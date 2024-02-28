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Виступи іспанця вгамували суперечки про воротаря "канонірів", але саме розмір його рук приніс йому успіх в Англії.

Коли Давід Рая вперше прибув до Блекберн Роверс 15-річним хлопцем, який не знав жодного слова англійською, тренер, глянувши на нього, вирішив, що він ніколи не потрапить до складу команди. Він сказав, що цей іспанський юнак просто занадто низький на зріст.

"Тренер сказав, що він ніколи не виросте до двох метрів, — згадує Андрес Мансано, генеральний директор Корнелли, першого клубу Рая. Але я сказав йому: "Чому ви вимірюєте його зріст по голові? Візьміть його зріст, беручи до уваги його руки".

І тоді юний Давід показав свої простягнуті долоні. Раптом настрій змінився. "Давід показав їм свої руки, і вони сказали: "Гаразд, ми влаштуємо йому тест", — розповідає Мансано. "Можу вам сказати, що його руки майже вдвічі більші за мої. Вони вже були у нього в 15 років. Це не звичайні руки, і це був мій спосіб переконати тренерів поставитися до нього серйозно".

Блекберн побачив аномальні руки Рая, і вже за один день тренувань вони також побачили його аномальний талант. Атлетизм і техніка підлітка були настільки високими, що він миттєво переконав Стівена Дренча, тренера воротарів академії, у своїх здібностях. "Він провів одне тренування, і я сказав: "Ми повинні підписати контракт з цим хлопцем", — розповідає Дренч. "Він був настільки чудовий".

Навіть у такому юному віці, далеко від свого дому в Каталонії, Рая демонстрував ознаки того, що він здатен досягти найвищого рівня гри. Можливо, він не мав звичного для вундеркіндів воротарського зросту, але в нього було все інше: вибуховість, спритність, дисципліна. І, звичайно, ці гігантські руки. "Як лопати", — каже Дренч.

Зараз, у віці 28 років, Рая реалізовує свій величезний потенціал. Він — іспанський легіонер і, починаючи з цього сезону, основний воротар Арсенала, який ставить за мету здобути титул чемпіона. Зовнішні дебати навколо нього та Аарона Рамсдейла вщухли, а Рая тепер міцно закріпився як бажаний варіант Мікеля Артети завдяки своїй спокійній грі.

Руки Рая, очевидно, не єдина причина його успіху, але вони відіграють важливу роль. "Вони просто величезні", — каже Дренч, який зараз є тренером в Чорлі. "Коли йому було 16, я подавав йому м'яч, як 18-річному, і він просто ловив його. Його руки були настільки сильними й великими".

Рая носить воротарські рукавиці 11-го розміру, вироблені компанією The One Glove. Це найбільший розмір, доступний на сайті компанії. Рукавиці цього розміру призначені для долонь, які понад чотири дюйми (10,2 см) в поперечнику, і зазвичай рекомендуються людям, у яких відстань між основою долоні й кінчиком середнього пальця становить щонайменше дев'ять дюймів (22,9 см).

Руки Раї особливо незвичайні, оскільки він не є особливо великою людиною, з точки зору висоти й ширини. У Блекберні іспанець справді перевершив всі ранні очікування, досягнувши шести футів зросту, але лише трохи. Серед воротарів найвищого класу він один з найнижчих. Тому його руки непропорційно великі.

Однак вони корисні лише в поєднанні з іншими його фізичними якостями. Особливо його вибуховість у штрафному майданчику. Рая швидкий і пружинистий, з тілом, відточеним роками роботи на тренувальному майданчику, в спортзалі та на пляжах Каталонії.

"Він приєднався до нас, коли йому було дев'ять років, хлопчиком, який мав справжнє бажання вдосконалюватися щодня, — розповідає Мансано. "Він завжди просив більше тренувань. Коли він закінчував свої заняття, він запитував тренера, чи може він потім тренуватися зі старшими групами. Влітку, під час канікул, він дзвонив тренеру воротарів і просив дозволу тренуватися на пляжі. У нього була така рішучість".

Рая перейшов з Корнелли до Блекберна і Мансано каже, що він був одним з шести гравців, яких того року взяли з Корнелли на перегляд в Англію, але єдиним, кому запропонували контракт. Рая переїхав на постійне місце проживання у січні 2012 року, коли йому було 16 років, і за цей час провів понад 100 матчів за першу команду. Звідти він приєднався до Брентфорда у 2019 році, а минулого літа перейшов до Арсенала — в рамках угоди, яка в підсумку обійдеться в 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Він був блискавично швидким, — згадує Дренч про час навчання Рая в академії Блекберна. "У нього була іспанська техніка — він пересувався по воротах і летів за м'ячем. Коли англійські воротарі відбивають м'яч, вони зазвичай використовують руки, щоб відштовхнутися від підлоги. Девід відбивав м'яч і крутився на сідницях. Побачивши це вперше, інші хлопці сміялися. Але він був настільки швидким, і це спрацьовувало, тож навіщо нам це змінювати?

"У дитинстві він грав у футзал, і як тільки він прийшов, одразу було видно, що він добре володіє м'ячем. Його ноги були так само вправні, як у будь-якого польового гравця, якого я бачив на тому етапі".

Передачі Раї були, мабуть, найбільш захоплюючим аспектом його нещодавніх вражаючих виступів за Арсенал. З рук або з розвороту він продемонстрував здатність послідовно розпочинати контратаки зі свого штрафного майданчика.

Постійною темою останніх матчів Арсенала є те, що вінгери, і зокрема Габріель Мартінеллі, негайно біжать вниз по полю, коли Рая бере м'яч в руки. Мартінеллі, Букайо Сака та Габріель Жезус знають, що їхній воротар зможе знайти їх на бігу.

Саме це вміння працювати з м'ячем допомогло переконати Арсенал придбати Рая цього літа. У ньому вони знайшли воротаря, який може починати атаки, а також робити величезний внесок у їхню гру на випередження. Коли Арсенал пасує м'яч на своїй половині поля, Рая часто стоїть на позиції центрального захисника, ліворуч або праворуч від своїх воріт. З ним Арсенал грає по-справжньому в 11 польових гравців.

Рая мав цю якість на м'ячі, коли приїхав з Іспанії, але вона отримала подальший розвиток під керівництвом Дренча в Блекберні.

"Ми грали у футбольний гольф, — розповідає Дренч. "Ми використовували пісочницю, озеро і дерева навколо тренувального майданчика. Ми виставляли манекени й казали, що це пар-чотири, тобто у вас є чотири удари, щоб влучити в манекен.

"Це було для того, щоб він звик до різних технік: ударів, обводок, ведення, кидків, і все це у веселій атмосфері. Гравці на полі ненавиділи це, бо хотіли приєднатися до гри. Був ще теніс, в який грали головою. Я був відомий своєю подачею, і я хотів допомогти йому з його подачею. Це одна з речей, на якій ми дійсно зосередилися".

Були випадкові невдачі — Рая зазнав болючого перелому носа у Блекберні у віці 23 років — але його прогрес був стабільним і послідовним протягом багатьох років, починаючи з переїзду в оренду до Саутпорта в 2014 році. Звідти — Блекберн, Брентфорд, Арсенал; Чемпіоншип, Прем'єр-ліга, Ліга чемпіонів. Завжди вдосконалюватися, завжди працювати і завжди використовувати ці руки, щоб досягти наступного кроку.

За матеріалами The Telegraph