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Колишній півзахисник Ліверпуля дав інтерв'ю The Athletic.

Перехід Джордана Гендерсона з Ліверпуля в клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіфак став однією з найсуперечливіших історій цього літа.

Капітан-переможець АПЛ і Ліги чемпіонів, який довгий час був захисником прав ЛГБТК+, був підданий сумніву багатьма за те, що в липні переїхав грати в країну, яка криміналізує гомосексуалізм. Багато хто вважає, що гравець збірної Англії поставив на перше місце величезні суми вище за свою мораль.

Гендерсон вперше пояснив причину свого рішення та відповів на критику на його адресу. Він також розповів про свій відхід з Ліверпуля.

Як і у всіх інтерв'ю The Athletic, жодну тему не було заборонено, і ні Гендерсону, ні його представникам, ні Аль-Іттіфаку не дозволялося редагувати слова або заголовок перед публікацією.

- Вся ваша передсезонна підготовка, схоже, була зосереджена на поверненні до Ліверпуля і грі у Прем'єр-лізі.

- Багато в чому це було так. Наприкінці минулого сезону я розмовляв з тренером про майбутній сезон, гравців, яких ми хотіли підписати, про плани. Влітку я поїхав у відпустку і інтенсивно тренувався, щоб переконатися, що я буду в найкращій формі, коли повернуся до Ліверпуля.

- Ви були капітаном Ліверпуля, людиною, яка виграла Прем'єр-лігу та Лігу чемпіонів. Коли це почалося змінюватись? Чи був підхід із боку Саудівської ліги? Юрген сказав, що ти не входиш до його планів?

- Було кілька речей, які спричинили тривогу. У мене дуже добрі стосунки з Юрґеном. Він був дуже чесний зі мною. Я не буду вдаватися в подробиці цієї розмови, тому що це особисте, але він поставив мене в таке становище, коли я зрозумів, що не так багато гратиму. Я знав, що на мою позицію прийдуть нові гравці.

А якщо я не граю, як відомо будь-кому, особливо тренеру, для мене це може бути досить складно, особливо з огляду на те, що я так довго перебуваю в клубі, я так довго був капітаном команди. Особливо коли збірна Англії для мене має велике значення. Перед Євро-2024. В Аль-Іттіфаці поцікавилися, чи я готовий перебратися до Саудівської Аравії. Клуб не відреагував відмовою. На той момент я відчув, що моя цінність чи бажання утримати мене, з боку тренера і всередині клубу, можливо, змінилися. Я знав, що цей час настане в якийсь момент. Я не думав, що це буде зараз. І мені довелося це прийняти. У мене дуже добрі стосунки з Юргеном, із власниками клубу. Це буде назавжди. Те, чого ми досягли разом протягом останніх 12 років, було неймовірним. Але водночас мені було тяжко це прийняти.

- Чи не хотілося тобі, щоб хтось у клубі просто доклав трохи більше зусиль, щоб утримати тебе, показав, що вони хочуть, щоб ти залишився?

- Якби хтось сказав мені "Ми хочемо, щоб ти залишився", то зараз у нас не було б цієї розмови. Це не означає, що мене змусили покинути клуб або казали, що хочуть, щоб я пішов, але я не відчував, що клуб чи хтось хоче, щоб я залишився.

- Чому ви обрали пропозицію Саудівської Аравії? Чи були у вас інші можливості? Бо я гадаю, що багатьом буде цікаво, що робив капітан Ліверпуля, обмірковуючи цей крок.

- Я перебуваю на останньому етапі своєї кар'єри та хочу бути щасливим, граючи у футбол. Я хочу грати. Я не хочу сидіти на лаві запасних та виходити на поле по 10 хвилин у матчах. І я знав, що це вплине на мої шанси зіграти за збірну Англії.

- Ліверпуль уже купував півзахисників, коли ти був у клубі. Прийшли Тіаго Алькантара, Набі Кейта. І ти завжди лишався. Були часи, коли приходили гравці, і я думав: "Чи створить це проблеми для Джордана?". А ти потім щоразу повертався сильніше. Чи не виникало спокуси подумати: "Добре, вони не кажуть, що хочуть, щоб я залишився, але я збираюся довести їхню неправоту і повернутися сильніше"?

- 100 відсотків. У цьому суть цього літнього режиму тренувань. Я так старанно працював, і люди побачили, у якій формі я повернувся. Але коли я повернувся, ситуація була все тією самою, що змусило мене замислитися: "Насправді, на цей раз чи має значення те, що я роблю?".

- Чи розглядали ви інші варіанти, крім Аль-Іттіфака?

- Думаю, багато клубів знали, що я можу піти, бо було багато чуток. Мені хотілося б сидіти тут і говорити, що кожен іменитий клуб хотів отримати мене. Але реальність така, що це не так. Ліверпуль – це місце, де народилися мої діти. Я люблю клуб, люблю вболівальників, і мені важко прийняти думку про те, щоб грати проти них. Для мене це було б неправильно.

- Що, якби це був Брайтон чи Брентфорд? Команди такого рівня? Чи, якби ти залишився у європейському футболі, то хотів би грати тільки за клуб, який знаходиться на вершині?

- Я хотів чогось, що мене надихнуло б. І це не означає, що ці клуби не хвилюватимуть мене, тому що це відмінні клуби, і перед ними стоять зовсім різні завдання. Але це мало б бути щось таке, що, як я відчував, могло б принести користь, спробувати щось нове — новий виклик.

І це можливість попрацювати зі Стіві Джеррардом у досконалій іншій лізі, зовсім іншій культурі. Це надихнуло б нас з погляду проекту, який був поставлений перед нами, з погляду ліги та мого досвіду. Приємно почуватися бажаним. Я знаю, що Стіві хотів мене бачити тут. Клуб хотів, щоб я перейшов до них, щоб ми спробували побудувати протягом наступних кількох років те, що залишиться і стане однією з найкращих ліг у світі.

- Чи ця цінність поширюється на грошову основу? Тому що буде дуже багато людей, які почують, як ви кажете: "Мені потрібен виклик, проект, Стіві та хвилювання", але при цьому скажуть: "Він просто пішов за грошима".

- Це було найскладніше. Люди побачать, що цей клуб прийшов із купою грошей, а він просто пішов: "Так, я йду". Але насправді це зовсім не так. Люди можуть вірити мені чи ні, але в моєму житті та кар'єрі гроші ніколи не були мотивацією. Не зрозумійте мене неправильно: коли ви переходите в новий клуб, то звертаєте увагу на фінансову вигоду. Але, крім фінансів, важливо почуватися бажаним, відчувати, що тебе цінують. Гроші відіграють свою роль, але вони не були єдиною причиною. Я розглядав цю можливість ще до того, як мова зайшла про гроші.

- Досить широко обговорювалися такі цифри, як 700 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень чи вчетверо більше, ніж ви заробляли у Ліверпулі. Це правда?

– Ні. Мені хотілося б, щоб це було так (сміється). Ні, відверто кажучи, цифри просто не відповідають дійсності. Я не кажу, що: "О, у мене не дуже хороша зарплата", це хороша угода та хороші гроші, але цифри не ті, ні.

- Тобто ви стверджуєте, що Стівен у всіх ваших розмовах з ним ніколи не згадував про гроші?

- Стіві ніколи не згадував про гроші. Все, про що я говорив зі Стіві, було футболом та проектом. І він насправді сказав, що не хоче втручатися у жодні грошові справи. Йшлося про те, що ми могли б зробити разом, щоб досягти чогось особливого, побудувати клуб і підвищити рівень ліги.

- Це викликало негативну реакцію з боку фанатів, груп захисту прав ЛГБТК+, навколо Ліверпуля та в цілому. Ви, напевно, бачили безліч коментарів, абсолютно вбивчих. Вони переконували вас не погоджуватися на це і сподівалися, що ви зробите правильно в їхніх очах і відхилите цей крок. Ви почали замислюватись? Ви розмовляли зі своєю дружиною, своїми радниками та друзями?

- Кожен день. Це був важкий час. Не зрозумійте мене неправильно, я не хочу, щоб люди мене шкодували. Просто було важко ухвалити таке рішення. Я так довго був у клубі, клубі, який я люблю і маю велику повагу до вболівальників, власників, тренера, моїх товаришів по команді – залишити своїх товаришів було важким рішенням. Але зрештою я відчув, що й для них це теж правильно.

Але людям, які мене не знають, зрозуміти це набагато складніше. Навколо мене, як особистості, може бути багато критики, багато негативу. І це було важко прийняти. І те, що люди критикували і казали, що я відвернувся від них, мене дуже поранило.

- Коли ви кажете, що у вас були ці сумніви, про що вони були?

- Про все. Про ситуацію з ЛГБТК+ спільнотою та про все. Про мою сім'ю, футбольні рішення, партнерів по команді. І знову ж таки, я кажу це не просто для того, щоб люди подумали: "Ну звісно…". Я просто намагаюся дати вам деяке уявлення про те, що відбувалося. Я розмовляв з багатьма різними людьми, яким довіряю, які мене знають.

- Що ж тоді вас переконало? Що вас заспокоїло?

- Я думаю, що критика була завжди, незалежно від того, що б я зробив, залишився чи пішов. По суті, мені довелося ухвалити рішення про те, що краще для мене та моєї родини. З футбольної сторони я думав про те, чи варто мені поїхати кудись, щоб спробувати щось нове, розвивати гру, яку я люблю, в іншій країні і перетворити лігу на одну з найкращих у світі? Це мене хвилює, бо я хочу розвивати цей вид спорту у всьому світі. І це справді мене підштовхнуло.

І, звичайно, спільнота ЛГБТК+. Я можу зрозуміти розчарування. Я можу збагнути гнів. Я розумію. Все, що я можу сказати з цього приводу, це те, що мені шкода, що вони так почуваються. Моїм наміром ніколи не було завдати комусь шкоди. Моїми намірами завжди було допомагати справам і спільнотам, де вони, як мені здавалося, просили мене про допомогу. Коли я приймав рішення, я думав про те, що ми всі можемо ховати голову в пісок і здалеку критикувати різні культури на різні країни. Але тоді нічого не станеться. Нічого не зміниться.

- Ви маєте на увазі, що це збільшить імовірність якихось змін?

- Я думаю, що люди знають, якими були мої погляди та цінності до мого відходу, і знають досі. І я думаю, що наявність людини з такими поглядами та цінностями у Саудівській Аравії – це лише позитивний момент.

- Я спитав би: чи бачили ви насправді якісь докази цих змін в цьому конкретному питанні?

- По-перше, я не політик. Я ніколи не був і ніколи не хотів бути ним. Я ніколи не намагався змінити закони чи правила в Англії, не кажучи вже про іншу країну, де я не народився. Так що я не говорю, що збираюся робити це там. Але хочу сказати, що люди знають, які мої цінності, і люди, які знають мене, знають, які мої цінності. І мої цінності не змінюються, бо я їду до іншої країни, де закони можуть бути іншими.

Наразі я розглядаю це як позитивний момент. Вони знали, в чому полягали мої переконання. Вони знали, які справи та кампанії я проводив у минулому, і жодного разу про це не згадувалося. Ні разу вони не сказали: "Ти можеш робити це, ти не можеш робити це". І я думаю, що спроба відкритися, як у випадку з Катаром, може бути лише позитивним моментом. Зрештою, проведення чемпіонату світу в Катарі пролило світло на деякі питання, і я думаю, що, зрештою, я можу помилятися, але вони змінили деякі правила та положення, щоб мати можливість провести чемпіонат світу, і я думаю, що це позитив для всіх.

- Отже, коли ви кажете, що залишитеся тією ж людиною, чи будете ви, як і раніше, носити райдужні шнурки, чи ви вважаєте це неповагою до саудівського народу?

- Я не виключав би цього. Але в той же час я не став би проявляти неповагу до релігії і культури Саудівської Аравії. Нам доведеться шанувати всіх. І якщо щось подібне справді є неповагою до релігії, то ні, я не збираюся цього робити. Але якщо є можливість, коли я можу це зробити, і це нікого не образить, тоді так, тому що це мої цінності.

- Це стосується самої суті напруженості тут, оскільки в країні існують закони...

- Так. Я не експерт, я просто намагаюся бути позитивною людиною. Тому мені подобається думати, що те, що я дотримуюсь своїх переконань та цінностей, хіба це не позитивний момент?

- Давайте візьмемо те, що сталося, коли Аль-Іттіфак оголосив про ваше підписання контракту. У соціальних мережах було опубліковано відео з клубу, де багатьом людям здалося, що на одній із фотографій твоя пов'язка, яка в оригіналі була райдужною, була затінена...

- Я нічого про це не знав, доки відео не вийшло. І мені складно все знати, бо це є частина релігії. Отже, якщо я ношу райдужну пов'язку, якщо це неповажно до їхньої релігії, то це теж неправильно. Кожен має поважати релігію та культуру.

Знаєте, багато років тому, наприклад, жінки та діти, ймовірно, не могли грати у футбол, але тепер багато жінок та дівчаток, які грають у футбол, так що поступово все може змінитися. Я не можу нічого обіцяти, але що я можу зробити, так це сісти тут і сказати, що маю свої цінності та переконання. І я вірю, що моя гра в Саудівській Аравії – це позитивний момент.

- Чи вважаєте ви, що ваші переконання поважаються саудівцями та людьми, які вас наймають? Чи будуть вони незадоволені, почувши ці слова?

- Ніколи не було жодних згадок про те: "Ви можете сказати це чи не можете сказати це". По суті, це так: "У вас є свої цінності та свої переконання, які ми поважатимемо, але ви поважаєте наші цінності та наші переконання", і, звичайно, так і має бути.

- Коли люди описують гомосексуальність як культуру, я думаю, що геї справді борються з цим, тому що вам, по суті, кажуть, що ви повинні просто змиритися з життям, у якому ви, свого роду, нелегальні...

- (Довга пауза) Я це чудово розумію. І я не міг собі уявити, як це має бути. І саме тому я відчуваю стільки співчуття, і останнє, що я хочу зробити, це засмутити вас чи будь-кого, хто є частиною спільноти ЛГБТК+. Все, що я коли-небудь намагався зробити, це допомогти. І коли мене попросили допомогти, я зробив усе можливе, щоб допомогти. Я носив шнурки. Я носив пов'язку. Я розмовляв з людьми у цій спільноті, щоб спробувати використати мою медійність, щоб допомогти їм. Я не збираюся сидіти тут і говорити: "Чому вони мене критикують?" Я розумію це. Це все, про що я думав, і це мене хвилює. Коли я чую щось на кшталт: "Ти відвернувся від нас", це мене ранить. Мені справді це важливо. У мене є сім'я та друзі у спільноті ЛГБТК+.

– Що вони вам сказали?

- Вони мене знають, тож це не проблема. Це були люди, з якими я розмовляв, перш ніж ухвалити рішення. Мені зручно знати, хто я і за що виступаю. Але я розумію і можу прийняти, що не всі це зрозуміють. Ось чому я можу вибачитись перед цими людьми лише в тому випадку, якщо вони так почуваються.

- Щоб ви сказали тим людям, які вважають, що ви дійсно багато зробили для ЛГБТК+, але потім просто з'явилася певна сума грошей, від якої важко відмовитися...

- Мені було б набагато простіше це сказати. Але це не правда. Це не так, бо про гроші не згадувалося. Я міг би залишитися в Ліверпулі і заробити багато грошей, але якщо люди в це не вірять, то нічого не можу зробити.

- У рамках вашої угоди ви отримуватимете оплату за будь-які публікації в соціальних мережах, що рекламують Королівство Саудівська Аравія?

– Ні. За контрактом все було пов'язане із футболом. Але є багато речей, про які повідомляється у ЗМІ та соціальних мережах. І за ці роки я зрозумів, що ти не знаєш, що правда, а що ні. Тож моя (заявлена) зарплата, наприклад, не відповідає дійсності. Я бачу навколо себе речі, які не відповідають дійсності. Є багато речей. Ми сидимо у Великій Британії і критикуємо все, що відбувається на Близькому Сході, хоча насправді, коли ви там, це не зовсім так. І я виявив, що за останні кілька тижнів сприйняття, яке я бачив у засобах масової інформації тут, порівняно з тим, що відбувається насправді, не збігається.

- Перед цим інтерв'ю я прочитав статтю, в якій йшлося про те, що вас використовують – не тільки вас, а й інших – щоб сприяти розвитку цієї ліги, і це частина спроби покращити імідж країни.

– Важко зрозуміти, що є насправді, а що ні. Тому що ти чуєш про щось і думаєш: "Це правда?". Але коли ви розмовляєте з людьми, які близькі мені і мають досвід у Саудівській Аравії або на Близькому Сході, це схоже на: "Ну, насправді це не те саме".

Прекрасним прикладом може бути Катар. Коли я поїхав до Катару, і у нас був досвід, здобутий на чемпіонаті світу, ми познайомилися там із працівниками, і все було зовсім по-іншому.

- Оскільки інфраструктура саудівської ліги починає зростати, що вас вразило та що ще можна покращити?

- Я думаю, що ще багато потрібно зробити для покращення – з погляду інфраструктури та об'єктів – але це в процесі. Ви бачите різні тренувальні майданчики, тренажерні зали… таке, щоб підняти його на той рівень, на якому він має бути. Я бачу, як вони зараз над цим працюють, і це добре.

- Я впевнений, що вам і багатьом іншим спочатку було складно адаптуватися до погоди, умов...

- Я намагаюся це прийняти. Це зовсім-зовсім інше з погляду культури, способу життя, нічних тренувань, пізнього сну, прокидатися вдень.

- Тебе впізнають на вулицях?

- Так небагато! Я думав, що буду поза увагою, але люди підходять. Іноді вони навіть не просять фотографію; це просто типу: "Ласкаво просимо до Саудівської Аравії".

- Якби ви повернулися на Енфілд, враховуючи все, що сталося за останні пару місяців, чи були б у вас якісь побоювання з приводу негативної реакції?

- Чесно кажучи, Адаме, я думаю, що більша частина негативної реакції спостерігається в соціальних мережах та засобах масової інформації, в яких я не беру участі. Коли я бачив людей навколо, вони всі бажали мені всього найкращого. Навіть фанати Ліверпуля. Я присвятив клубу 12 років свого життя. Я дав їм усе. І я зробив би все це знову, якби міг повернутися. Я думаю, вони це знають та цінують.

- Англійська фан-група ЛГБТК+ за останні 24 години заявляла, що більше не буде ні оплесків, ні банерів із вашою особою. Вони закликають свою групу відвернутися від поля, оскільки вважають, що ви відвернулися від захисту прав людини.

- Боляче це чути. Я не з тих людей, які йдуть додому, забувають про все і кажуть: "Зі мною все гаразд, з моєю сім'єю все гаразд, тому продовжую в тому ж дусі". Я багато думаю про речі. Але в той же час я знав, що люди можуть дивитися на це саме так і мають право на свою думку, вони мають право так відчувати. Все, що я можу сказати, це те, що я перепрошую, мені шкода, що я змусив їх так почуватися. Але як людина я не змінився.

- Ви розмовляли із Гаретом Саутгейтом під час трансферу? Ви сказали, що турбуєтеся про те, як перебування на лаві запасних у Ліверпулі може вплинути на ваші шанси у збірній Англії. Деякі люди можуть сказати, що поїздка до Саудівської Аравії є такою ж проблемою.

- Я говорив із менеджером. Мені не хотілося ставити його в становище, коли він гарантуватиме, що я гратиму за збірну Англії. Він не міг цього зробити. Зрештою, я підтримую себе у фізичній формі на найвищому рівні.

- Чи є ще щось, що ви хочете сказати читачам?

- Ні, просто дякую, що знайшли час. Я не хочу, щоб мене поплескували по спині або щось таке. Я також хочу вчитися. Тому що мені важко чути деякі речі, і я хочу зрозуміти чому це так і як я можу допомогти рухатися вперед. Люди можуть ухвалити власне рішення.