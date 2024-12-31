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Football.ua склав рейтинг футболістів, які якнайкраще проявили себе після зміни клубної прописки.

2024-й добігає кінця, тож саме час підбити підсумки двох трансферних вікон року. Зимове видалося менш вдалим за літнє — жоден із січневих переходів на місце в цьому рейтингу найкращих від Football.ua не заслужив...

*суми трансферів вказані в євро згідно порталу transfermarkt

10. Джовані Ло Чельсо (Тоттенгем — Бетіс, 5 млн)

Матчі: 14

Результативні дії: 8+1

Повернення гравців до клубів, які вони вже представляли раніше, не завжди проходять за хорошим сценарієм. Проте, ситуація аргентинця Ло Чельсо наразі варта згадки виключно в позитивному ключі. За дуже незначні кошти "зелено-білі" отримали виконавця того ж рівня, на якому він був у часи переходу до Тоттенгема.

Центральний півзахисник Бетіса цілком заслуговував на те, щоб стати найкращий гравцем Ла Ліги у вересні, але звання дісталося Ламіну Ямалу. На рахунку 28-річного плеймейкера третина голів команди Мануеля Пеллегріні в Ла Лізі (7 із 21). Фактично, зараз саме Джовані є, щонайменше, одним із найкращих виконавців турніру серед тих, хто виступає не за домінуючі топ-3 клуби.

9. Нікола Міленкович (Фіорентина — Ноттінгем Форест, 12.3 млн)

Матчі: 19

Результативні дії: 2+1

Минулий сезон АПЛ Ноттінгем Форест завершив неподалік зони вильоту, на 17-й сходинці турнірної таблиці з перевагою в шість очок над 18-м Лутон Таун. Ситуація кардинально змінилася в поточній кампанії — колектив Нуну Ешпіріту Санту опинився на другій сходинці, ще за підсумками 18-ти турів набравши більше залікових балів (+2), ніж у сезоні-2023/24!

Чималий внесок у нинішні успіхи Ноттінгем Форест зробив 27-річний центрбек Міленкович. Із Ніколою клуб став одним із найкращих у чемпіонаті Англії з точки зору захисту. Менше команди Ешпіріту Санту (19) в АПЛ-2024/25 пропустили лише Ліверпуль (17) та Арсенал (16). Відзначити варто й досягнення серба в атаці — його рез. дії допомогли НФ здобути сім очок у складних поєдинках із Челсі, МЮ та Астон Віллою.

8. Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед — Марсель, 26 млн)

Матчі: 16

Результативні дії: 11+2

Придбання представником Ліги 1 вихованця Манчестер Юнайтед супроводжувалося невдоволенням із боку мера Марселя. Бенуа Паян виступив проти трансферу Грінвуда на тлі скандальної історії з арештом гравця через підозру в насильницьких діях по відношенню до дівчини, яка закінчилася тим, що обвинувачення було знято.

Зараз "олімпійці" ведуть боротьбу з Монако за другу сходинку турнірної таблиці Ліги 1 і внесок в успіхи колективу Роберто Де Дзербі 23-річного англійця є більш ніж помітним. Майже третина голів Марселя (10 із 32-х) саме на рахунку правого вінгера. Нарівні з Бредлі Баркола він є другим найкращим бомбардиром турніру, відстаючи від лідируючого Джонатана Девід всього на один гол.

7. Давід де Хеа (вільний агент — Фіорентина, безкоштовно)

Матчі (сухі): 16 (6)

Пропущені голи: 16

Іспанський голкіпер більше року шукав новий клуб. Коли де Хеа залишив Манчестер Юнайтед влітку 2023-го мало хто міг би собі уявити, що опиниться він у Фіорентині. У Флоренції Давід стартував успішно, сейвом у серії пенальті проти Пушкаш Академі допомігши "ліліям" дістатися основного етапу Ліги конференцій. Більше в третьому за статусом клубному турнірі УЄФА 34-річний гравець на полі не з'являвся, адже його бережуть для матчів Серії А.

У чемпіонаті Італії де Хеа навіть першим у своїй кар'єрі асистом відзначився. Відомі статистичні портали WhoScored і Sofascore саме іспанця вважають одним із двох найкращих воротарів турніру. Вихованець мадридського Атлетіко все ще має, що сказати, і його виступи цілком можуть допомогти Фіорентині досягти нових вершин.

6. Саму Агехова (Атлетіко — Порту, 15 млн)

Матчі: 21

Результативні дії: 18+2

Молодий центрфорвард повернувся до Мадрида після непоганого періоду в Алавесі на правах оренди, але шансу у футболці "матрацників" Саму так і не отримав. Агехова міг опинитися в Челсі, поки Атлетіко намагався придбати Конора Галлагера. У підсумку, переїзд до Лондона зірвався, а умовною частиною угоди щодо капітана "синіх" замість іспанця став Жоау Феліш.

Сам Агехова доволі несподівано опинився в Порту. У контракті з "драконами" є класична для топ-клубів Португалії солідна клаусула (100 млн). Саму одразу ж почав демонструвати, якого гравця втратив Атлетіко. Зокрема, неймовірна форма дозволила 20-річному нападнику заслужити на виклик до своєї національної команди, за яку він уже дебютував.

5. Алессандро Буонджорно (Торіно — Наполі, 35 млн)

Матчі: 16

Результативні дії: 1 гол

Чимало клубів хотіли бачити італійського центрального захисника в себе в складі, але досягти успіху в боротьбі за придбання вдалося саме Наполі. Колектив Антоніо Конте перебуває в групі лідерів турнірної таблиці Серії А, і внесок у це 25-річного Буонджорно є помітним, адже захист неаполітанців — найкращий у чемпіонаті Італії.

Наполі загалом доволі непогано попрацював на трансферному ринку влітку. Трансфер 25-річного італійця був для "адзуррі" найдорожчим, тож добре, що саме він поки що виправдовує себе найбільше. У довгостроковій перспективі Буонджорно цілком може стати для неаполітанців настільки ж важливим гравцем, наскільки важливим для Інтера є Алессандро Бастоні.

4. Матео Ретегі (Дженоа — Аталанта, 22 млн)

Матчі: 25

Результативні дії: 14+4

Важка травма Джанлуки Скамакки змусила Аталанту шукати нового центрфорварда. Доволі неочікувано "нерадзуррі" зробили ставку на Матео Ретегі, який за 29 матчів Серії А-2023/24 відзначився всього сімома голами та двома асистами, що, здавалося б, не надто й тягне на 22 млн євро, які за 25-річного італійця отримали в Дженоа, заробивши на ньому майже 7 млн. Однак, у першій половині поточної кампанії Ретегі продемонстрував вищу результативність, ніж у Генуї, довівши, що клуб із Бергамо не дарма обрав саме його.

Зараз Матео веде боротьбу за звання найкращого бомбардира чемпіонату Італії, а солідна форма на початку сезону-2024/25 дозволила йому стати основним гравцем збірної. Повернувшись після пошкодження, Скамацці буде нелегко вибороти право вважатися головним центральним нападником команди Джан П'єро Гасперіні.

3. Мойзе Кін (Ювентус — Фіорентина, 13 млн)

Матчі: 22

Результативні дії: 15+2

Фіорентина явно ризикувала, вирішивши оформити трансфер цього італійського центрфорварда. Кін провалив сезон-2023/24, не відзначившись жодною результативною дією в 20 матчах у всіх турнірах, а також пропустив чимало поєдинків через травму. Не набагато вдалішими для нього були й дві попередні кампанії з Ювентусом, тож очікувалося, що чогось особливого 24-річний гравець "ліліям" не запропонує.

Тим не менш, Мойзе довів, що все ж здатен на більше, навіть повернувшись до складу збірної Італії. Зараз нападник іде третім у списку найкращих бомбардирів Серії А-2024/25. Кін також став першим із сезону-2019/20 італійським гравцем Фіорентини, якому вдалося досягти позначки в десять голів у чемпіонаті.

2. Майкл Олісе (Крістал Пелес — Баварія, 53 млн)

Матчі: 23

Результативні дії: 9+9

Французький правий вінгер адаптувався до нового чемпіонату, ставши важливою частиною колективу Венсана Компані, який і сам приєднався до Баварії лише влітку. Час у Мюнхені Комана поступово добігає кінця, тоді як у його співвітчизника Олісе успіхи, яких раніше досяг із "червоними" Кінгслі, ще попереду. Перша половина сезону-2024/25 продемонструвала, що Майкл може надовго закріпитися в гранді Бундесліги.

Повертаючись до хоч і частково, але все ж трохи доречного порівняння з Команом, головним для 23-річного Олісе буде уникнення великої кількості травм, чого не вдалося досягти Кінгслі. Майкл пропустив чимало матчів Крістал Пелес у сезонах-2022/23 і 2023/24, але у Баварії, на щастя для вболівальників клубу, у нього виходить тримати себе в тонусі.

1. Шарль Де Кетеларе (Мілан — Аталанта, 22 млн)

Матчі: 25

Результативні дії: 10+9

Бельгійський атакувальний півзахисник добре зарекомендував себе в Аталанті ще протягом сезону-2023/24. Але тоді він був гравцем Мілана, орендованим клубом із Бергамо з правом викупу. Шарль хотів продовжити носити футболку "нерадзуррі", що в підсумку й сталося. Після провального дебюту в Італії Де Кетеларе, схоже, повноцінно знайшов себе, ставши одним із ключових для колективу Джан П'єро Гасперіні виконавців.

Італійські ЗМІ тим часом передають про впевненість досвідченого головного тренера в тому, що за кілька років плеймейкер опиниться в Ліверпулі, мадридському Реалі або іншому топ-клубі Англії/Іспанії. Сміливо, але Шарль дійсно помітно прогресує, тож відкидати такі варіанти було б нерозумно. Зараз же ціллю 23-річного гравця має бути здобуття ще одного трофея з Аталантою.

Бонус: Віктор Осімген (Наполі — Галатасарай, оренда)

Матчі: 15

Результативні дії: 12+5

Галатасарай несподівано отримав одного з найкращих центральних нападників світу, хоч і не надовго. Влітку 25-річного нігерійця намагалися придбати Аль-Ахлі та Челсі, але продати Осімгена Наполі не вдалося, що вилилося в конфлікт із ним. За ігровою практикою Віктора відпустили до Туреччини, де він є головною зіркою місцевого чемпіонату.

Звісно ж, стамбульський клуб мріє про повноцінний трансфер центрфорварда, але досягти цього Галатасараю буде вкрай нелегко не тільки через чималу вартість гравця, але й через серйозність конкуренції. На Осімгена претендує ПСЖ, а за чутками той же Челсі нібито все ще теж зацікавлений у придбанні.