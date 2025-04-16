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Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з Філіппом Сендеросом напередодні матчу-відповіді між Реалом та Арсеналом.

Філіпп Сендерос — швейцарець з іспанським корінням, який провів сім років у Арсеналі й був учасником єдиної на сьогоднішній день зустрічі "канонірів" із Реалом у Мадриді — у 2006 році, коли англійці перемогли 1:0. Цей матч він досі пам’ятає.

— Чим ви займаєтесь зараз?

- Я живу в Женеві. Після завершення кар'єри пройшов курс спортивного директора у Федерації футболу Іспанії й почав працювати у Серветті — клубі, де почав грати ще в п’ять років. Також пройшов навчання з управління клубом і отримав тренерську ліцензію категорії А. Зараз я беру участь у програмах розвитку ФІФА разом з Арсеном Венгером і багато співпрацюю з асоціаціями на Близькому Сході, в Індії та Туреччині.

— Скількома мовами ви володієте?

- Англійська, іспанська, французька, італійська, німецька та сербська. Також розумію фарсі — це мова моєї дружини.

— Ви ще навідуєтесь до Сантіусте?

- Іноді приїжджаю. Це село у Гвадалахарі (провінція у центральній Іспанії), де народився мій батько. У мене там досі живуть двоюрідні брати. У дитинстві я приїжджав туди кожного літа, а нещодавно був на весіллі. Там всього 20 мешканців, але мені це місце дуже близьке.

— Батько розповідав вам про камбеки Реала?

- Так. Він часто розповідав про це мені та братові, коли ми були дітьми. У ті часи, коли він жив в Іспанії, то іноді ходив на матчі на Бернабеу. Знав усі склади команд напам’ять. А коли Реал приїжджав до Швейцарії на передсезонні збори — ще за часів Капелло та Хайнкеса — тато возив нас у Ньйон, де вони тренувались. Я тоді зробив фото з багатьма гравцями. Особливо ціную знімок із Зеєдорфом — ми з ним потім перетнулися в Мілані.

— Хотіли зіграти на Бернабеу?

- Це була одна з моїх найбільших мрій. Стіни моєї кімнати були обклеєні постерами гравців Реала і нашими з ними фото. Я багато разів уявляв, як виходжу на поле Бернабеу.

— І вам це вдалося — у 21 рік, із Арсеналом…

- Це було незабутньо, мрія стала реальністю. Я так нервував, що перед початком матчу мене знудило. Атмосфера була неймовірною. Чекав на цей момент усе життя.

— Тоді Арсенал переміг, а Реал вилетів із Ліги чемпіонів...

- Це був неймовірний момент. Моя родина була на трибунах, я — на полі. Все було саме так, як я уявляв. Анрі забив гол, і ми стали першою англійською командою, яка виграла на Бернабеу.

— Чи був ще якийсь стадіон, що справив таке ж враження?

- Жоден. Більше ніколи я не відчував нічого подібного. Це був грандіозний стадіон ще тоді, а після реконструкції він став ще кращим.

— Знову говорять про камбек…

- Той, хто хоч трохи знає історію футболу, розуміє: Бернабеу — це особливе місце. Тут грали й програвали багато чемпіонів. Там відчуваєш ауру Реала — тягар історії, магію стадіону. Щось подібне було лише на Хайбері.

— Чи може атмосфера вплинути на гравців Арсенала?

- Звісно, певний тиск буде, навіть попри хороший результат у першому матчі. Але Арсенал — це дуже організована команда, яка знає, як себе вести. Вони не будуть легковажити. Проте якщо якась команда й здатна на камбек, то це Реал у себе вдома.

— Вас здивував рахунок 3:0 на Емірейтс?

- Звичайно. Особливо те, що Райс забив два голи зі штрафних. Думаю, навіть він сам був вражений. Арсенал провів блискучий матч, показав свою найкращу гру й заслужено виграв.

— Команда пробігла на 13 км більше за Реал…

- Це мене здивувало. Це в середньому на кілометр більше на кожного гравця — доволі суттєво. Не завжди це прямо впливає на результат, але команда, яка більше рухається, має вищі шанси на перемогу.

— Чи буде складно на Бернабеу?

- Реал — це команда зірок, і з унікальною історією. Становище важке, але якщо вони реалізують моменти — можуть створити Арсеналу великі проблеми.

— Це найскладніший камбек?

- Можливо. Але з такими гравцями, як у Реала, можливо все. Вони мають фантастичну якість і вдома, з підтримкою трибун, не здадуться, поки є шанс. Перший гол може повністю змінити гру.

— Артета — сміливий, але й розумний…

- Він чітко знає, що робить. Арсенал добре атакує, але й уміє грамотно оборонятись — глибоко, компактно, в 2-3 лінії на відстані 20 метрів, без зайвого пресингу, щоби не відкриватися. Вони дуже гнучкі й добре організовані.

— Як щодо прогнозу?

- Прогнози з Реалом не працюють. Арсенал, звісно, фаворит і, якщо заб’є на виїзді, майже гарантує собі прохід. Але з Реалом усе можливо.

— У вас була можливість перейти в Реал?

- Так. Коли я залишав Серветт і ще до переходу в Арсенал, до мене був інтерес від Реала та інших великих клубів. Але у 18 років я вирішив, що Арсенал із його підходом до молоді — кращий варіант. Це було професійне рішення, не емоційне.

— Що скажете про Гюйсена?

- Я слідкую за ним вже багато років, ще з часів Ювентуса. У нього велика перспектива, і він добре адаптується до різних тактичних схем. Його гра в Англії — це потужне свідчення його якості, саме тому він уже в збірній.

— Він підходить для Реала?

- У Реалі вимоги найвищі на всіх рівнях. Там мало просто мати талант — треба ще й велика особистість. Думаю, він здатен до цього адаптуватися. З того, що я бачив — у нього є всі якості, щоб грати на топ-рівні.

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