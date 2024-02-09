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Football.ua розповідає про гравців, які перебувають без команд.

Трансферне вікно у провідних чемпіонатах Європи закрите, проте клуби все ще мають можливість підписати того чи іншого футболіста. Так, ідеться про вільних агентів, яких на трансферному ринку досить багато.

Football.ua розповідає про десятку найіменитіших і тих, хто може міг би посилити або додати варіативності тій чи іншій команді на залишок сезону.

10. Елдер Кошта

Вік: 30

Позиція: вінгер

Громадянство: Ангола

Мабуть, найменш іменитий гравець у нашому рейтингу. Останнім його клубом був Лідс, який він покинув у жовтні 2023 року як вільний агент. Досі ангольця ніхто не підписав. І особливих чуток навколо його персони теж нема.

Кого б він міг підсилити? Складно відповісти на це запитання, не знаючи, в яких кондиціях перебуває футболіст. Можливо, якийсь клуб із Чемпіоншипа з середини турнірної таблиці.

На Transfermarkt Кошта значиться як один із найдорожчих вільних агентів (2,8 млн євро).

9. Шкодран Мустафі

Вік: 31

Позиція: захисник

Громадянство: Німеччина

Складно сказати, або у німця високі запити щодо заробітної, або він перебуває в настільки поганих кондиціях, що жодна з команд досі не підписала його. З 1 липня 2023 року він перебуває у статусі вільного агента.

Гравець, який певний проміжок часу непогано виступав у Валенсії, Арсеналі та навіть провів 20 матчів у збірній Німеччини не може знайти собі клуб...

Transfermarkt оцінює центрбека у 800 тисяч євро.

8. Алешандре Пато

Вік: 34

Позиція: нападник

Громадянство: Бразилія

1 січня 2024 року Пато став вільним агентом — у нього завершився контракт із Сан-Пауло. Футболіст, який колись подавав надії, не може знайти себе вже багато років. Кого міг би підсилити бразилець? Мабуть, нікого.

А ось пограти за будь-яку з бразильських команд — чому б і ні. Загалом, Алешандру потрапив до нашого списку через свою іменитість.

Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

7. Філ Джонс

Вік: 31

Позиція: захисник

Громадянство: Англія

Легенда! З 2011 по 2023 рік Філ Джонс виступав за Манчестер Юнайтед. Ну, як виступав. Більшу частину часу, можна сказати, "був" у складі. Куди міг би перейти англієць, який з 1 липня 2023 року перебуває вільним агентом?

Можливо, один із клубів Чемпіоншипа дав би йому шанс. Як ніяк, у Філа досвід у 204 гри в Прем'єр-лізі.

Transfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро.

6. Алейш Відаль

Вік: 34

Позиція: півзахисник/захисник

Громадянство: Іспанія

З 1 липня 2023 року Відаль перебуває у статусі вільного агента. Свого часу іспанець встиг пограти в Барселоні та Севільї, проте потім кар'єра пішла на спад. Оренди, оренди, травми...

Але він цілком міг би ще пограти за одну з команд, яка перебуває внизу турнірної таблиці, а Transfermarkt оцінює його в один мільйон євро.

Наразі конкретних чуток щодо його персони немає.

5. Хуан Мата

Вік: 35

Позиція: півзахисник

Громадянство: Іспанія

На жаль, Мата перебуває на заході кар'єри. Можливо, незабаром він і зовсім завершить кар'єру. А поки що він вільний агент. Останнім його клубом був японський Віссел Кобе, а з 1 лютого 2024 знаходиться без команди.

Ймовірно, з можливих варіантів — це Іспанія або умовний клуб із МЛС.

Transfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро.

4. Карлос Вела

Вік: 34

Позиція: вінгер

Громадянство: Мексика

Дивно, але Вела — один із найдорожчих гравців за версією Transfermarkt із вільних агентів. Його вартість оцінюється у два мільйони євро.

1 січня 2024 року мексиканець став вільним агентом, він покинув Лос-Анджелес.

З огляду на досвід гри в Іспанії, ймовірно, він міг би бути підписаний однією з таких команд.

3. Анвар Ель-Газі

Вік: 28

Позиція: вінгер

Громадянство: Нідерланди

3 листопада 2023 року Ель-Газі покинув Майнц, з ним достроково розірвали контракт. При тому, що тільки 22 вересня він поповнив клуб. Transfermarkt оцінює його в три мільйони євро.

Куди б він міг перейти? Влітку були чутки навіть про Манчестер Юнайтед, але будемо відвертими, він не потягне рівень "червоних дияволів".

Як варіант — повернутися в чемпіонат Нідерландів, або команда з нижньої частини АПЛ.

2. Дієго Коста

Вік: 35

Позиція: нападник

Громадянство: Іспанія

Після того, як Дієго Коста виявився не потрібен Антоніо Конте в Челсі, кар'єра іспанця не задалася. Був повторний період в Атлетіко, але там він не зумів повторно заграти. А далі пішли бразильські клуби і Вулвергемптон, де він теж себе не показав.

Проте 35-річний Коста міг би ще принести користь. Але якій команді? Припустимо, що це питання міг би вирішити його впливовий агент.

Transfermarkt оцінює Косту в 1,6 млн євро.

1. Давід Де Хеа

Вік: 33

Позиція: голкіпер

Громадянство: Іспанія

Складно уявити, чому Давід Де Хеа досі залишається в статусі вільного агента. Голкіпер, який залишив Манчестер Юнайтед влітку 2023 року, цілком міг грати ледь не за будь-яку команду світу. Так, не скрізь як основний воротар, але все ж...

Високі запити щодо заробітної плати? Потрібен клуб тільки з Європи й високого рівня? Складно здогадатися, чому так. Але вже понад пів року іспанець поза грою.

Були чутки про Ньюкасл, однак "сороки" вирішили не підписати Де Хеа.

Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро.