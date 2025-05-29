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Football.ua представляє вашій увазі свій список найгарячіших можливих переходів у літнє трансферне вікно.

Видовищний та дещо сенсаційний сезон-2024/25 майже завершився. Втім, найцікавіше все ще попереду — на нас чекає гаряче трансферне вікно. Приклад Манчестер Сіті продемонстрував, що навіть якщо ти на вершині, то повинен постійно підсилювати та освіжати склад. Багато інших клубів натомість не досягли бажаного, тому вийдуть на ринок задля підписання топгравців. Ми ж й надалі сподіваємося, що це стане відмінною можливістю для українських футболістів отримати класну пропозицію.

Football.ua представляє свою десятку найочікуваніших трансферів літнього міжсезоння-2025.

10. Ілля Забарний

Вік: 22

Позиція: захисник

Нинішній клуб: Борнмут

Потенційні покупці: Ньюкасл, Тоттенгем

Вартість (за Transfermarkt): 40 млн євро

Статистика в сезоні-2024/25: 39/0/1

Імовірність відходу з клубу: 25%

Після трансферу Діна Гюйсена в Реал перехід українського захисника в інший клуб виглядає менш ймовірним. Чи захоче Борнмут втрачати одразу двох основних центрбеків? Втім, Забарний довів, що він може стабільно грати на рівні АПЛ і є ласим шматочком для Ньюкасла та Тоттенгема. "Сороки" шукають підсилення для наступного сезону в Лізі чемпіонів, а Тоттенгему може знадобитися заміна для Крістіана Ромеро, яким цікавиться Атлетіко.

Очікується, що Борнмут буде готовий відпустити Іллю Забарного за 50 мільйонів фунтів. Багато? Так, але на користь українця кажуть 2 класних сезони в АПЛ, міжнародний досвід й великі перспективи. Якби не стрімкий прогрес Гюйсена, хто знає, можливо, цього літа топклуби боролись би саме за Забарного.

9. Беньямін Шешко

Вік: 21

Позиція: нападник

Нинішній клуб: РБ Лейпциг

Потенційні покупці: Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Ньюкасл

Вартість (за Transfermarkt): 65 млн євро

Статистика в сезоні-2023/24: 45/21/6

Імовірність відходу з клубу: 70%

Про трансфер Шешко розмовляють вже не перший сезон. Високий, сильний, з хорошим ударом — такий нападник потрібен багатьом клубам. Найбільший попит на форварда РБ Лейпциг в Англії — Арсенал, Челсі та Ліверпуль шукають нового центрфорварда. Вміння грати в системі з високим пресингом — ще один плюс словенця.

Найбільший інтерес проявляє Арсенал, якому дуже потрібен нападник. А Мікель Артета високо оцінює Беньяміна й хотів, щоб "каноніри" підписали його ще минулого літа. Повідомляють, що клаусула Шешко складає 80 мільйонів євро. Але ж він того вартий.

8. Георгій Судаков

Вік: 22

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Шахтар

Потенційні покупці: Наполі, Борнмут, Вест Гем, Ювентус

Вартість (за Transfermarkt): 32 млн

Статистика в сезоні-2024/25: 37/15/6

Імовірність відходу з клубу: 50%

Ще один українець в нашому рейтингу. Вочевидь, Георгій Судаков вже давно переріс рівень УПЛ й має їхати в інший чемпіонат для подальшого прогресу. Понад рік ним цікавляться різні клуби АПЛ та Серії А. Навіть були пропозиції, але вони не влаштували Шахтар. Хочеться сподіватись, що цього літа знайдеться іноземний клуб, який зможе домовитись з "гірниками".

Також відзначимо, що хотілось би, щоб Судаков відправився саме у Серію А, де він зможе краще проявити свої таланти, ніж в дуже жорсткому та фізично вимогливішому англійському футболі.

7. Ніко Вільямс

Вік: 22

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Атлетік

Потенційні покупці: Арсенал, Баварія, Барселона

Вартість (за Transfermarkt): 70 млн євро

Статистика в сезоні-2024/25: 45/11/7

Імовірність відходу з клубу: 50%

Ніко Вільямс — одна з головних зірок останнього чемпіонату Європи. Минулого літа вінгера так ніхто й не купив, але це не означає, що його викреслили з шортлістів. Інша справа, що цей сезон у Вільямса вдався гірше — лише 11 голів та 7 асистів в 45 матчах. І це при тому, що Атлетік провів дуже потужну кампанію й кваліфікувався в Лігу чемпіонів. Клуб менше потребує грошей, але розуміє, що Вільямса треба відпускати, адже невдало форма поточного сезону цілком може бути пов'язана з тим, що кампанію-2024/25 він сподівався провести в іншому клубі.

Минулого літа головним претендентом на гравця вважалась Барселона, але фінансовий стан каталонців залишає бажати кращого. Баварія й Арсенал — теж в грі.

6. Бруну Фернандеш

Вік: 30

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Манчестер Юнайтед

Потенційні покупці: Аль-Хіляль

Вартість (за Transfermarkt): 55 млн євро

Статистика в сезоні-2024/25: 57/19/20

Імовірність відходу з клубу: 30%

700 тисяч фунтів на тиждень: Аль-Хіляль дав Бруну Фернандешу час до четверга. В пресі активно обговорюють можливий трансфер португальця в Саудівську Аравію. Чому він виглядає логічним? Це дійсно величезна сума для гравця й компенсація в районі 100 мільйонів фунтів влаштує Манчестер Юнайтед, адже клуб потребує грошей на перебудову.

Але якщо поглянути з іншого боку, то Фернандеш ще років 5 може грати на топрівні. Португалець майже не травмується, тому подібну пропозицію може отримати й через 5 років. Чи врятують Юнайтед 100 мільйонів фунтів? Навряд, а ось людину, яка тягнула на собі команду декілька років, "червоні дияволи" втратять.

5. Віктор Осімген

Вік: 26

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Наполі (провів сезон в оренді в Галатасараї)

Потенційні покупці: Аль-Хіляль, Ювентус, Манчестер Юнайтед

Вартість (за Transfermarkt): 70 млн євро

Статистика в сезоні-2024/25: 40/36/8

Імовірність відходу з клубу: 75%

Віктор Осімгген провів сезон у вигнанні в Туреччині. Будемо відверті, місцевий футбол він підкорив — 36+8 в 40 матчах — це дуже сильно. І якби не проблемний характер, за ним би вже стояла величезна черга. А так, топклуби тільки розглядають цю можливість та оцінюють ризики.

Аль-Хіляль, своєю чергою, навряд сильно турбується про характер нігерійця. Йому потрібна зірка й сильний гравець, а значить — Ауреліо де Лаурентіс може отримати щедру пропозицію. Осімген зіпсував стосунки з Наполі та дуже ймовірно перебереться в інший клуб. Поки що питання — куди саме та чи не відлякає він потенційних покупців.

4. Віктор Дьокереш

Вік: 26

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Спортинг Лісабон

Потенційні покупці: Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Барселона

Вартість (за Transfermarkt): 75 млн євро

Статистика в сезоні-2024/25: 52/54/13

Імовірність відходу з клубу: 99%

Віктор Дьокереш змінить клуб цього літа — це вже майже факт. Шведський нападник має 54+13 в 52 матчах за Спортінг і є ледь не найжаданішим нападником цього літа. Арсенал, як і у випадку з Шешко — один з фаворитів. Ліверпуль та Челсі також цікавляться. Манчестер Юнайтед навряд має такі гроші, але про зв'язки Рубена Аморіма з гравцем всі пам'ятають. Барселона також є в цьому списку, але знову питання фінансів.

Дьокерешу вже незабаром 27, він в розквіті сил, й має зважити всі переваги кожного з претендентів, бо, скоріше за все, найближчі роки — це його найбільша можливість залишити яскравий слід у футболі на найвищому рівні.

3. Алехандро Гарначо

Вік: 20

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Манчестер Юнайтед

Потенційні покупці: Наполі, Челсі, Атлетіко

Вартість (за Transfermarkt): 45 млн євро

Статистика в сезоні-202/425: 58/11/10

Імовірність відходу з клубу: 65%

Повідомляється, що Рубен Аморім прямо сказав Гарначо, що той може шукати новий клуб. Португальцю не сподобалось, що вінгер після фіналу Ліги Європи публічно висловив незадоволення тим, що отримав недостатньо хвилин у матчі. До того ж будемо відверті, аргентинець провів невдалий сезон — дуже багато втрат, невдалі удари й неправильні рішення.

Начебто, взимку за Гарначо пропонували 50-60 мільйонів фунтів. Манчестер Юнайтед, напевно, буде радий, якщо така пропозиція повториться. Інші клуби знають, що "червоним дияволам" потрібні гроші й не потрібен Гарначо, а отже будуть цим користуватись й занижувати ціну.

2. Антоні

Вік: 25

Позиція: нападник

Нинішній клуб: Манчестер Юнайтед

Потенційні покупці: Атлетіко, Бетіс, Ювентус, Вільярреал

Вартість (за Transfermarkt): 20 млн

Статистика в сезоні-2024/25: 39/10/5

Імовірність відходу з клубу: 50%

Ще один вінгер Манчестер Юнайтед. Антоні дорого коштував клубу, але зараз є відмінна можливість отримати хоч якусь компенсацію. Бразилець поїхав в оренду у Бетіс та запалив по-справжньому, ставши ледь не кращим гравцем другої половини сезону в Ла Лізі. Бетіс хоче подовжити оренду, Вільярреал також зацікавлений у його підписанні, але навряд у цих клубів є відповідні фінансові можливості.

Найімовірнішим варіантом виглядає Атлетіко — Антоні міг би зіграти й праворуч в півзахисті, й в парі нападників, а його бойовитий характер точно сподобається Дієго Сімеоне. Виглядає, що в Манчестер Юнайтед на Антоні дійсно більше не розраховують, тому цього літа він може змінити клуб на постійній основі.

1. Флоріан Вірц

Вік: 22

Позиція: півзахисник

Нинішній клуб: Баєр

Потенційні покупці: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Реал, Баварія

Вартість (за Transfermarkt): 140 млн

Статистика в сезоні-2024/25: 45/16/15

Імовірність відходу з клубу: 95%

Трансфер Флоріана Вірца — головна історія цьогорічного літного вікна переходів. В якийсь момент здавалось, що фаворити в боротьбі за його підписання — Реал та Манчестер Сіті. На користь мадридців каже очевидний факт — ними керує екстренер Баєра Хабі Алонсо. Манчестер Сіті дуже потрібна, може й не пряма, але заміна Кевіну де Брюйне.

Втім, в останні дні лідерство перехопив Ліверпуль, який за повідомленнями багатьох авторитетних інсайдерів майже домовився з Вірцем. Німець, нібито, підтвердив, що хоче грати саме за чемпіонів Англії. Як би воно не трапилось, але те, що Флоріан покине "фармацевтів" цього літа — майже неминуче.