Чтиво

Представляємо розклади перед останнім туром групового етапу.

Наразі відомо, що плей-оф Ліги чемпіонів собі гарантували: Арсенал, Атлетико, Баварія, Барселона, Боруссія Дортмунд, Інтер, Лаціо, Лейпциг, Манчестер Сіті, ПСВ, Реал, Сосьєдад.

Можуть вийти до 1/8 фіналу: Брага, Галатасарай, Копенгаген, Манчестер Юнайтед, Мілан, Наполі, Ньюкасл, ПСЖ, Порту, Шахтар.

Займуть третє місце та вийдуть у стикові матчі Ліги Європи: Феєноорд, Янг Бойз.

Втратили шанси на вихід до 1/8 фіналу, але можуть посісти третє місце: Бенфіка, Зальцбург, Ланс, Севілья, Уніон.

Займуть четверте місце: Антверпен, Селтік, Црвена Звезда.

Група A

№ Команда І В Н П З П О 1 Баварія 5 4 1 0 11 6 13 2 Копенгаген 5 1 2 2 7 8 5 3 Галатасарай 5 1 2 2 10 12 5 4 Манчестер Юнайтед 5 1 1 3 12 14 4



Баварія достроково вийшла до плей-оф із першого місця. Копенгаген вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Галатасарай, або зіграє внічию, а Манчестер Юнайтед не обіграє Баварію.

Галатасарай вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Копенгаген. Манчестер Юнайтед вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Баварію, а паралельний матч завершиться внічию.

Група B

№ Команда І В Н П З П О 1 Арсенал 5 4 0 1 15 3 12 2 ПСВ 5 2 2 1 7 9 8 3 Ланс 5 1 2 2 4 10 5 4 Севілья 5 0 2 3 6 10 2



Арсенал вийшов з першого місця у групі, ПСВ – з другого. Ланс, якщо не програє Севільї, вийде до Ліги Європи. Іспанську команду влаштує лише перемога.

Група C

№ Команда І В Н П З П О 1 Реал Мадрид 5 5 0 0 13 5 15 2 Наполі 5 2 1 2 8 9 7 3 Брага 5 1 1 3 6 10 4 4 Уніон Берлін 5 0 2 3 4 7 2

Реал вийшов із групи з першого місця. Наполі вийде у плей-оф, якщо не програє Бразі у два м'ячі чи більше.

Брага вийде до 1/8 фіналу з другого місця у групі, якщо обіграє Наполі у два м'ячі або більше. Уніон у найкращому разі займе третє місце у групі, якщо обіграє Реал, а Наполі – Брагу.

Група D

№ Команда І В Н П З П О 1 Реал Сосьєдад 5 3 2 0 7 2 11 2 Інтер 5 3 2 0 8 5 11 3 РБ Зальцбург 5 1 1 3 3 5 4 4 Бенфіка 5 0 1 4 4 10 1

Сосьєдад достроково вийшов у плей-оф і збереже перше місце в групі, якщо не програє Інтеру. Міланський клуб також вийшов до 1/8 фіналу, але, щоб це зробити з першого місця, необхідно обіграти іспанську команду.

Зальцбург повинен не програти більш ніж у два м'ячі Бенфіці, щоб потрапити до Ліги Європи. Відповідно, Бенфіка має перемогти з різницею у два голи.

Група E

№ Команда І В Н П З П О 1 Атлетіко 5 3 2 0 15 6 11 2 Лаціо 5 3 1 1 7 5 10 3 Феєнорд 5 2 0 3 8 8 6 4 Селтік 5 0 1 4 3 14 1

Атлетіко вийшов до 1/8 фіналу достроково. Мадридці займуть перше місце у групі, якщо не програють Лаціо.

Лаціо вийшов до 1/8 фіналу достроково. Лаціо займе перше місце у групі, якщо обіграє Атлетіко.

Феєноорд займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи.

Селтік залишиться на четвертому місці.

Група F

№ Команда І В Н П З П О 1 Боруссія Дортмунд 5 3 1 1 6 3 10 2 ПСЖ 5 2 1 2 8 7 7 3 Ньюкасл Юнайтед 5 1 2 2 5 5 5 4 Мілан 5 1 2 2 3 7 5

Боруссія достроково вийшла до плей-оф. Щоб зберегти перше місце, потрібно не програти ПСЖ.

Якщо ПСЖ переможе Боруссію, вони вийдуть до 1/8 фіналу з першого місця у групі. У разі нічиєї, ПСЖ зможе посісти друге місце, якщо Ньюкасл не переможе Мілан. Навіть якщо ПСЖ програє, вони все одно можуть посісти друге місце, якщо Ньюкасл та Мілан зіграють унічию. У гіршому випадку ПСЖ займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи.

Ньюкасл зможе вийти до 1/8 фіналу з другого місця, якщо переможе Мілан, а ПСЖ програє Боруссії.

Мілан зможе вийти до 1/8 фіналу з другого місця, якщо переможе Ньюкасл, а ПСЖ програє у Дортмунді.

Якщо Мілан переможе Ньюкасл, а ПСЖ зіграє внічию у Дортмунді, вони також посядуть третє місце та отримають путівку до стикових матчів Ліги Європи.

Група G

№ Команда І В Н П З П О 1 Манчестер Сіті 5 5 0 0 15 5 15 2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 11 9 9 3 Янг Бойз 5 1 1 3 6 11 4 4 Црвена Звезда 5 0 1 4 5 12 1

Манчестер Сіті вийшов до 1/8 фіналу з першого місця.

Лейпциг вийшов до 1/8 фіналу з другого місця.

Янг Бойз залишиться на третьому місці та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи.

Црвена Звезда залишиться на четвертому місці.

Група H

№ Команда І В Н П З П О 1 Барселона 5 4 0 1 10 3 12 2 Порту 5 3 0 2 10 5 9 3 Шахтар 5 3 0 2 7 7 9 4 Антверпен 5 0 0 5 3 15 0

Барселона вийшла до 1/8 фіналу достроково. Каталонці збережуть перше місце, якщо не програють Антверпену, або якщо Шахтар не обіграє Порту. Якщо Барселона зазнає поразки, а Шахтар переможе, доля першого місця визначатиметься за загальною різницею забитих та пропущених м'ячів.

Порту потрібно не програти Шахтарю, щоб вийти у плей-оф.

Шахтар вийде до 1/8 фіналу, якщо обіграє Порту. Шахтар може зайняти перше місце в групі, якщо Барселона зазнає поразки (але також потрібно враховувати забиті та пропущені м'ячі).

Антверпен завершить груповий етап четвертим.