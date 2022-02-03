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Football.ua представляет вашему вниманию список переходов в зимнее трансферное окно, которые остались в тени более звездных трансферов.

Зимнее трансферное окно редко когда дарит нам действительно сильные и интересные переходы, однако на сей раз подобных накопилось столько, что можно еще долго делать различные топы и подборки. В этом же материале мы сосредоточим свое внимание на не самых хайповых, но от того не менее интересных сделках, которые вы могли пропустить.

Денис Закария. Из Боруссии Менхенгладбах в Ювентус

Сумма трансфера: 8,6 млн. евро. (Здесь и далее – по данным Transfermarkt).

Трансферная сага с переходом Дениса Закарии в другой клуб официально подошла к концу. Кто только не фигурировал в списке потенциальных покупателей, жаждавших заполучить столь крутого игрока к себе.

Наиболее реальным вариантом была дортмундская Боруссия, которая намеревалась подписать швейцарца летом в качестве свободного агента, однако тут подсуетился Ювентус. Туринцы не стали тянуть быка за рога, а просто выплатили другой Боруссии, из Менхенгладбаха, компенсацию в размере 8,6 млн. европейской валюты.

Таким образом, в плюсе остались все три стороны. "Жеребцы" сумели выручить за без пяти минут уходившего бесплатно игрока хоть какие-то деньги, сам Закария пошел на повышение в топ-клуб, а "старая синьора" получила в свои ряды великолепного "опорника" с хорошо поставленным пасом и дриблингом, которые способен закрывать огромный участок поля при потерях мяча.

Танги Ндомбеле. Из Тоттенхэма в Лион

Сумма трансфера: аренда за 1,42 млн. евро с правом выкупа

В свое время талантливый француз переходил в Северный Лондон с огромной помпой. После финала Лиги чемпионов Тоттенхэм, а точнее Дэниэл Леви, принял решение серьезно потратиться летом 2019 года, наконец удовлетворив желания Маурисио Почеттино, столь долго просившего президента укрепить состав.

Тем не менее, аргентинец не доработал даже до зимней паузы сезона-2019/20, а вместе с его уходом заметно пошатнулись позиции и Ндомбеле. Если в первой половине той кампании при нынешнем наставнике ПСЖ он довольно регулярно появлялся на поле, то вот с приходом Жозе Моуриньо все в корне изменилось. Танги впал в немилость новому специалисту, а уж как "Особенный" любит поступать с теми, кто стал объектом его нелюбви, мы все прекрасно знаем. Да, где-то вмешались и травмы, но и без того француз стал получать лишь крупицы игрового времени.

В сезоне прошлом ситуация стала несколько меняться – Ндомбеле пропустил всего-то пять матчей в АПЛ, отыграв остальные когда в основе, а когда выходя со скамейки, но после прихода Антонио Конте снова выпал из обоймы, словом, переезд в Лион выглядит очень логичным шагом.

Там игрок сборной Франции некогда сделал себе имя, а в динамичной модели Петера Боша, основанной на высоком прессинге, ему наверняка будет комфортно. Короче говоря, необходимо доказывать своему работодателю, что его еще рановато списывать со счетов!

Вут Вегхорст. Из Вольфсбурга в Бернли

Сумма трансфера: 14 млн. евро.

Фанаты Бундеслиги сейчас порядком удивятся. Летом 2018 года успешно спасшийся от вылета Вольфсбург принял решение укрепить свои редуты, в том числе, переманив к себе главного бомбардира АЗ Вута Вегхорста, забившего 27 мячей во всех турнирах за "красно-белых" в сезоне-2017/18.

На новом месте голландец с порога показал, что его не смутила смена уровня сложности чемпионата, чему свидетельством 17 голов и 14 ассистов в 34 турах Бундеслиги! Очень и очень впечатляющие цифры, которые не были случайностью. Да, в кампании 2019/20 Вегхорст забил на гол меньше в чемпионате, зато в минувшем сезоне набрал 29 очков по гол+пас, забив 20 раз в рамках БЛ.1.

"Волки" были невероятно зависимы от формы и настроения своего лидера и наверняка намеревались удержать его на более длительный срок. Увы и ах для поклонников клуба, участник Евро-2020 в составе "оранье" принял решение отправиться на Туманный Альбион в стан последней на момент написания материала команды АПЛ Бернли.

Вольфсбург заработал за своего игрока солидные 14 млн. евро, но, кажется, даже несколько продешевил. Текущая рыночная стоимость футболиста равняется 20 млн. европейской валюты.

Сам же Вегхорст, видимо, настолько разочаровался в проекте коллектива с Фольксваген Арены, что готов был уйти даже во всерьез рискующий отправиться в Чемпионшип клуб. Зато там он будет главной звездой атаки, так как "кларетовые" покупали его с целью заменить ушедшего за 30 млн. в разбогатевший Ньюкасл Криса Вуда. Посмотрим, удастся ли Вуту поддерживать свои голевые показатели на том же уровне в сильнейшей лиге мира.

Макс Крузе. Из Униона в Вольфсбург

Сумма трансфера: 5 млн. евро.

Заткнуть дыру, оставленную после отъезда Вегхорста в команду Шона Дайча, призваны датский нападающий из Копенгагена Йонас Винд (12 млн. евро) и некогда игрок сборной Германии Макс Крузе.

Страшно представить, каких успехов мог бы добиться последний, если бы не страдал фигней большую часть своей карьеры.

Поначалу форвард планомерно двигался по карьерной лестнице – Санкт-Паули, Фрайбург, гладбахская Боруссия, затем переход в богатый Вольфсбург, еще не пострадавший от "дела Фольксвагена", но в перерывах между этим успевал погулять и по казино.

Так что вместо ухода в топ-клуб Крузе отправился в бедствующий Вердер, оттуда в Фенербахче, а в последнее время пылил за Унион. Пылил неплохо, но не сказать, что демонстрировал сверхрезультативный футбол. Тот же Тайво Авонийи выглядел гораздо ярче немца.

Тем не менее на новом/старом месте у Макса есть все основания зажечь как в лучшие годы, выдав парочку старых хитов.

Джовани Ло Чельсо. Из Тоттенхэма в Вильярреал.

Аренда до конца сезона.

На талантливого воспитанника Росарио Сентраль Джовани Ло Чельсо в свое время возлагали большие надежды в ПСЖ. Увы, сии чаяния не оправдались. Игрок не сумел выиграть конкуренцию в Париже, отправившись в Бетис.

В Андалусии аргентинец показывал неплохой футбол, который заинтересовал Тоттенхэм, давший ему второй шанс заиграть в топ-клубе, которым он пока что в полной мере не воспользовался.

Аренда в Вильярреал до конца сезона выглядит вполне логичным решением. Во-первых, именно в Испании Ло Чельсо выглядел ярче всего в его длинном европейском приключении, во-вторых, будет интересно посмотреть, как Унаи Эмери встроит его в командный механизм "желтой субмарины". Раз "шпоры" не прописали в его арендном соглашении опцию выкупа для действующего победителя Лиги Европы, то все еще рассчитывают на футболиста.

Брайан Хиль. Из Тоттенхэма в Валенсию

Аренда до конца сезона.

Несколько похожая история и с Брайном Хилем. В июле прошлого года Тоттенхэм не поскупился на юное дарование испанского футбола, прикупив его у Севильи за 25 млн. евро.

Пока что дела у участника минувших летних Олимпийских игр идут не впечатляюще. Суммарные 86 минут в АПЛ за полсезона, а также всего один ассист за "шпор" в квалификации Лиги конференций против Пасуша – не тот послужной список, который заставляет удерживать футболиста в Лондоне на данный момент.

Выиграть конкуренцию на флангах атаки при наличии Сона, Бергвейна, Моуры, а также подписанного с пылу с жару Кулусевски пока не представляется возможным, так что аренда в скромную по нынешним временам Валенсию, где получать больше игровых минут гораздо реальнее, выглядит логичным шагом. Парню всего-то 20 лет, так что пользу от этой селекционной операции "шпоры" получат, скорее всего, в обозримом будущем, но не прямо здесь и сейчас.

Хулиан Альварес. Из Ривер Плейта в Манчестер Сити

Сумма трансфера: 17 млн. евро.

Свежеиспеченного обладателя Копа Либертадорес Хулиана Альвареса уже успели окрестить "новым Серхио Агуэро". И неспроста, так как будущим летом игрок сменит Ривер Плейт на Манчестер Сити, где на него возлагают большие надежды.

А вот оставшуюся часть сезона Альварес проведет в родном клубе на правах аренды.

Основная позиция несколько засидевшегося на родине футболиста (аккурат 31 января ему исполнилось 22 года!) – центрфорвард, но может сыграть на одном из флангов атаки, преимущественно правом. Словом, игрок такого профайла с подобным универсализмом определенно пригодится Хосепу Гвардиоле.

Кацпер Козловски. Из Погони Щецин в Брайтон

Сумма трансфера: 11 млн. евро

Блестящие выступления за Погонь из Щецина, активно ведущую борьбу за чемпионство в польской Экстраклассе, а также выступления на Евро-2020 в составе сборной Польши, где Козловски установил новый рекорд, став самым молодым футболистом в истории континентального первенства, попросту не могли остаться незамеченными клубами из ведущих чемпионатов.

Польша прямо сейчас является настоящей кузницей молодых талантов, достаточно вспомнить хотя бы последние переходы того же Камиля Юзвяка в Дерби Каунти или Пшемыслава Плахету в Норвич. Но главная "бело-красная" сила перешла в Брайтон. Компанию Михалу Карбовнику (ныне обитающему в Олимпиакосе) и Якубу Модеру составил Кацпер Козловски.

Его основная позиция – центральный полузащитник, но может сыграть и ближе к атаке. Забивает достаточно много, как для игрока центра поля – 14 голов в 45 матчах за Погонь. Кроме того, он является амбидекстером, то есть может одинаково успешно пробить с обеих ног, что является важным стратегическим преимуществом для любого тренера.

Правда, увидеть уроженца Кошалина в действии в АПЛ мы сможем не раньше, чем будущим летом. Именно тогда закончится срок аренды в сенсационный Юнион из Брюсселя, который после возвращения из второго дивизиона неожиданно лидирует в чемпионате Бельгии.

Кшиштоф Пёнтек. Из Герты в Фиорентину

Аренда до конца сезона с правом выкупа.

Раз уж мы остановились на польской теме, необходимо упомянуть и переезд Кшиштофа Пёнтека в Фиорентину до конца текущей кампании с правом выкупа.

Вы наверняка помните тот фурор, который устроил этот футболист после переезда в Дженоа летом 2018 года. Далее был Милан, где поляк также начал с места в карьер, но затем несколько сдал, заставив говорить о себе, как о игроке одного сезона.

Жалкие 13 голов в 59 матчах за Герту выглядят уж больно жалко, так что необходимо срочно реанимировать свою карьеру. Кажется, выбор в пользу Флоренции может оказаться удачным. "Фиалки" являются более цельной и менее хаотичной командой, чем клуб из Берлина, и именно в Италии Пёнтек показывал лучший футбол в карьере. К тому же, под руководством экс-коуча Специи Винченцо Итальяно Фиорентина показывает вкусный и привлекательный футбол, а сам проект выглядит очень перспективно. Даже после ухода в Ювентус Душана Влаховича. Словом, практически идеальный контекст трансфера. Осталось лишь подкрепить сии домыслы на практике.

Начало пока что оправдывает ожидания. Кшиштоф начал со своего излюбленного занятия – забивать в дебютном кубковом матче за новый клуб. Именно его гол, забитый при скользком счете 3:2 в пользу флорентийцев, позволил "фиалкам" неожиданно выбить Наполи из Кубка Италии.

Стефано Сенси. Из Интера в Сампдорию

Аренда до конца сезона.

Еще один футболист, которому срочно необходимо исправлять направленный куда-то не туда вектор развития своей карьеры.

Купленный в свое время у Сассуоло Сенси демонстрировал выдающийся футбол под руководством Антонио Конте, делавшего ставку на итальянца в центре поля.

Увы, блестящее начало сезона-2019/20 смазали последующие повреждения игрока. Не успел Стефано восстановиться от разрыва отводящей мышцы, как получил травму колена, а затем и бедра, что выключило его из игры до конца той кампании.

Начало сезона прошлого также было омрачено травмами, а после итальянец уже не мог выиграть конкуренцию у партнеров. Словом, необходимо сменить обстановку и несколько перезагрузить свою карьеру.

Жереми Бога. Из Сассуоло в Аталанту

Сумма трансфера: 22 млн. евро.

Номинальный левый вингер Бога, способный успешно закрыть практически все позиции в атаке, был довольно лакомым кусочком на трансферном рынке. В какой-то момент слухи даже связывали его с переходом в донецкий Шахтер. Тем не менее, в конечном итоге талантливый ивуариец принял решение перебраться в Бергамо.

Сассуоло входит в девятку наиболее интенсивно прессингующих команд Серии А, а Аталанта является эталоном в этом отношении (лидером по PPDA в чемпионате Италии, к слову, является Торино Ивана Юрича – адепта футбола Джан Пьеро Гасперини).

Практически нет сомнений, что Жереми идеально впишется в концепцию Гасперини и принесет "Богине" много пользы.

Жонатан Иконе и Артур Кабрал. Из Лилля и Базеля в Фиорентину

Суммы трансферов: оба по 14 млн. евро.

Неплохо так усилились "фиалки" в это трансферное окно, компенсировав потерю Влаховича сразу тремя громкими покупками! Так сказать, взяли количеством, которое по потенциалу может вполне перерасти и в качество.

Начнем с Жонатана Иконе. Он воспитанник ПСЖ, который, как и многие другие молодые игроки из академии столичного гранда, не заиграл в его составе, отправившись на вольные хлеба.

В минувшем году Иконе приложил ногу к сенсационному чемпионству Лилля в Лиге 1, где был безоговорочно основным футболистом, пропустив лишь поединок против Нима в 30 туре.

Сам он является правым вингером, который может сыграть и в оттяжке, так что конкурент у Хосе Кальехона появился очень серьезный.

Бразилец Кабрал же куплен именно на проблемную после ухода Душана Влаховича позицию в Фиорентине, то бишь "девятки".

Вам непременно стоит присмотреться ближе к этому игроку, которого многие украинские поклонники футбола наверняка помнят по противостоянию "FCB" с донецким Шахтером в четвертьфинале Лиги Европы-2019/20.

За четыре года в Базеле он наколотил 65 голов в 106 встречах, но главную феерию сотворил в Лиги конференций этого созыва. На его счету 8 голов и 4 ассиста, внимание, в одной только квалификации + еще 5 в основной сетке турнира, в том числе дубль в важнейшей встрече за первое место с Карабахом в последнем туре (3:0).

Да, кто-то может сказать, что то всего лишь швейцарская Суперлига да третий по значимости еврокубок.

Вот и поглядим, насколько уместны выписанные ему авансы.

Даниэль Васс. Из Валенсии в Атлетико Мадрид

Сумма трансфера: 2,7 млн. евро.

Уход в Ньюкасл основного правого защитника Кирана Триппьера вынудил Атлетико выйти на трансферный рынок. Конкуренцию Шиме Врсалько на правом фланге обороны составит отличный по соотношению цена/качество Даниэль Васс.

Игрок опытный (41 матч в сборной Дании чего стоит!) и прекрасно знакомый с испанскими реалиями, в которых обитает с лета 2012 года, когда перебрался в Сельту из Эвиана. Дошел с "кельтами" до полуфинала Лиги Европы в 2017 году, затем успешно попылил в Валенсии, и вот теперь постарается оправдать данный ему шанс в топ-клубе.

Хесус Корона. Из Порту в Севилью

Сумма трансфера: 3 млн. евро.

Какой же все-таки гений Рамон Мончи! Нет, серьезно, взять столь прожженного боями в той же Лиге чемпионов (45 поединков, включая квалификацию, а также 7 в Лиге Европы в сезоне-2019/20) за сущие копейки в размере 3 млн. евро при рыночной стоимости в 22 – разве это не гениально?! Добавьте к этому еще 63 встречи за сборную Мексики и получите очередную крутейшую сделку имени бывшего голкипера Севильи.

Корона может закрыть всю правую бровку, что особенно актуально в свете отнюдь не молодеющего Хесуса Наваса. К тому же, это трансфер на здесь и сейчас, и мексиканцу с порога придется кинуться на амбразуру, так как оба конкурента за его основную позицию на поле, правого вингера, Эрик Ламела и Сусо – лежат на больничной койке.

Даже если Хесус не заиграет на Рамон Санчес Писхуан в полной мере риск, провала будет намного меньше из-за, повторимся, мизерной суммы трансфера. Севилью с очередной великолепной покупкой!

Жозуа Гилавоги. Из Вольфсбурга в Бордо

Аренда до конца сезона с приоритетным правом выкупа.

Французский "опорник" настолько прочно засел в памяти в качестве игрока Вольфсбурга, что представить его себе где-то в другом месте просто невозможно.

Воспитанник Сент-Этьена не сумел зарекомендовать себя как следует в мадридском Атлетико, который без лишнего сожаления отдал его на Фольксваген Арену. Там Жозуа стал настоящей легендой, проведя 239 поединков за "волков", в которых набрал 17 очков по гол+пас.

Словом, опытный футболист, который точно пригодится Владимиру Петковичу и его Бордо, куда, напомним, не так давно перебрался полузащитник Шахтера Данил Игнатенко.

Напоследок вспомним еще три достаточно громких перехода, которые нельзя было назвать главными трансферами зимы, но и приписывать их к совсем же непопсовым тоже как-то неправильно. Помимо упомянутого выше отъезда в Ньюкасл Кирана Триппьера стоит также упомянуть два солидных для Астон Виллы приобретения в лице Люки Диня и Филиппе Коутиньо, которые серьезно усилят лихую банду Стивена Джеррарда. Уход француза еще и заметно облегчает жизнь в Эвертоне Виталию Миколенко.

Раз уж мы заговорили о "ирисках". Там к Фрэнку Лэмпарду также присоединилась тяжелая артиллерия, которая будет пытаться реанимировать свою карьеру, а именно Деле Алли и несколько скисший в Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек.