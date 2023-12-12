Представляємо розклади перед останнім туром групового етапу.
ШАХТАР — ПОРТУ, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
12 грудня 2023, 15:00
Наразі відомо, що плей-оф Ліги чемпіонів собі гарантували: Арсенал, Атлетико, Баварія, Барселона, Боруссія Дортмунд, Інтер, Лаціо, Лейпциг, Манчестер Сіті, ПСВ, Реал, Сосьєдад.
Можуть вийти до 1/8 фіналу: Брага, Галатасарай, Копенгаген, Манчестер Юнайтед, Мілан, Наполі, Ньюкасл, ПСЖ, Порту, Шахтар.
Займуть третє місце та вийдуть у стикові матчі Ліги Європи: Феєноорд, Янг Бойз.
Втратили шанси на вихід до 1/8 фіналу, але можуть посісти третє місце: Бенфіка, Зальцбург, Ланс, Севілья, Уніон.
Займуть четверте місце: Антверпен, Селтік, Црвена Звезда.
Група A
Баварія достроково вийшла до плей-оф із першого місця. Копенгаген вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Галатасарай, або зіграє внічию, а Манчестер Юнайтед не обіграє Баварію.
Галатасарай вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Копенгаген. Манчестер Юнайтед вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Баварію, а паралельний матч завершиться внічию.
Група B
|№
|
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|15
|3
|12
|2
|
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|7
|9
|8
|3
|
|Ланс
|5
|1
|2
|2
|4
|10
|5
|4
|
|Севілья
|5
|0
|2
|3
|6
|10
|2
Арсенал вийшов з першого місця у групі, ПСВ – з другого. Ланс, якщо не програє Севільї, вийде до Ліги Європи. Іспанську команду влаштує лише перемога.
Група C
Реал вийшов із групи з першого місця. Наполі вийде у плей-оф, якщо не програє Бразі у два м'ячі чи більше.
Брага вийде до 1/8 фіналу з другого місця у групі, якщо обіграє Наполі у два м'ячі або більше. Уніон у найкращому разі займе третє місце у групі, якщо обіграє Реал, а Наполі – Брагу.
Група D
Сосьєдад достроково вийшов у плей-оф і збереже перше місце в групі, якщо не програє Інтеру. Міланський клуб також вийшов до 1/8 фіналу, але, щоб це зробити з першого місця, необхідно обіграти іспанську команду.
Зальцбург повинен не програти більш ніж у два м'ячі Бенфіці, щоб потрапити до Ліги Європи. Відповідно, Бенфіка має перемогти з різницею у два голи.
Група E
Атлетіко вийшов до 1/8 фіналу достроково. Мадридці займуть перше місце у групі, якщо не програють Лаціо.
Лаціо вийшов до 1/8 фіналу достроково. Лаціо займе перше місце у групі, якщо обіграє Атлетіко.
Феєноорд займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи.
Селтік залишиться на четвертому місці.
Група F
Боруссія достроково вийшла до плей-оф. Щоб зберегти перше місце, потрібно не програти ПСЖ.
Якщо ПСЖ переможе Боруссію, вони вийдуть до 1/8 фіналу з першого місця у групі. У разі нічиєї, ПСЖ зможе посісти друге місце, якщо Ньюкасл не переможе Мілан. Навіть якщо ПСЖ програє, вони все одно можуть посісти друге місце, якщо Ньюкасл та Мілан зіграють унічию. У гіршому випадку ПСЖ займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи.
Ньюкасл зможе вийти до 1/8 фіналу з другого місця, якщо переможе Мілан, а ПСЖ програє Боруссії.
Мілан зможе вийти до 1/8 фіналу з другого місця, якщо переможе Ньюкасл, а ПСЖ програє у Дортмунді.
Якщо Мілан переможе Ньюкасл, а ПСЖ зіграє внічию у Дортмунді, вони також посядуть третє місце та отримають путівку до стикових матчів Ліги Європи.
Група G
Манчестер Сіті вийшов до 1/8 фіналу з першого місця.
Лейпциг вийшов до 1/8 фіналу з другого місця.
Янг Бойз залишиться на третьому місці та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи.
Црвена Звезда залишиться на четвертому місці.
Група H
Барселона вийшла до 1/8 фіналу достроково. Каталонці збережуть перше місце, якщо не програють Антверпену, або якщо Шахтар не обіграє Порту. Якщо Барселона зазнає поразки, а Шахтар переможе, доля першого місця визначатиметься за загальною різницею забитих та пропущених м'ячів.
Порту потрібно не програти Шахтарю, щоб вийти у плей-оф.
Шахтар вийде до 1/8 фіналу, якщо обіграє Порту. Шахтар може зайняти перше місце в групі, якщо Барселона зазнає поразки (але також потрібно враховувати забиті та пропущені м'ячі).
Антверпен завершить груповий етап четвертим.