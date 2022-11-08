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Football.ua розповідає найважливіше, що потрібно знати стосовно жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У понеділок відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що подарувало багато цікавих інтригуючих протистоянь. Римейки нещодавніх фіналів, зустріч друзів та інші інтриги у нашому матеріалі.

Мілан – Тоттенгем

"Нерадзуррі" нарешті зуміли вийти до плей-оф, де їх не спостерігалося з 2014 року, коли команда тоді ще Массіміліано Аллегрі поступилася мадридському Атлетіко. Навряд чи в разі вильоту хтось жбурне камінь у команду, проте статус чемпіона Італії змушує вийти на цю битву, як на останній бій.

"Шпори" зуміли забезпечити собі вихід до 1/8 фіналу лише завдяки перемозі у матчі проти Марселя у доданий до другого тайму час. Враховуючи минулий сезон, в якому лондонці вилетіли з Ліги конференцій через власну дурість, котра мала бути хитрістю, вже у груповому етапі, прогрес вагомий.

Коли дивишся на вивіску матчу одразу згадуєш протистояння клубів на цій же стадії Ліги чемпіонів сезону-2010/11. Тоттенгем тоді саме дебютував у турнірі, влаштувавши фестиваль голів з Інтером, проте з іншим міланским грандом результати вийшли дещо скромнішими.

На Сан-Сіро гості зуміли забити на 80 хвилині зусиллями Пітера Крауча, якому після блискучого спрінта асистував його колега Аарон Леннон. У Лондоні ж колектив тоді ще Гаррі Реднаппа відстояв нульовку та пройшов до чвертьфіналу, де поступився Реал Мадриду.

Раніше шляхи клубів перетиналися у розіграші КУЄФА-1971/72. У півфіналі "шпори" перемогли "нерадзуррі" на чолі з видатним Джанні Ріверою та вийшли до переможного фіналу.

Не будемо рахувати серйозно зустрічі у товариських міжнародних турнірах, де, до речі, також перемагали лондонські хлопці, проте не можна обійти стороною факт, що за всю історію цього протистояння Мілан жодного разу не зумів перемогти Тоттенгем.

Прямо зараз англійці виглядають легким фаворитом цієї дуелі, проте ці прогнози не суттєві, варто зачекати до лютого.

Попередня зустріч з представником Апеннін вийшла трагічною. Ювентус забив двічі на перших хвилинах, проте Тоттенгем відігрався зусиллями Гаррі Кейна та Крістіана Еріксена у Турині. У матчі-відповіді Сон вивів господарів вперед до перерви та гостям вдався неймовірний камбек у середині другого тайму (Гонсало Ігуаїн та Пауло Дібала).

Мілану ж точно неприємно згадувати матчі проти Манчестер Юнайтед та Арсенала у 1/8 фіналу Ліги Європи сезонів-2017/18 та 2020/21. "Канонірам" поступилися без особливих шансів, "манкуніанцям" програли через домашній фейл у відповіді.

На папері ця пара виглядає рівною, проте побачимо, як буде у реальності.

Парі Сен-Жермен – Баварія

Напевно, найпотужніша пара цієї стадії. Навряд чи парижани та мюнхенці хотіли потрапити один на одного зараз, але хто лікар колективу Крістофа Галтьє, що він жодного разу не зумів здолати Бенфіку, поступившись їй за кількістю виїзних голів.

Баварія ж виграла свою групу з максимальною кількістю залікових балів, що є дещо несподіваним результатом, враховуючи підбір її учасників.

Хто фаворит? Важко сказати, але точно не можна віддавати перевагу Мюнхену лише через феєрію у групі. ПСЖ цього сезону виглядає більш збалансовано та цікаво, ніж в попередніх кампаніях. Неймар нарешті взявся за голову, Мессі повернув собі колишню форму, та й взагалі в виступах команди з'явилося хоча б трохи спокою. Втім, виліт з Ліги чемпіонів може суттєво вплинути на настрій у роздягальні, бо саме цього трофею бракує у колекції клубу, а Кіліана Мбаппе вмовляли перепідписати контракт власне задля взяття "вухастика".

Історія протистояння доволі коротка і практично повністю свіжа у голові. Наприкінці минулого століття та початку нульових обидві команди обмінювалися домашніми перемогами, ще задовго до шейхів, а далі зіграли декілька важливих поєдинків.

На груповому етапі у сезоні-2017/18 Париж Унаї Емері розгромив Баварію Карло Анчелотті вдома, проте поступився їй на виїзді у шостому турі, проте та поразка не дозволила потіснити французів з першого місця у таблиці. Втім, "ротен" жахливо помстилися супернику у "ковідному" фіналі 2020-го завдяки точному удару головою Кінгслі Комана – вихованця клубу.

Рік потому команди знову помінялися ролями і тепер вже ПСЖ завдав опоненту болючої поразки. За відсутнього Роберта Левандовські баварці поступилися вдома з рахунком 2:3, а мінімальна перемога на виїзді не дала команді нічогісінько через меншу кількість виїзних голів. Та битва у чвертьфіналі серйозно повпливала на відміну правила виїзного голу, хоча справедливості заради варто сказати, що якщо в першому матчі тотально домінувала Баварія, то в матчі-відповіді краще виглядали хлопці Маурісіо Почеттіно.

Гадаємо, ви розумієте, до чого ми ведемо. Потрібно розсудити ці колективи у новому розділі протистояння. Хотілося би порівняти виступи мюнхенців проти парижан з польським бомбардиром на чолі, проте його немає у складі "ротен". Зате є Ерік-Максім Чупо-Мотінг, автор золотого голу у ворота Аталанти часів виступів саме за ПСЖ.

Прямо зараз камерунець перебуває у блискучій формі і якщо зуміє підтримати її до лютого / березня, буде дуже цікаво поспостерігати за його персональними здобутками проти колишнього футбольного клубу.

Німецький чемпіон блискуче грає проти французьких колективів у Лізі чемпіонів. Якщо винести за дужки Париж, Баварія двічі перемагала Ліон у півфіналах без єдиного пропущеного голу, вибивала Марсель у 1/4-ій 2012 року (загальні 4:0).

ПСЖ ж непогано виглядає проти німців у плей-оф головного єврокубка. З 2014 року були биті Баєр, Дортмунд, Лейпциг (Юліана Нагельсманна) та Баварія. Лише Мюнхену програли у тому самому фіналі. Словом, готуємося до цікавої та захопливої битви з абсолютно непередбачуваним результатом.

Брюгге – Бенфіка

До речі, стосовно Бенфіки. Команда влаштувала справжній фурор у групі, за що була нагороджена зустріччю з найбільш ласим шматочком усього плей-оф.

Відчуйте себе Парі Сен-Жермен зараз. Везе лісабонцям – минулого сезону замість Реалу потрапили на Аякс, тепер зірвали черговий джекпот.

Враховуючи виступи на груповому етапі фаворитом пари є команда Рогера Шмідта. Проте бельгійці здатні створити ще одну несподіванку.

Брюгге вперше в історії зіграє проти португальців саме у плей-оф єврокубків. Не дивно, що це сталося саме зараз, бо знайти подібну пару навіть у Лізі Європи не завжди й легко. А в Лізі чемпіонів це взагалі рідкість. Отже, ловіть момент.

Якщо брати загальні зустрічі з представниками цієї південної країни, то буквально декілька тижнів тому Порту знищив опонента 4:0, хоча й раніше програв йому також 0:4. "Тріпейруш" перемагали "синьо-чорних" й декілька років тому у групі.

"Орли" ж також приємно згадують протистояння з бельгійцями – у сезоні-2013/14 двічі здолали Андерлехт, якому поступалися у фіналі КУЄФА-1983, у першому пост-ковідному розіграші 2020/21 набрали чотири очки зі Стандардом.

Та головна інтрига полягає у поверненні Романа Яремчука на Стадіон Світла. У Бенфіці в українця не пішло, у складі сенсаційного учасника плей-оф також все посередньо, проте може солідна мотивація тут допоможе.

Досвід гольових звитяг у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів є. Та й в чвертьфіналі минулого розіграшу форвард збірної України також забивав.

Боруссія – Челсі

Матчами Боруссії Дортмунд та Челсі відкриється нова сторінка у історії чемпіонської ліги. Не дивлячись, що ці колективи регулярно виступають у єврокубках, зустрітися один з одним поки що не вдавалося.

Та це навіть плюс, бо протистояння обіцяє бути непередбачуваним. Челсі хоча й виграв свій квартет, проте "сині" зараз переживають перехідний процес. Зміна власника, новий тренер, якого не можна назвати досвідченим на такому рівні, втрата багатьох ключових гравців, травми. Якби Томас Тухель надалі керував клубом шанси команди оцінювалися трохи вище, а так наразі команди перебувають у рівних вагових категоріях. Хоча до лютого Грем Поттер ще може налагодити та стабілізувати гру команди зі Стемфорд Брідж.

Дортмунд також перебуває у процесі перебудови. Повернення коуча, оновлений склад. Команда поки що шукає себе та оптимальний шлях розвитку. Надійності позаду стало набагато більше, але типова нестабільність та непостійніть далі знаходяться на місці.

Оцінювати шанси команд на прохід далі прямо зараз безглуздо, бо до кінця зими може змінитися дуже багато. Наприклад, можуть підтягнутися деякі травмовані (умовно, Канте чи Аллєр) і диспропорція може змінитися.

Боруссія погано виглядає у плей-оф, якщо мова торкається англійців, що є першим плюсом Челсі. З 2016 року, коли трапилася перша зустріч з представниками Туманного Альбіону (Тоттенгем / Ліверпуль), "джмелі" виграли лише одне протистояння – зі "шпорами" у 1/8 фіналу Ліги Європи-2016. Тоді ж феєрично примудрилися програти Ліверпулю, у 2019 невчасно впали в кризу та всуху програли тому ж Тоттенгему у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:4), була й достойна поразка із Сіті минулого року (2:4), проте на стадії чвертьфіналу турніру.

Челсі неоднозначно згадує зустрічі з представниками Німеччини. Якщо не згадувати фінальний матч 2012 року (з Баварією), то "сині" з проблемами і лише в серії пенальті здолали супротив Айнтрахта у півфіналі Ліги Європи-2019, а рік потому мюнхенці не лишили від лондонців каменя на камені.

Словом, побачимо, кому вдасться перервати негативну серію та вийти у наступний етап змагання.

Додаткова інтрига – повернення Крістіана Пулішича та П'єра-Емеріка Обамеянга у Дортмунд. Обидва гравці стали зірками саме на Вестфаленштадіоні, обидва поки що проводять неоднозначний період, якщо говорити про комплексне враження від виступів граців у складі Челсі. Хоча габонець доволі непогано зайшов і точно може принести багато користі.

На Стемфорд повернеться Торган Азар, який не знадобився лондонському клубу та після вдалих виступів у менхенгладбахській Боруссії перебрався до її тезок.

Ліверпуль – Реал

Зустрічі Реала та Ліверпуля викликають якийсь нервовий сміх. Доля наче знущається над мерсисайдцями, постійно підкидаючи їм мадридців.

Давайте коротко згадаємо попередні протистояння. Якщо не брати переможний фінал КЄЧ-1981 року, де "червоні" перемогли завдяки єдиному голу Алана Кеннеді, та загальні 5:0 на користь англійського колективу у 1/8 фіналу (до речі) сезону-2008/09, маємо чітку й прозору картину – Реал знайшов антидот проти ліверпульців та почав регулярно вигравати.

Загальні 4:0 у групі сезону-2014/15, 3:1 у київському фіналі турніру з бенефісом Лоріса Каріуса, знову 3:1, проте загальні у чвертьфіналі минулого року та в якості десерта 1:0 у паризькому фіналі попереднього сезону.

Ліверпулю потрібно терміново щось робити.

Якщо брати статистику у плей-оф єврокубків, то з 2016 року мерсисайдці поступилися Севільї (у фіналі Ліги Європи), Атлетіко та, власне, Реалу. Окрім цього, були вікторії у півфіналі ЛЄ проти Вільярреала та 1/2 Ліги чемпіонів проти Барселони. Негусто. Проте баланс можна відновити саме зараз.

Реал у десятих проходив у плей-оф Манчестер Юнайтед (саме 1/8), Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі. Поступався також Сіті у 1/8 фіналу сезону-2019/20 та Челсі у півфіналі минулого року.

Враховуючи нинішню форму Ліверпуля та статус його суперника, ризикнемо назвати саме мадридців фаворитом, проте до лютого багато речей можуть змінитися, а мундіаль, що розпочнеться зовсім скоро, може суттєво повпливати на форму та кількість травм гравців.

Зірки команди – Робертсон, Салах, Діас, Фірміно, можливо, деякі інші, не будуть приймати участь у турнірі, отже зможуть повноцінно відпочити та набратися нової свіжості.

Айнтрахт – Наполі

Айнтрахт та Наполі зустрічалися лише одного разу – у третьому раунді кваліфікації розіграшу Кубка УЄФА-1994/95. Тоді колектив з Німеччини двічі переграв суперника з мінімальним рахунком.

Та й взагалі Франкфурт лише вдруге зіграє у плей-оф КЄЧ / ЛЧ. Наполі ж є більш досвідченим в рамках головного єврокубка, проте невідомо, чи допоможе досвід неаполітанців пройти суперника. В команди є вагомий мінус – вона частенько втрачає сили навесні, що може стати ключовим фактором. Втім, на мундіаль з клубу поїдуть хіба Зелінські та Лосано, що є потужним плюсом.

Якщо брати зустрічі з німцями у плей-оф (беремо в основному зустрічі цього століття у матеріалі), то у 2015 році переграли Вольфсбург із Де Брюйне та Перішичем у чвертьфіналі Ліги Європи, а також поступилися Лейпцигу у 1/16 фіналу 2018 року знову ж таки другого євротурніра.

Айнтрахт ж нещодавно проходив міланський Інтер у чвертьфіналі Ліги Європи сезону-2018/19, коли дістався півфіналу турніру.

"Партенопейці" прямо зараз виглядають безумовним фаворитом, проте, по-перше, "орли" набрали доволі непогану форму й мають статус діючого переможця єврокубку, по-друге, до лютого може змінитися багато у розкладах.

Рб Лейпциг – Манчестер Сіті

Фанати та команда саксонців після жеребкування виглядають приблизно наступним чином.

Шанси в колективу доволі робочі, якість складу дозволяє розраховувати на несподіванку, проте обережно.

Минулого сезону шляхи команд перетиналися у групі й тоді вони обмінялися домашніми перемогами. На Етіхаді були веселі 6:3, на арені Ред Булла сталися 2:1, що допомогли "червоним бикам" вийти до стикових поєдинків Ліги Європи.

Саме тоді ще яскравіше засяяла зірка головного бомбардира саксонської команди Крістофера Нкунку, а в загальному статистика зустрічей з англійцями доволі непогана для німців – у 1/8 фіналу проходили Тоттенгем Моуріньо у 2020-му, рік потому вилітали з турніру на цій ж стадії (Ліверпуль). Проте враховуючи перемогу над Сіті, що дозволила вийти у євровесну, та аналогічне досягнення проти Манчестер Юнайтед у групі-2020/21, коли Рб відправив манкуніанців до Ліги Європи, маємо не таку й погану картину.

У цьому столітті Сіті вилітав з чвертьфіналу Кубку УЄФА від Гамбурга у 2009-му, громив Шальке у 1/8 фіналу головного єврокубку сезону-2018/19 (загальні 10:2), перемагав Боруссії на шляху до фіналу Ліги чемпіонів (Марко Розе тоді тренував менхенгладбахську команду). Цього сезону "городяни" мали серйозні проблеми з Дортмундом у групі, проте посіли першу сходинку.

Команда Гвардіоли буде фаворитом, проте суперник точно створить проблеми на шляху до чвертьфіналу. Не забуваємо, що Ерлінг Голанд забив шість голів у ворота Лейпцига, коли виступав за дортмундську Боруссію.

Інтер – Порту

Це протистояння можна було б назвати розбірками колективів Жозе Моуріньо. Перетинання шляхів обох команд сталося у 2005 році, коли португальський тренер відбув до Англії, підкоряти місцевий чемпіонат з Челсі.

Інтер вибив на той момент діючого володаря трофея (загальні 4:2). Восени того ж року вони знову зустрілися, тепер на груповому етапі. Єдину перемогу у тому квартеті "тріпейруш" здобули саме у матчі проти "нерадзуррі", а взагалі зайняли четверте місце.

Окрім згаданого вище проходу у 1/8 фіналу Інтер також проходив Бенфіку у другому за важливістю єврокубку у 2004-му.

Порту ж поступався Ювентусу у сезоні-2016/17, у 2019-му в додатковий час розібрався з Ромою та сенсаційно здолав туринський гранд минулого року. Всі ці зустрічі відбулися у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На тій ж самій стадії, проте у Лізі Європи, у 2014-му проходили Наполі, у стикових поєдинках минулого сезону здолали Лаціо.

Отже, як бачимо, Інтернаціонале потрібно бути дуже обачними.