Чтиво

Football.ua розповідає про талановитого випускника академії МЮ, який знайшов себе у Франції.

Атакуючий півзахисник Анхель Гомес — вихованець академії Манчестер Юнайтед. Він протягом 12 років грав за дитячі, юнацькі та молодіжну команду МЮ, перш ніж у 2017 дебютував за основну. Мрія стати важливим елементом у великому механізмі Юнайтед не виправдалась, і у 2020 футболіст молодіжної збірної Англії залишив клуб.

Минуло два роки з того дня, як Гомес прийняв найважливіше рішення в своїй кар'єрі. У похмурий день на тренувальному майданчику Керрінгтона, наприкінці червня 2020 року, підліток, який виріс у муніципальному районі в Солфорді, попрощався з рідним домом.

Юнайтед хотів, щоб він залишився. З новим покращеним контрактом на столі тодішній менеджер МЮ Оле-Гуннар Сульшер описав його як "неймовірного таланта". "Ми запропонували йому угоду", — підтвердив норвежець на прес-конференції. "Сподіваюся, він прийме її".