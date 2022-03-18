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Football.ua розповідає, чому іспанського форварда так цінують у топ-чемпіонатах.

А чи знали ви, що Альваро Мората зіграв більше 50 матчів в кожному з чотирьох топ-клубах світу, за які він грав?

Альваро провів 52 гри за мадридський Реал на старті своєї кар’єри. Потім 93 рази виходив в складі Ювентуса, а ще пізніше він повернувся на сезон до Мадриду і довів свою кількість ігор за королівський клуб до 95. Після цього виступав за Челсі, де провів 72 матчі в футболці “синіх”. Далі Лондона була оренда в мадридський Атлетіко і 61 гра у складі “матрасників”. Зараз Мората вдруге за свою кар’єру опинився в Ювентусі і має ще 78 ігор в складі туринців.

В минуле січневе трансферне вікно Барселона додала Морату в свій список цілей. “Синьо-гранатові” бажали орендувати гравця. Барса могла стати п’ятим топ-клубом в кар’єрі Морати.

Таке резюме просто вражає. Чи це є один з найбільших талантів світу або ж можливо легенда іспанського футболу? Зовсім ні. Альваро Мората не відповідає жодному з цих тверджень. І зовсім не тому, що він міг стати третім гравцем в історії (після Бернда Шустера і Мігеля Солера), який грав за Барселону, Реал і Атлетіко Мадрид.

Багато фанів АПЛ дивуються, як 29-річний форвард, який ніколи не виступав за клуб більше двох сезонів і ніколи не забивав більше 15 голів за сезон, має такий високий попит і настільки високо цінується.

І не треба думати, що це хороша робота його агента. Колишній захисник Атлетіко Хуанма Лопес представляє інтереси Морати. Альваро – чи не найзірковіший його клієнт. Серед найвідоміших: Дані Ольмо, Тьємуе Бакайоко, Жонатан Іконе та Пол Онуачу.

Кар’єра Морати стартувала у мадридському Атлетіко, де він грав до 15 років. Потім ще був рік у Хетафе, а в 16 він приєднався до мадридського Реалу. В свій перший же сезон футболіст забив за королівську команду до 18 років 34 голи. Це дуже вразило тодішнього головного тренера першої команди Жозе Моурінью. Він вирішив взяти хлопця на передсезонні збори з першою командою і дав можливість дебютувати за “бланкос” у віці 18 років.

Закріпившись у першій команді і ставши її невід’ємною частиною, Мората перейшов у Ювентус, де тільки підтвердив свою репутацію топ-гравця. Багато хто в Іспанії не дуже слідкував за його успіхами в Італії, але зірковий момент для Морати настав, коли він зумів забити за Ювентус у ворота Реалу в обох півфінальних матчах Ліги чемпіонів. Також він забив вирішальний м’яч, який допоміг його команді виграти Кубок Італії в останній грі того сезону. Не стало сюрпризом рішення “бланкос” – скористатися пунктом у контракті Морати про зворотню клаусулу і викупили його назад.

В наступному сезоні Мората тільки підтвердив свій статус і закріпив за собою репутацію сильного форварда. Хоча Зінедін Зідан не давав забагато ігрового часу для Альваро, він зумів у 14 іграх чемпіонату Іспанії забити 15 голів. Це був вражаючий сезон для мадридців, коли вони змогли виграти і чемпіонат Іспанії, і Лігу чемпіонів, а сам Мората продемонстрував велику ефективність на футбольному полі в той ігровий час, який йому було надано.

Для захисту свого реноме найсильнішої команди Європи Зінедін Зідан вирішив робити серйозну ротацію своїх зірок, даючи їм перепочинок перед іграми Ліги чемпіонів (особливо це стосувалось головної зірки Кріштіану Роналду), але Мората чудово справлявся зі своїм завданням і робив все, щоб його команда не відчувала відсутності португальця на полі. Проте Альваро в іграх плей-офф Ліги чемпіонів зіграв лишень 25 хвилин і це виглядало абсолютно несправедливо по відношенню до нього.

Сьогодні Мората – це перший вибір Луїса Енріке на позицію центрального форварда у національній команді Іспанії. На даний момент Альваро восьмий у списку бомбардирів іспанської збірної. Але необхідно акцентувати увагу на тому, що з того часу коли Мората став основним форвардом Іспанії, він зіграв 40 матчів і забив 19 голів. Тільки Давід Вілья мав кращі показники в складі “фурії рохи”, а також тільки Гаррі Кейн має кращу статистику серед форвардів топ збірних.

На Евро-2020 Морату багато критикували фани в Іспанії і звинувачували у ранньому вильоті команди з турніру. Проте Луїс Енріке ввімкнув всі свої важелі впливу, щоб відвести удар від свого гравця.

“Я думаю, що жоден тренер у світі не відмовиться від такого гравця, як Альваро Мората, який приносить стільки користі своїй команді”, – висловив свою підтримку Луїс Енріке на адресу гравця. “Він допомагає домінувати, він виграє повітряні дуелі, контролює гру та захищається немов центральний захисник. Нам пощастило, що він іспанець”.

Це не порожні слова. Наприклад, з одноклубника Морати по Атлетіко Кірана Тріп’є багато кепкували за його дії в захисті, ще коли він виступав за Тоттенхем, Морату, в свою чергу, завжди відзначали тільки з позитивного боку, навіть коли він мав не дуже добрі відрізки кар’єри в Челсі і Ювентусі.

Ще один важливий фактор в тому, що Мората – це типова дев’ятка в сучасному іспанському футболі. Завершилась ера Фернандо Торреса і Давіда Вільї. Якщо зайти на трансфермаркт, то ми побачимо, що Мората – це єдиний іспанський центрфорвард серед топ-50 найкоштовніших форвардів світу. Це не означає, що Мората нападник світового класу, але він – це найкраще, що є у Іспанії на даний момент.

Якщо порівнювати з діючими опціями Барселони Люком Де Йонгом і Мартеном Брейтвейтом, то важко уявити, куди вони можуть ще вдосконалюватися. Хаві хоче собі в команду центрфорварда, який здатен вчитись, може демонструвати фізичну перевагу над суперником в атаці, який може притримати м’яч і відпасувати на швидконогих гравців в ширину і при цьому встигнути добігти в штрафний майданчик, щоб завершити цю атаку. Під цей опис Мората підходить дуже добре.

Також дуже важливим для будь-якого тренера є вміння Морати пресингувати. У АПЛ він здобув репутацію футболіста, який може бути доволі мобільним, а у збірній Іспанії він продемонстрував, що може бути рушійною силою для ефективного пресингу. Він дуже часто починає пресинг своєї команди і має високий показник ефективності порівняно з іншими гравцями свого амплуа. Це вбивчий компонент у сучасній грі, який пояснює такий попит на футболіста.

Реалізація Морати 12,1% цього сезону, що далеко не вражаючий результат (він має всього п’ять забитих голів), але його роль і його вдалі дії доволі часто стають підґрунтям для забитих голів його партнерів по команді. Як сказав Енріке, Мората – той гравець, який робить команду сильнішою.

Барселона все ж таки не зуміла провернути трансфер Морати в атакувальну лінію і тому вже перед самим закриттям трансферного вікна підписала П’єра-Емеріка Обамеянга. Габонець за своїм ігровим профайлом схожий на Морату, але він більш яскраво виражений бомбардир, більше діє в самому штрафному майданчику і менше опускається в пошуках м’яча в глибину.

Чутки про Барселону не означають, що Мората скоро мусить покинути свою нинішню команду. Іспанець – досі важлива частина Ювентуса, і він ще точно допоможе туринському клубу в чемпіонаті Італії.

Доконаний факт в тому, що сам Ювентус зацікавлений в тому, щоб продовжити контракт з Моратою, щоб, можливо, в майбутньому спробувати його використовувати разом з новою зіркою атаки Ювентуса Душаном Влаховичем. Мобільність Морати і його вміння грати через партнера може допомогти йому опанувати нову роль, яку колись він в Юве вже виконував.

Гравець, що виріс у Мадриді, пройшов своє становлення через Атлетіко і Реал ніколи не виглядав у цих клубах настільки ж комфортно, як в “біло-чорній” формі Ювентуса. Можливо, залишаючись в Турині і граючи в парі з Влаховичем, буде саме тим найкращим часом для Альваро, який дозволить відкрити його найкращі якості для всього футбольного світу.

Хто знає, можливо інший топ-клуб спробує запросити Морату до себе вже майбутнім літом? Манчестер Юнайтед зараз шукає дев’ятого номера, вірно? Можливо, ПСЖ зверне увагу на Морату, якщо попрощається з кимось з парочки Мессі-Неймар? В будь-якому випадку, зараз перехід Морати дійсно став би несподіванкою, але не перехід в топ-клуб.