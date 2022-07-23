Football.ua розповідає про талановитого випускника академії МЮ, який знайшов себе у Франції.
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23 липня 2022, 18:17
Атакуючий півзахисник Анхель Гомес — вихованець академії Манчестер Юнайтед. Він протягом 12 років грав за дитячі, юнацькі та молодіжну команду МЮ, перш ніж у 2017 дебютував за основну. Мрія стати важливим елементом у великому механізмі Юнайтед не виправдалась, і у 2020 футболіст молодіжної збірної Англії залишив клуб.
Минуло два роки з того дня, як Гомес прийняв найважливіше рішення в своїй кар'єрі. У похмурий день на тренувальному майданчику Керрінгтона, наприкінці червня 2020 року, підліток, який виріс у муніципальному районі в Солфорді, попрощався з рідним домом.
Юнайтед хотів, щоб він залишився. З новим покращеним контрактом на столі тодішній менеджер МЮ Оле-Гуннар Сульшер описав його як "неймовірного таланта". "Ми запропонували йому угоду", — підтвердив норвежець на прес-конференції. "Сподіваюся, він прийме її".
Однак Гомес і не думав над тим, щоб поставити свій підпис. Прийшовши на останнє тренування в Керрінгтоні, місці, де він провів більшу частину свого дитинства, підліток потиснув руки своїм партнерам по команді. Але коли він йшов до парковки, реальність покинути клуб дитинства вдарила його, як тонна цегли.
"Коли я прощався з командою, все було добре", — каже Гомес. "Звичайно, я був трохи емоційний, але покидаючи тренувальний майданчик, я побачив Джеймса Гарнера і Менгі — двох товаришів по команді, з якими я виріс, граючи разом. Це було жахливо, чесно кажучи. Я розплакався. Я сів у свою машину і попрощався з охоронцями зі сльозами, що текли по обличчю. Я просто не міг контролювати себе".
Типова 15-хвилинна дорога додому з тренувальної бази, зазвичай, складається з прослуховування музики або розмови з друзями. Цей раз він їхав мовчки. Він почав усвідомлювати, що це кінець епохи, але глибоко в душі він знав, що настав час рухатися далі.
"У моїх фантазіях я бачив себе в Манчестер Юнайтед до кінця кар’єри", — каже він. "Я хотів стати легендою там. Це була моя мета. В академії я мав чудових друзів, і моєю метою завжди було знайти можливість грати з ними, майже як Клас 92. Мені довелося мислити, як досить зріла і смілива людина, щоб прийняти рішення і ризикнути".
Анхель здійснив свою мрію стати гравцем Манчестер Юнайтед у віці шести років. У 13 років він представляв клуб на рівні U-17, а через рік його перевели в U-18. Талановитий атакувальний півзахисник незабаром потрапив у заголовки газет після того, як став наймолодшим гравцем, який зробив хет-трик за Манчестер Юнайтед на рівні академії з 2001 року. Він досяг цього результату, вийшовши з лави запасних.
Нікі Батт, який дев'ять років працював тренером і займався розвитком гравців в академії клубу, сказав, що якщо для юнака все зійдеться разом, то в руках клубу — "справжній диявол". "Гомес тренується щодня, наполегливо працює, і його талант — неймовірний", — сказав колишній гравець Юнайтед.
У травні 2017 року він став наймолодшим володарем престижної нагороди "Кращий гравець молодіжної команди імені Джиммі Мерфі". Тієї нагороди, яку здобували протягом багатьох років Раян Гіггз, Пол Скоулз і Маркус Рашфорд. Через день Жозе Моуріньо особисто запросить його на тренування з основним складом.
Очевидно, вражений тим, що він побачив за такий короткий проміжок часу, Моуріньо вирішив дати Гомесу дебютувати в Прем'єр-лізі у віці 16 років і 263 днів. Змінивши Уейна Руні на 88 хвилині проти Крістал Пелес на Олд Траффорд, підліток став наймолодшим гравцем, який грав за клуб з часів Дункана Едвардса.
"Дебютувати в 16 років, а після повернутися в свій район і побачити всіх, з ким я виріс, було неймовірно", — розповів футболіст. "Навіть зараз я іноді сиджу і думаю про це. Це було божевілля".
З огляду на все, що відбувалося під час бурхливого правління Моуріньо на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед, багато людей забувають, що саме Жозе дав можливість дебютувати шістьом випускникам академії. Він, безсумнівно, був критикуючою фігурою під час свого дворічного перебування на Олд Траффорд, але зіграв важливу роль у кар'єрі Гомеса.
"Ніхто ніколи раніше не запитував мене про Моуріньо, тому я не мав можливості поговорити про нього", — каже Гомес. "Тепер, будучи старшим і зрілим, я розумію, що він був для мене героєм. Він подарував мені мій дебют, і я не можу йому за це не подякувати". Після виступу за першу команду в останній день сезону Прем'єр-ліги високо оцінений атакувальний півзахисник незабаром зіграв кілька кубкових ігор.
"Я ніколи раніше не розповідав цю історію, але одного разу він взяв мене на кубковий матч з першою командою після того, як я грав за U-21", — каже Гомес. "Ми сиділи за обіднім столом, він підійшов і поговорив з усіма. Потім він дивиться на мене і каже: "Що з тобою, до біса, не так?". "Тоді він сміявся разом з усіма, тож я подумав, що він пожартував з мене. Я запитав, чому, і він згадав про мою гру напередодні. Мабуть, він подумав, що я зіграв погано".
"Він говорив: "Ти робив те і те, але ти повинен був зробити те і те...". І це також було на очах у всієї команди. Свого часу мене сварили, але не така велика людина. Я просто не очікував цього. Я був здивований. Врешті-решт він закінчив кричати і продовжив робити те, що робив. Я застряг на своєму місці. Згодом деякі хлопці підійшли і сказали: "Не хвилюйся, просто ігноруй його. Він намагається отримати від тебе реакцію. Ось такий він". "Я був зовсім молодим, тому про себе я думав: "Чорт, він мене ненавидить". Я повернувся до своєї кімнати і подзвонив батькові. Я ледь не заплакав".
"Зрештою в моїй голові клацнуло питання про те, якою він є людиною", — каже Анхель. "Моуріньо завжди бажав кращого, і я думаю, що мені він намагався пояснити, що кубкова гра не буде легкою поїздкою. Він хотів привести мене на цю гру, щоб дисциплінувати, як гравця основної команди. Я думаю, що це було так: "Якщо ти хочеш бути тут, то так з тобою поводитимуться". Це не був юнацький футбол. І лише коли я став старшим, я повністю зрозумів, що відбувається. Мені здається, я був надто молодим, щоб зрозуміти його як особистість, але з моєю зрілістю тепер я хотів би знову грати під його керівництвом, тому що він отримує максимум від своїх гравців".
Гомес визнає, що не підтримував зв’язку з Моуріньо, який нещодавно виграв Лігу конференцій з Ромою, але вважає, що якби вони знову побачилися, Жозе дав би йому ляпаса, як завжди звик робити.
"Він просто дуже, дуже пристрасний, і це позначається на гравцях, з якими він працює", — говорить Гомес. "Він дуже піклується про футболістів. Я пам'ятаю, як Рашфорд і Лінгард сказали мені, що іноді, коли вони відпочивають вдома, то отримують від нього випадковий дзвінок по FaceTime. Він просто вітається та запитує їх, що вони роблять. І для мене це було смішно. Я думаю, що це просто показує, який він насправді".
Оле-Гуннар Сульшер прийшов замість Жозе Моуріньо наприкінці 2018 року, і з того моменту Гомес майже не грав. Ігровий час, або його відсутність, стане ключовим фактором протягом усього часу перебування Гомеса в Юнайтед.
"Це мене засмучувало", — зізнається він. "Я знав, що ще молодий і маю час для розвитку, але я вважаю, що на той момент я провів у першій команді досить довго, щоб довести, що здатний конкурувати з деякими хлопцями, які там були". "Я розумію, що клуб був не в найкращому становищі, але, як молодий гравець, ти хочеш показати, що ти вмієш, і досягти успіху. Тебе не можна оцінювати за одну гру або за те, щоб ти вийшов на 10 хвилин. Як молодому гравцю, тобі важко вибудувати ритм, якщо тебе просто випускають на декілька хвилин час від часу".
Він хотів регулярно грати за першу команду, тож, зробивши крок, який здивував багатьох уболівальників, Гомес вирішив відхилити нову пропозицію від Манчестер Юнайтед і приєднатися до Лілля за п’ятирічним контрактом. Після цього було укладено угоду про те, щоб сезон-2020/21 провести в оренді в португальській команді Боавішта.
"Багато людей говорили: "Хто залишає Юнайтед, щоб перейти в Боавішту?". Багато чого відбувалося в той час, і це було важко", — каже Гомеc. "Мені довелося відкласти все та розвиватися, мріючи про велику кар'єру. Мені просто потрібен був ігровий час, тому що до кінця мого перебування в Юнайтед я не грав дуже багато. Думаю, багато людей сприйняли це так: "він покинув Юнайтед, щоб перейти в Лілль, а потім відправитися в оренду в Боавішту. Він міг піти в оренду з Юнайтед туди ж". Але в своїй голові я завжди знав про план, який я хотів реалізувати".
Найважливішим фактором у цьому рішенні був ігровий час, і це саме те, що отримав Гомес.
Після підписання угоди з Ліллем через його чудові стосунки з Луїсом Кампосом, який був футбольним директором у французькому клубі, він відправився у Боавішту, де провів 30 матчів у всіх турнірах, забивши шість разів.
"У Ліллі сказали мені, що немає жодного тиску і щоб я поїхав і насолоджувався в Португалії", — каже Гомеc. "Але це був дуже важкий сезон. Це був проєкт. Тоді Боавішту підсилили 16 нових гравців, які сформували команду, а потім повинні були виступати в Португальській лізі, грати в якій не найлегше. Це було важко, але з індивідуальної точки зору я вважав, що впорався добре".
За словами Гомеса, йому потрібен був час, щоб почати працювати в Ліллі після того, як отримав травму гомілковостопного суглоба на початку сезону, але це була хороша дебютна кампанія у вищому дивізіоні Франції — змагання, яке, на його думку, випереджає Прем'єр-лігу за фізикою та темпом.
"Мені довелося вивчати, як грають мої товариші по команді, а також як працюють інші команди. Мені також довелося звикнути до загального стилю ліги, тому що багато команд грають 4-4-2... або якщо це не так, то в три захисники. Загалом він провів 28 матчів за Лілль під час своєї дебютної кампанії на Стад П’єр-Моруа, включаючи матчі проти Вольфсбурга, Зальцбурга і Челсі в Лізі чемпіонів.
"Поки моя гра не була стабільно якісною, але я думаю, що я багато грав, враховуючи, що це лише мій перший сезон", — каже 21-річний гравець. "І оскільки це був мій перший досвід, мені довелося багато чого адаптувати до стилю гри Лілля. Перебування в іншій країні, іншому клубі, нові товариші по команді, нова мова та нові тренери. Для мене все було зовсім по-іншому. Я можу сказати, що я пишаюся собою і тим, як я провів сезон".
Так багато змінилося в Манчестер Юнайтед відтоді, як Анхель Гомес вирішив піти того дня в червні 2020 року. Завершивши наступний сезон на поважному другому місці, цього року МЮ добив свою невтішну кампанію послідовними поразками від Брайтона та Крістал Пелас, опинившись лише у зоні Ліги Європи.
Це був важкий час для багатьох, у тому числі для Гомеса, який спостерігав за своєю колишньою командою. "Це було важко, особливо коли ти знаєш багатьох гравців", — каже атакувальний півзахисник. "Я думаю, що з точки зору вболівальників, людям, які дивляться вдома, напевно, дуже важко. Я відчуваю, що, хоча в цьому сезоні було багато негативу, попереду ще багато позитиву, і, сподіваюся, незабаром все налагодиться".
Він порівнює свою нинішню ситуацію в Ліллі, який посів десяте місце в Лізі 1 після неоднозначного сезону, з недавньою боротьбою Юнайтед — як на полі, так і поза ним.
"Тут, у Ліллі, також відбулися значні зміни", — каже Гомес. "Ми втратили тренера, з яким виграли чемпіонат минулого сезону, а також кілька гравців. Є багато речей, які відбуваються, але вболівальники не бачать. І ви також повинні це взяти до уваги. Це більше, ніж здається на перший погляд. Але я впевнений, що з приходом нового менеджера все покращиться. Зрештою, так і в МЮ, бо Юнайтед — це Юнайтед. Вони завжди змагатимуться. Сподіваюся, у наступному сезоні все повернеться на свої місця".
На полі Гомес відчуває, що його гра покращилася після того, як покинув Олд Траффорд. "Я думаю, фізично я на іншому рівні, ніж у Юнайтед", — каже він. "Зараз я зіграв багато ігор. У нашій передостанній грі я грав у схемі 4-2-2 як один із центральних хавбеків проти чудової команди Ніцца. Ми також виграли ту гру з рахунком 3:1. Я показав, що я досить універсальний і мені можна довіряти, щоб грати будь-де, коли це необхідно".
Прогрес Гомеса був винагороджений у жовтні минулого року, коли він отримав свій перший виклик до молодіжної збірної Англії, і з тих пір 21-річний гравець зіграв ще в шести матчах за свою країну, включаючи переможну гру з рахунком 3:0 проти Албанії. Він знає, наскільки важливе рішення переїхати з Манчестера допомогло Лі Карслі викликати його. "Особисто для мене це дуже багато значить", — каже Гомес, коли його викликають.
Шукаючи Гомеса у соціальних мережах, можна побачити, що фани МЮ все ще слідкують за грою молодого хавбека. Вони пишуть йому приємні коментарі. Деякі кажуть, що жалкують про те, що він тоді пішов.
"Я думаю, у той час я відчував, що мені могли б дати більше можливостей, але це було важко, тому що Бруну Фернандеш прийшов і грав дуже добре", — каже він. — "Я багато чому навчився в Бруну. Він допоміг коли я був там, і я все ще підтримую з ним контакт зараз".
Гомес підтримує зв’язок із багатьма нинішніми гравцями Юнайтед, з Хуаном Матою та Джессі Лінгардом, які вже пішли з клубу. Він також щодня спілкується з колишнім одноклубником Джеймсом Гарнером. 21-річний півзахисник допоміг Ноттінгем Форест досягти підвищення в Прем'єр-лігу цього сезону.
"Він один із моїх найкращих товаришів", — радіє Гомес. "Я розмовляю з ним щодня. Я завжди знав, на що він здатний, тому бачу, як він робить це зараз і отримує визнання, на яке він заслуговує. Я просто в захваті як один із його близьких друзів".
Йому подобається проводити час у новому оточенні, але визнає, що сумує за певними аспектами життя в Англії, зокрема за сім’єю, друзями та тими зручними поїздками до місцевого супермаркету.
Розмови про майбутнє знову викликають усмішку на обличчі Гомеса, який каже, що його короткострокова мета — стати більш послідовним на полі. Звичайно, він ще молодий, але доходить до того віку, коли багато молодших гравців стають суперзірками.
Крім того, збірна Англії U-21 має амбіції грати на найвищому рівні. Він щасливий у Ліллі – клубі, який дав йому можливість постійно грати у топ-змаганнях, і він хоче продовжувати грати в Лізі чемпіонів. Але, як він справедливо зазначає, у кожного є амбіції.
"Я не збираюся сидіти тут і казати, що я не мрію грати за інші клуби", — каже він. "Я хотів би грати за команду в Іспанії в майбутньому. Мої амбіції – грати за кращий клуб".
На Олд Траффорд все пішло не так, як планувалося, але його любов до МЮ залишилася. Настільки, що він не виключає повернення до Манчестера в майбутньому. Гомес каже, що хотів би одного дня знову зіграти за Юнайтед.
За матеріалами SportBible