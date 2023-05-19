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Football.ua переклав матеріал The Athletic про нюанси нового плану проведення єврокубків під егідою УЄФА.

Цього тижня завершилася стадія півфіналу Ліги чемпіонів, але це одна з крайніх кампаній, у якій змагання проходитимуть у поточному форматі.

На зустрічі у Відні трохи більше року тому Виконавчий комітет УЄФА схвалила новий формат. Було два роки інтенсивних дебатів щодо того, як це працюватиме, після кількох років політиканства між найбільшими клубами Європи.

Тепер його буде впроваджено з початку сезону-2024/2025, у якому братиме участь більше команд і ,elt більше ігор. Найбільші клуби континенту, ймовірно, отримають вигоду від нового формату, коли вони будуть боротися за кваліфікацію в наступній кампанії — першій, у якій процес відбору базується на розширеній конкуренції.

Команди з тих самих країн також можуть зустрітися набагато раніше, й існує вимір, у якому вболівальники залишаться вболівати за своїх внутрішніх суперників по чемпіонату, щоб підтримати власні надії. The Athletic пояснює, що змінилося та що це означає.

Як виглядатиме Ліга чемпіонів у 2024/25 роках?

Кількість команд, які беруть участь у змаганні, збільшиться з 32 до 36, тобто тепер буде 189 матчів замість 125, а груповий етап буде замінено етапом ліги — інакше званим "швейцарською моделлю".

Кожній команді буде гарантовано вісім матчів на етапі чемпіонату, порівняно з 10, запропонованими після перемовин у Відні, з яких вони зіграють половину вдома та половину на виїзді.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять у плей-оф. Ті, хто фінішує з дев’ятого по 24-те, змагатимуться у двох матчах плей-оф, щоб визначити, хто потрапить до 1/8 фіналу змагань.

Два з чотирьох додаткових слотів у змаганні будуть надані країнам, чиї клуби досягли найкращих спільних результатів у попередньому сезоні. Щоб визначити це, загальну кількість набраних очок буде поділено на кількість клубів, які беруть участь у європейських клубних змаганнях.

Це помітний відхід від п’ятирічних історичних коефіцієнтів, які так критикували.

Якби нові правила були застосовані до поточного сезону-2022/23, два додаткових місця дісталися б клубам з Англії та Нідерландів. У трьох з попередніх чотирьох кампаній команда Прем'єр-ліги отримувала б одне з додаткових місць. Наразі на кваліфікаційний процес наступного сезону вони підуть до Англії та Італії.

Теоретично через кілька років Прем’єр-ліга може перебувати із сімома командами в Лізі чемпіонів завдяки коефіцієнту, що присуджується на продуктивність, і переможцям найбільшого європейського клубного змагання та Ліги Європи (якщо ці клуби іншим чином не кваліфікуються автоматично).

З іншого боку, клуби з однієї країни тепер зможуть грати один проти одного на ранніх стадіях плей-оф. Внутрішні поєдинки наразі заблоковані до чвертьфіналу.

Вісім матчів у стилі ліги будуть розподілені на 10 тижнів, рішення було прийнято минулого року, і це означатиме, що Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій УЄФА матимуть ексклюзивний тиждень, присвячений їхньому турніру.

Чим це відрізняється від того, що ми маємо на даний момент?

Кожна команда, яка досягла власне Ліги чемпіонів, зараз грає на груповому етапі з чотирьох команд, причому дві найкращі команди виходять до стадії плей-оф. Команда, яка посідає третє місце, потрапляє до Ліги Європи.

Ті, хто пройшов далі, грають у плей-оф, і якщо команда може пройти стадію 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і виграти фінал, вона стає чемпіоном Європи серед клубів.

Один з елементів, який не зміниться після введення нової системи в 2024 році, це двоматчеві півфінали.

Минулого року The Times повідомила, що "наростає імпульс для скасування двоматчевих півфіналів Ліги чемпіонів, а провідні європейські клуби підтримують план зіграти півфінали та фінал протягом одного тижня в одному місті".

Однак це навряд чи буде реалізовано найближчим часом, оскільки УЄФА зобов’язується зберегти їх у найближчому майбутньому.

Як це вплине на вихід з Прем'єр-ліги?

Наразі чотири команди Прем’єр-ліги можуть потрапити в Лігу чемпіонів, але через домінування англійського вищого дивізіону їм майже напевно гарантовано п’ять слотів з 2024 року.

Прем'єр-ліга буде в захваті від того, що вони майже гарантовано отримають п'ять місць у Лізі чемпіонів замість чотирьох.

Можна також очікувати, що Іспанія, Німеччина та Італія будуть відносно задоволені новим форматом, оскільки друге додаткове місце, швидше за все, потрапить до Ла Ліги, Бундесліги або Серії А.

Незважаючи на наявність бонусних балів за участь у Лізі чемпіонів на відміну від Ліги Європи чи Ліги конференцій, менша країна за футбольними мірками все одно може отримати одне з місць із коефіцієнтом.

Кому це може не сподобатися?

Існує думка, що УЄФА прислухалася лише до Прем’єр-ліги та Ла Ліги, коли дійшло до відмови від фази з 10 іграми чемпіонату та скороченням до восьми матчів.

Французька Ліга 1 хотіла 10 ігор, а не клубні коефіцієнти. Вони написали в УЄФА та Асоціацію європейських клубів (ECA), щоб повідомити, що саме тому вони скоротили свою національну лігу до 18 учасників: вони очікували збільшення європейських ігор.

Але клубні коефіцієнти їм не сподобалися. Вони хотіли, щоб одне з двох додаткових місць було віддано національному чемпіону з ліги середнього розміру, а інше – у п’ятій за величиною лізі, щоб у ній було чотири місця, як у перших чотирьох лігах. На даний момент п'ятою лігою є Ліга 1.

По суті, це зводиться до того, що кожна ліга буде жадібною та бажатиме більшого, але новий формат забезпечить баланс і має спонукати команди, які грають у будь-якому з трьох клубних змагань УЄФА, йти якомога далі та заробляти коефіцієнти для своєї країни.

Що це означає для клубів Прем'єр-ліги?

Джерела Прем'єр-ліги — на умовах анонімності, щоб захистити свої позиції — минулого року привітали рішення УЄФА знизити історичні місця в коефіцієнтах і скоротити кількість матчів групового етапу з 10 до восьми.

Вважається, що Річард Мастерс, виконавчий директор Прем'єр-ліги, наполегливо працював з УЄФА над пропозиціями, і це буде визнано його перемогою.

Зараз є дуже реальна перспектива того, що вищий дивізіон Англії матиме вісім команд, які змагатимуться в європейських клубних змаганнях щосезону, що є гарною новиною для тих, хто не входить до встановленої "великої шістки".

Риторика щодо змагання за місце в першій четвірці зараз, швидше за все, зміниться на п’ятірку лідерів, і це стане поштовхом для сторін, які намагаються пробитися до встановленої еліти.

Зміни також мають задовольнити незадоволених керівників клубів, які критикували історичні пропозиції щодо коефіцієнтів як глибоко несправедливі та накладали скляну стелю на те, чого вони могли досягти.

Зробити це на основі коефіцієнта країни позбавляє клубного аргументу.

Проте є аргументи, які свідчать про те, що фінансовий розрив між меншими командами та більшими командами лише зростатиме через новий формат Ліги чемпіонів. Це пов’язано з потенціалом додаткового місця, а також збільшенням доходу від трансляції.

Яку фінансову вигоду отримають клуби?

Минулого тижня УЄФА припустила, що вони сподіваються на зростання доходу приблизно на 33% від своїх оновлених клубних змагань.

Зараз Ліга чемпіонів приносить 3,6 мільярда євро (3,13 мільярда фунтів стерлінгів; 3,9 мільярда доларів) за кожен із трьох сезонів між 2021 і 2024 роками.

Говорячи про прогнозований дохід минулого вівторка, директор зі змагань УЄФА Джорджіо Маркетті сказав: "Ми працюємо над (і) консервативними, і більш оптимістичними прогнозами в діапазоні, я б сказав, від 4,6 до 4,8 мільярда євро".

УЄФА веде перемовини з ЄКА та групами Європейських ліг, щоб вирішити, як розподілити додаткові преміальні.

Як виникла ця ідея?

Переговори про драматичну реформу Ліги чемпіонів, які часто були гарячими та запеклими, тривали з 2019 року.

Політичних маневрів найбільших команд Європи було більш ніж достатньо, кульмінацією яких стала невдала спроба Європейської Суперліги у квітні 2021 року.

Якби історичні пропозиції щодо коефіцієнтів були прийняті, це, по суті, перетворило б Лігу чемпіонів на закритий клуб — те, чим Суперліга була б серед інших для Ювентуса, Реала та Барселони .

Голова правління Ювентуса Андреа Аньєллі був ключовою фігурою в цьому плані, і він став свідком того, як його історично велика команда відстає від підтримуваних державами клубів, таких як Манчестер Сіті та Парі Сен-Жермен.

У березні минулого року президент УЄФА Александер Чеферін назвав невдалу змову Суперліги "нефутбольним проєктом" і розглядатиме новий формат 2024 року як перемогу над клубами, які змовилися запровадити сейсмічні зміни в європейському футболі.

УЄФА знає, що її конкуренція не така ринкова без Реала, Барселони та інших європейських гігантів, які конкурують у змаганнях, тому мала знайти взаємоприйнятний компроміс і рухатися вперед.

"Ми переконані, що обраний формат забезпечує правильний баланс, і що він покращить конкурентний принцип і створить солідні доходи, які можна буде розподілити між клубами, лігами та масовим футболом на нашому континенті", — сказав Чеферін у травні минулого року.

А як щодо Ліги Європи та Ліги конференцій? Що там змінилось?

Подібні зміни формату будуть застосовані до обох змагань.

Ліга Європи скасовує традиційний груповий етап і замінює його етапом чемпіонату, де кожна команда повинна зіграти вісім матчів.

Клуби, які виступають у Лізі конференцій, зіграють шість матчів на стадії чемпіонату.

В обох змаганнях візьмуть участь 36 команд.

За матеріалами The Athletic