Можливо, якби не витівка жартівника з бомбою, то лондонці взяли б кілька євротрофеїв, адже їм часто не вистачало нідерландського генія у виїзних матчах топ-турнірів.

Ох вже ця дієта

Англійський захисник Ніл Раддок переконався на власній шкурі в тому, що спортсмен повинен дотримуватися здорового способу життя. Коли Ніл перейшов в Крістал Пелес, язик не повертався назвати його одним з найстрункіших гравців ліги. Тому клуб вирішив штрафувати свого новачка щоразу, коли той забуватиме про дієту. Так в контракті Раддока з’явилися такі рядки – «Якщо вага Ніла перевищуватиме 99,8 кг, він втрачатиме 10% зарплатні». Цей пункт не надто стимулював захисника сидіти на хлібі та воді. Тож лише за півроку Ніл вісім разів був змушений сплачувати штраф. Цікаво, що свій потенційний дебютний матч захисник пропустив через те, що не знайшлося шортів, в які б Раддок вліз.

Нідерландські расисти

Німецький голкіпер Георг Кох у 1997 році перейшов у ПСВ. Проте затримався у новому клубі лише на три місяці, після чого повернувся на батьківщину, де став гравцем Армінії. Чому ж нідерландці так швидко відпустили німця? Все через незвичний контракт воротаря. У його угоді фігурував пункт, згідно з яким команда повинна відпустити Коха після будь-якого прояву расизму. Георг стверджував, що вже у третьому матчі став жертвою расизму (нідерландці, м’яко кажучи, не надто люблять німців). Тож клубу довелося розпрощатися з Георгом.

Хочу новий будинок щороку

І знову про Армінію. Коли Джузеппе Рейна підписував контракт з білефільдцями, то мав шалені забаганки. Так, він вимагав, щоб новий клуб щороку дарував йому будинок. Як не дивно, але керівництво погодилося задовольнити такі неймовірні апетити форварда. Боси Армінії скористалися тим, що Джузеппе нічого не написав про розміри хати. Протягом своєї кар’єри в Білефільді Рейна отримав три будиночки, щоправда з… кубиків «Лего».

Не більше двадцяти хвилин

У 2011 році Алекс Окслейд-Чемберлен за 12 мільйонів фунтів змінив Саутгемптон на Арсенал. Каноніри настільки сильно хотіли бачити в себе молоде дарування, що погодилися на унікальний запис в його угоді. Отож за кожен понад 20-ти хвилинний виступ півзахисника у формі Арсенала колишній клуб отримував додаткові 20 тисяч. Цей пункт суттєво ускладнив кар’єру Алекса на Емірейтс. Арсен Венгер майже ніколи не випускав Чемберлена в основі, а коли тренер кидав Окслейда-Чемберлена в бій із лави запасних, то зазвичай робив це після 70-ї хвилини.

Золотий м’яч для Анхеля ді Марії

Підписуючи контракт з Манчестер Юнайтед, аргентинець вибив собі додаткові 5 мільйонів євро, на випадок якщо він стане володарем Золотого м’яча. Мабуть, Анхель забув, що живе в епоху Мессі та Роналду.

Неймар ніколи не забуває про друзів

Уклавши контракт з Барсою, Неймар також потурбувався й про своїх товаришів. Кожні два місяці вони могли прилітати в столицю Каталонії за рахунок клубу.

Приватний літак для Ето’о

Після Барселони та Інтера Самуель поїхав на заробітки в Росію. Тоді власники Анжи з Махачкали викидали неймовірні суми на вітер, тож камерунець вирішив цим скористатися. Крім захмарної зарплатні, форвард отримав ще й приватний літак. Ним Самуель літатиме з Махачкали в Москву та назад, адже Ето’о не мав жодного бажання жити в російській глибинці.

Ніяких лиж

Який норвежець не любить кататися на лижах. Любов до національного виду спорту була й в генах Стіга Інге Бйорнебю. Його тато не лише вважався прекрасним лижником а й, як стрибун з трампліна, брав участь в Олімпійських іграх 1972 року. Стіг також спершу хотів піти по стопам батька та брати трампліни. Однак згодом любов до футболу взяла гору. Проте він не забував про лижі та у вільний час постійно катався. У 1992 році Стіг підписав контракт з Ліверпулем. Однак босам скаузерів вкрай не подобалося гобі новачка, тому керівництво Червоних заборонило захиснику ставати на лижі.

Зразкова поведінка Балотеллі

У 2014 році Ліверпуль сподівався, що Маріо вдасться замінити Луїса Суареса. Проте у мерсисайдців виникали сумніви у тому, що йому не зірве дах. Боси Червоних пам’ятали як Маріо кидав в людей дротиками для гри в дартс та, запускаючи феєрверки, ледь не спалив будинок. Тому Ліверпуль включив в угоду з Маріо пункт, згідно з яким міг вигнати Балотеллі у випадку будь-якого зриву форварда. Італійський хуліган провалився в англійському клубі, забивши лише 4 голи у 28-и матчах, проте до його поведінки, як не дивно, не виникало жодних запитань.

Тільки не Арсенал

Підписуючи угоду з Роберто Фірміно, власник Ліверпуля американський мільярдер Джон Генрі наполіг на такому пункті в контракті бразильця: "Клаусула форварда складає 98 мільйонів євро, якщо зацікавленим клубом не є Арсенал". Чому ж мільярдер так ненавидів Канонірів? Він не забув, як Арсенал гострив зуби на Луїса Суареса. У 2013 році з’явилися чутки, що уругваєць хоче покинути Ліверпуль. Тому Арсенал вирішив не ловити ґав. Згідно з угодою Луїса, клуб сідав за стіл переговорів із покупцями лише тоді, якщо вони запропонують більше 40 мільйонів фунтів. Каноніри ж були готові заплатити 40 мільйонів та 1 фунт. Це настільки розлютило Генрі, що він сказав все що думає про Арсенал: "Як ви думаєте, що вони там курять на Емірейтс?"

Тільки не ПСЖ

Коли Поль Погба виступав за Ювентус, то за ним полювала ледь не уся Європа. Найбільшу наполегливість проявляв ПСЖ. І Стара синьйора вирішила ускладнити життя потенційному покупцю. Так в угоді з французом з’явився пункт, згідно з яким клаусула півзахисника складала 55 мільйонів фунтів. Якби ПСЖ захотів придбати Погба, то йому довелося б відвалити на 8 мільйонів більше.

Електричний стілець для Ойгена Хаха

У 1999 році Ойген очолив німецьку Алеманію. Відтоді над ним протягом тривалого часу висів дамоклів меч. Згідно з контрактом, тренера могли звільнити у будь-який момент, якщо його команда після восьмого туру буде на відстані менше трьох очок від зони вильоту. Незважаючи на такі жорсткі умови, Ойген протримається в клубі до 2001 року, коли Хаху зрештою вказали на двері через те, що Алеманія опустилася в зону вильоту.

Більше жодного рецидиву

У 2014 році Манчестер Юнайтед взяв в оренду Радамеля Фалькао. Щоправда, Червоні дияволи вирішили підстрахуватися. Через травму коліна колумбієць пропустив половину минулого сезону. Тому манкуніанці записали в контракт пункт, згідно з яким могли повернути Радамеля монегаскам, якщо у нього буде рецидив травми коліна.

"Adidas" vs "Nike"

У 2015 році серба Матею Настасіча підписав Шальке-04. Клуб включив в контракт пункт, згідно з яким, той повинен грати лише у бутсах від "Adidas", щоправда, існувало одне виключення. Якщо медики доведуть, що Настасіч не може грати в адіках, то він звільняється від даного зобов’язання. Цим миттєво скористався захисник. Настасіч отримав довідку від ескулапів та протягом своєї кар’єри в Гельзенкірхені грав в улюблених "Nike".

Захланний Адебайор

У 2016 році Ліон шукав заміну травмованому Ляказетту. Ткачі спершу зупинили свій вибір на Адебайорі. Однак Ліон налякали непомірні апетити Емануеля. Форвард хотів розкішну віллу з видом на Корсику, гелікоптер та приватний літак. Також Адебайор настільки жадав повністю замінити Александра, що вимагав собі десятий номер форварда.

Данський Нарцис

У 2014 році Даніель Аггер змінив Ліверпуль на Брондбю. Данцю явно не загрожує смерть від скромності. Аггер наполіг на тому, щоб на кожному домашньому матчі Брондбю на стадіоні висів величезний банер з його зображенням.