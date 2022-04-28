Италия

Йонхон Лі вимагає гроші від Elliott.

Продаж Мілана бахрейнському інвестиційному фонду Investcorp знаходиться під загрозою — повідомляє Calcio e Finanza.

Колишній власник Мілана Йонхон Лі, в якого Elliott фактично забрав клуб через борг, подав позов на 320 мільйонів євро, грунтуючі його на різниці в оцінки клубу у 2018 році і тепер, причому документів, пояснюючих різницю, не приводиться.

Лі подав до суду через гонконгзьку Rossoneri Sport Limited на представника Elliott у Великому Герцогстві Люксембургу.

Раніше повідомлялося, що частина компанії, яка планує викупити Мілан за 1,18 мільярда євро, належить президенту Манчестер Сіті.