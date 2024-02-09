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Football.ua розповідає про суд над ексгравцем Барселони та збірної Бразилії.

Ексгравець Барселони Дані Алвес у січні 2023 року був заарештований поліцією однойменного іспанського міста. Це було пов'язано з розслідуванням правоохоронцями ймовірного сексуального насильства у місцевому нічному клубі Саттон.

Іспанська прокуратура стверджує, що бразилець зґвалтував у згаданому закладі 23-річну жінку у грудні 2022 року. Сам футболсіт неодноразово заперечував звинувачення, у тому числі на кількох апеляційних слуханнях. Алвес надавав слідчим різні версії подій, а в інтерв'ю у червні 2022-го зізнався, що спочатку "брехав" про те, що сталося насправді.

Викладаючи свою версію подій вперше, бразилець заперечив факт сексуального проникнення, заявивши, що жінка зайнялася з ним оральним сексом. У квітні минулого року, коли давав свідчення вдруге, сказав, що проникнення все ж мало місце, але за згодою. Алвес зізнався, що брехав у своїх попередніх заявах, щоб "врятувати свій шлюб" після зради.

Прокуратура вимагає для Алвеса дев'яти років ув'язнення та компенсації ймовірній жертві у розмірі 150 тисяч євро. Бразильця також хочуть зобов'язати не наближатися до жінки ближче, ніж на відстань одного кілометра.

У понеділок, 5 лютого, суд над ексгравцем "блаугранас" розпочався. Вже третій за рік адвокат бразильця подала у понеділок прохання призупинити судовий розгляд на тій підставі, що проти підсудного вже відбувся "паралельний судовий процес" у ЗМІ, який порушив його презумпцію невинуватості. Адвокатеса Інес Гвардіола представила 450 газетних статей, в яких, на її думку, Алвеса публічно засудили, назвавши "сексуальним агресором".

Вона ж поскаржилася на те, що перший адвокат бразильця мав менше двох годин, щоб ознайомитися зі справою та підготувати заяву, коли футболіста заарештували.

"Він ніколи не мав можливості ефективно захистити себе на досудовому етапі", — зазначила Гвардіола.

Прокуратура стверджувала, що основні права Алвеса не були порушені, оскільки розслідування велося правильно, а щодо "паралельного судового процесу" заявила, що справа набула такого резонансу через статус бразильця. У прокуратурі також додали, що витоки інформації у пресу були з обох сторін.

Виступ ймовірної жертви тривав півтори години. Вона давала свідчення за зачиненими дверима — преса не мала доступу до її заяви. Подруга та двоюрідний брат ймовірної жертви, які були наступними, хто давав свідчення про ту ніч, погодилися з її версією подій. Зазначимо, що вони є свідками через те, що разом відпочивали з ймовірною жертвою у Саттоні у той день. Тоді Алвес запросив їх приєднатися до нього та його друга у VIP-зоні клубу.

Обидва свідка розповіли, як швейцар зустрів ймовірну жертву біля входу і, почувши її слова, активував протокол сексуального насильства нічного клубу, тож на місце подій була викликана поліція.

Подруга жінки пояснила, що ймовірній жертві довелося звернутися по психіатричну допомогу, оскільки мати Алвеса розкрила її особу, через що вона не виходить не виходить із дому, побоюючись надмірної уваги до своєї персони з боку преси.

Ймовірна жертва взагалі боялася повідомити про те, що сталося, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. У тій самій кімнаті вона опинилася з власної волі, відгукнувшись на пропозицію Алвеса пройти за ним. Що це за кімната вона не знала, так само як не знала і про невеликий туалет у ній.

Загалом, під час першого дня слухань виступили п'ятеро осіб — вже згадані ймовірна жертва, її подруга і двоюрідний брат, а також двоє офіціантів Саттона і швейцар. На другий день, 6 лютого, мали виступити зокрема дружина Алвеса та його друг Бруно Бразіл, який був із ним у ту ніч у клубі. Свідчення також дав менеджер Саттона Роберт Массане.

Массане розповів, що спочатку жінка не хотіла, щоб було активовано протокол клубу у справі про ймовірне сексуальне насильство.

"Я пояснив їй, що ми повинні це зробити. Їй було важко це зрозуміти, тому що вона хотіла піти додому, але ми переконали її, що активація протоколу є нашою відповідальністю", — сказав менеджер.

Рафаель Льєдо, який у ту ніч відповідав за управління VIP-зоною, де Алвес зустрівся з жінкою, заявив, що бразилець був постійним відвідувачем, але того вечора мав "інший настрій".

"Він був не таким, як зазвичай, ніби він щось пив або курив", — зазначив Льєдо.

Друг Алвеса Бруно Бразіл розповів, що футболіст був дуже п'яний у ту ніч. За його словами, в іншому ресторані, незадовго до згаданих подій, бразилець випив півтори пляшки вина та дві склянки японського віскі.

Після того, як сталося ймовірне сексуальне насильство, Бразіл відвіз свого друга додому. Він сказав, що не бачив жінку та її двох друзів, коли вони виходили з клубу, оскільки "вихідний коридор був дуже темним". Адвокат ймовірної жертви та юридична група, що працює в офісі іспанської прокуратури, стверджували, що у свідченнях Бразіла є суперечності. Зокрема, на досудовій стадії він заявляв, що в Алвеса були проблеми зі шлунком, через що він і залишив клуб так швидко.

Офіцер, який брав показання ймовірної жертви, також запевнив, що вона дуже нервувалася і підтвердив, що її версія подій узгоджується з тим, що було видно на зображеннях, зафіксованих камерами безпеки. Офіцер, який першим прийшов до жінки у клубі, сказав, що їм довелося заспокоїти її, оскільки вона не могла говорити.

"Вона розповіла нам, що у неї сталась неприємна ситуація. Вона розповіла, що підозрюваний не випускав її і торкався її геніталій зсередини. Її друзі, які могли говорити краще, ніж вона, розповіли нам більше деталей", — сказав він.

Офіцер також додав, що жінка сказала їм, що хоче не грошей, а справедливості.

Ще кілька друзів футболіста, які у той день відпочивали з ним, але не були у Саттоні, теж заявили, що випили з Алвесом багато. Менеджер ресторану, в якому бразилець був до нічного клубу, заявив, що Алвес вийшов "у зовсім іншому стані, ніж тоді, коли прибув до закладу".

Дружина футболіста Жоана Санс отримала від судді право не давати свідчення у справі, але відмовилася від нього. Вона розповіла, що тієї ночі Алвес прийшов додому дуже п'яний, від нього пахло алкоголем. Санс також сказала, що бразилець вдарився об шафу і впав на ліжко у стані виснаження.

На третій, останній день судового розгляду, який відбувся у середу, 7 лютого, виступав сам 40-річний обвинувачений. Це сталося наприкінці засідання, після свідчень кількох судово-медичних, медичних і психологічних експертів.

Алвес повторив версію свого друга Бруно щодо випитих пляшок вина та склянок віскі у ресторані, який вони відвідали незадовго до нічного клубу Саттон. Бразилець пояснив, що спеціально обрав єдиний стіл у VIP-зоні, до якого примикає окрема ванна кімната. Бразилець не хотів перетинати спільну залу, щоб дістатися ванної.

Алвес заявив, що після того, як заявниця та її друзі приєдналися до них із Бразілом, вони почали танцювати. Із часом, футболіст і ймовірна жертва, за його словами, почали зближатися у танці фізично.

"Ми добре проводили час, щось типове для нічного клубу. Вона поклала руки на мої інтимні місця. Я побачив, що є сексуальний потяг, почав говорити з нею про те, щоб сходити до ванної. Вона погодилася. Мені не довелося наполягати. Коли я прийшов у кімнату, я трохи почекав. Я думав, що вона не прийде, що вона не хоче. Коли я почав виходити з ванної, вона увійшла туди і я мало не врізався у неї", — заявив ексгравець Барселони.

Бразилець повторив свою версію про оральний секс і зазначив, що після цього жінка "сама сіла на нього". Алвес додав, що ще до еякуляції він сам відштовхнув заявницю.

"Вона ніколи не казала мені, що хоче піти чи зупинити мене. Я не бив її, не хапав її за волосся чи голову, не кидав на підлогу. Я не називав її повією. Я не така людина", — пояснив він.

За словами Алвеса, "вони обидва насолоджувалися". Футболіст сказав, що попросив жінку зачекати, перш ніж піти, щоб люди не побачили їх разом. Він залишився у ванній кімнаті на деякий час, після чого пішов і "більше не бачив заявницю чи її супутників". Бразилець заявив, що його відвезли додому, де він побачив сплячу дружину, пішов до ванної, а потім спати.

Адвокатеса обвинувачення, яка діяла від імені іспанської прокуратури, надала свої висновки. Вона розповіла про "постійні зміни версій Алвеса", а також звернула увагу на суперечності у його заявах. Зазначається, що займатися сексом в описаній бразильцем версії було б неможливо, оскільки відбитки пальців із нею не збігаються, на відміну від версії ймовірної жертви.

Вона також пояснила відсутність ушкоджень піхви ймовірної жертви. Заявниця раніше поділилася, що в один момент "відпустила себе, думаючи лише про те, що зараз усе закінчиться". Адвокатеса також наполягала на тому, що багато жінок-жертв сексуального насильства не мають таких ушкоджень, про що заявляли і судово-медичні експерти.

Алвес відповів відмовою на пропозицію судді додати щось перед закриттям процесу, тоді як Гвардіола вкотре закликала відпустити свого підзахисного, оскільки "об'єктивних доказів немає".

Для Іспанії це був перший великий з медійної точки зору судовий процес після впровадження закону "solo si es si" (лише "так" значить "так"). Він має на меті посилити контроль і повноваження прокурорів, які розглядають справи про ймовірне сексуальне насильство. Закон дозволяє не звертати увагу на особисте життя жертви, концентруючись виключно на тому, була згода чи ні.

Наразі судовий розгляд справи Дані Алвеса завершено. У середу не було повідомлено дати, коли суд винесе свій вердикт. Проте, очікується, що це станеться протягом кількох тижнів.