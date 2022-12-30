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Football.ua розповідає про переходи, які можуть стати топовими у зимове трансферне вікно.

Трансферне вікно — це завжди дуже цікаво. Це як серіал жанру екшен. Клуби, зазвичай, обирають літнє трансферне вікно, щоб провернути гучні переходи, але цього разу, упевнені, буде не так. Торги стартують одразу після чемпіонату світу, який відкрив нам декілька нових імен.

Football.ua підібрав десять можливих переходів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок.

Соф'ян Амрабат (Фіорентина — Ліверпуль)

Один із найкращих гравців чемпіонату світу-2022 Соф'ян Амбрабат близький до того, щоб уже взимку залишити Фіорентину та піти на підвищення. Соф'ян — справжній центральний півзахисник, якого не вистачає для успіху багатьом командам. Він руйнівник, і при цьому володіє непоганою швидкістю та технікою.

Саме його бажає придбати Юрген Клопп, адже гравця такого плану він хоче мати прямо тут і зараз. На чемпіонаті світу-2022 він зробив найбільше повернень володіння для своєї команди. Амрабату десь не вистачає таланту, але все це він спокійно замінює професіоналізмом та завзятістю на полі.

Очікування: Амрабат перейде до Ліверпулю

Маркус Тюрам (Боруссія М — Інтер)

Син легендарного Ліліана Тюрама вже засидівся в Боруссії М. Чемпіонат світу показав, що цей футболіст може стати якісним підсиленням для клубів, які ведуть боротьбу за чемпіонство. Боруссія не проти його продати, щоб заробити бодай щось. Його контракт розрахований до літа 2023.

Основним претендентом на фактурного 25-річного нападника вважається міланський Інтер. Італійський клуб, із одного боку, має двох дорогих форвардів — Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінеса, але всі пам'ятають, як ці гравці виступили на ЧС-2022. Тому підсилення в обличчі Тюрама виглядає логічним.

Очікування: Тюрам перейде до Інтера

Яссін Буну (Севілья — Баварія)

Воротар збірної Марокко Буну — людина, без якої неможливо уявити четверте місце африканської команди у Катарі. Він доводив, що є класним воротарем ще у складі Севільї, із якою виграв Лігу Європи. Але на мундіалі вкотре показав, що може конкурувати за місце у стартовому складі у будь-якому світовому гранді.

Після того, як збірна Німеччини вилетіла з ЧС-2022, основний воротар Баварії Мануель Ноєр поїхав відпочити й зламав ногу. Німецьки ЗМІ активно пишуть про інтерес мюнхенців до 31-річного Яссіна, проте чи перейде саме до німецького колективу — питання відкрите.

Очікування: Буну залишить Севілью

Крістофер Нкунку (Лейпциг — Челсі)

Скоріше за все, справа переходу Крістофера Нкунку з Лейпцигу до Челсі — вирішена. Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, необхідні документи між клубами вже ухвалено. Про трансфер можуть оголосити вже у січні, проте є ймовірність, що до лондонського клубу футболіст збірної Франції приєднається влітку 2023 року.

Нкунку в Лейпцигу розвив свої найкращі якості, багато забивав, багато асистував. Проте чемпіонат світу-2022 він пропустив через травму, яку отримав на тренуванні "Ле Бле". У нинішньому сезоні Крістофер провів в усіх турнірах 21 матч у складі німецьких "редбуллівців" і забив 15 м'ячів.

Очікування: Нкунку стане гравцем Челсі

Йошко Гвардіол (Лейпциг — Челсі / Манчестер Сіті / Реал)

Найталановитіший гравець нового покоління хорватського футболу заявив про себе ще задовго до чемпіонату світу. Він, звичайно, був обраний головним тренером Златко Даличем на цей турнір і був одним із найкращих гравців своєї команди. Так, зіграв не без помилок, як і вся команда, проте видав пристойний рівень.

Інсайдери та журналісти, посилаючись на інформацію від керівництва Лейпцига, пишуть, що Гвардіол коштує понад 100 мільйонів євро. Челсі та Манчестер Сіті були їм зацікавлені раніше, тому, маємо право вважати, що зимою він приєднається до одного з представників АПЛ.

Очікування: Йошко Гвардіол перейде до Манчестер Сіті

Жоау Феліш (Атлетіко — Манчестер Юнайтед / Арсенал)

Манчестер Юнайтед та Арсенал потребують підсилення у лінію атаки. МЮ шукає нового форварда через відхід Кріштіану Роналду та травматичність Антоні Марсьяля. У Арсенала є зараз лише один вибір — Едді Нкетіа. Габріель Жезус, на жаль, отримав травму на чемпіонаті світу і вибув на невизначений термін.

Тому для обох клубів підписання Жоау Феліша — можливий варіант частково вирішити проблему з нападником. Придбати його буде складно, адже Атлетіко бажає хоча б частково відбити суму, яку заплатили — 127 мільйонів. Проте оренда з подальшим правом викупу та виплата заробітної плати — варіант реальний.

Очікування: Жоау Феліш перейде до МЮ на правах оренди

Джуд Беллінгем (Боруссія Д — Ліверпуль / Реал)

Варто представляти Джуда Беллінгема? Гадаємо, що ні. Він — лідер дортмундської Боруссії та важливий гравець у центрі поля збірної Англії. І це все у 19 років. Чудовий результат. І в такому юному віці він видав більше 150 матчів у дорослому футболі, не беручи до уваги виступи за збірні Англії різного віку. На ЧС-2022 він став наймолодшим асистентом збірної Англії з 1966 року. До мундіалю за Джудом спостерігали скаути всіх топ-клубів Європи, а тепер їм доведеться подвоїти зусилля, щоб виграти цю шалену гонку.

110 мільйонів євро — це лише сума Transfermarkt. Можна вважати її відправною точкою під час початку перемовин з керівниками "джмелів". А хто ж піде на таке? Мадридський Реал точно може собі його дозволити, та, певно, Ліверпуль. Це футболіст на довгі годи, тому заплативши зараз можна отримати лідера, який принесе велику користь згодом.

Очікування: Залишить Боруссію Д за велику сумму

Енцо Фернандес (Бенфіка — Ліверпуль / Реал)

Два місяці назад складно було уявити, що підписання Енцо Фернандеса, який на клубному рівні представляє португальську Бенфіку, буде однією з головних цілей для багатьох грандів європейського футболу. Але це стало можливим завдяки чемпіонату світу-2022. Енцо став найкращим молодим гравцем цього змагання, зіграв велику роль у тому, що Аргентина виграла мундіаль та підвищив собі цінник до небес.

Зараз Бенфіка готова вислухати пропозиції, і вони, звісно, наявні. У контракті 21-річного центрального півзахисника прописана клаусула у розмірі 120 мільйонів, але деякі готові платити більше, щоб придбати собі талановитого футболіста. Серед реальних претендентів називають мадридський Реал та Ліверпуль. Певно тільки вони готові запропонувати близько 130 мільйонів євро.

Очікування: Енцо залишить Бенфіку в січні 2023 року

Михайло Мудрик (Шахтар — Арсенал)

Можливий перехід Михайла Мудрика у лондонський Арсенал — найхайповіший трансфер не тільки для українського медіа середовища, а й для англійського. Кожен день журналісти пишуть про нові пропозиції з боку керівників Арсеналу до Шахтаря за мегаталанта з українським паспортом.

Писати можна багато, а чи є у цьому сенс. У нещодавньому інтерв'ю дружині Олександра Зінченка Владі Седан він зізнався, що дуже засмутиться, якщо його трансфер не відбудеться у січні. Для Арсеналу він пріоритетний варіант, проте донецький клуб не бажає так просто йти на компроміс і відпускати його за першу запропоновану сумму.

Очікування: Мудрик переде до Арсенала

Кріштіану Роналду (Вільний агент — Аль-Наср)

"Кріштіану Роналду у Саудівський Аравії? Не смішно, давайте наступний жарт". Зізнайтесь, ви б так само відреагували на цей потенційний переїзд суперзірки світового футболу ще декілька років тому! Але реальність така, що варіант із переходом до саудівського Аль-Насру для Кріштіану Роналду виглядає зараз чи не єдиним реальним.

Після скандального інтерв'ю Пірсу Моргану португалець залишив Манчестер Юнайтед не на гарній ноті. І поведінка КР7 не сподобалась жодному великому клубу, який міг би його у перспективі працевлаштувати. Усі думають про власний імідж, який може зруйнувати цей трансфер. Проте Аль-Наср готовий піти на такий крок і навіть платити величезну зарплату. У кулуарах пишуть про 200 мільйонів євро на рік і контракт на СІМ років для 37 річного гравця, якому незабаром буде 38.

Очікування: Роналду погодиться на перехід до Аль-Насру