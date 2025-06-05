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Розповідаємо, що цікавого відбулось на зустрічі у Парагваї.

У столиці Парагваю Асунсьйоні в середині травня зібралися представники 211 країн і територій на 75-й Конгрес ФІФА. Здавалося, що все пройде спокійно — порядок денний не обіцяв особливих сюрпризів. Але вже за кілька днів у Раді ФІФА, головному органі ухвалення рішень, спалахнув справжній внутрішній конфлікт. Все почалося з того, що минулого тижня президент ФІФА Джанні Інфантіно скасував свою особисту присутність на засіданні Ради ФІФА у Парагваї, замість цього він приєднався у форматі відеодзвінку. Натомість він вирушив до Саудівської Аравії та Катару разом із Дональдом Трампом. Це вже викликало обурення частини членів Ради, але справжній вибух стався у четвер зранку. Дані з авіатрекера показали, що приватний катарський літак, який вилетів із Дохи через Лагос (Нігерія), ще тільки прямує до Парагваю — а отже, Інфантіно все ще в небі. Через це початок Конгресу затримали на три години. Коли зустріч нарешті стартувала, Інфантіно перепросив, але це не врятувало ситуацію — усі вісім членів Ради ФІФА від УЄФА залишили залу просто посеред Конгресу. УЄФА оприлюднив заяву, в якій розкритикував раптові зміни у розкладі і звинуватив Інфантіно в тому, що він діє “в інтересах особистих політичних контактів”. Віцепрезидент ФІФА і голова КОНКАКАФ Віктор Монтальяні згодом відреагував словами: "Не треба відповідати злом на зло". І це був лише один із конфліктів у непростий для ФІФА тиждень у Південній Америці. Журналісти The Athletic були на місці, спілкувалися з представниками федерацій, інсайдерами та іншими учасниками, щоб дізнатися: Чому ФІФА не вдається продати квитки на Клубний чемпіонат світу, який пройде цього літа в США? Що не сподобалося чиновникам з Канади та Мексики під час поїздки Інфантіно на Близький Схід? Чому Нова Зеландія може об’єднатися зі США, щоб подати спільну заявку на ЧС-2038? І чи справді ФІФА хоче розширити чоловічий чемпіонат світу до 64 команд?

Знову дешевшають квитки на Клубний чемпіонат світу Цього літа у США відбудеться оновлений і розширений Клубний чемпіонат світу — 32 команди з усього світу змагатимуться у 11 містах країни. Але, схоже, американська публіка не в захваті від цієї ідеї — на відміну від Джанні Інфантіно (його ім’я, до речі, вже двічі викарбуване на трофеї) і самих учасників турніру, які змагатимуться за призовий фонд у розмірі $1 мільярд. ФІФА стикається з серйозними труднощами у спробах заповнити стадіони — настільки, що знову довелося знижувати ціни на квитки. У коментарі для The Athletic ФІФА підтвердила: "Цього тижня на FIFA.com/tickets з’явилися нові партії більш доступних квитків". Яких саме категорій це стосується — не уточнюється, але на сайті партнера Ticketmaster вже видно значне зниження цін у порівнянні з тим, що було раніше цього року. Наприклад, квитки на матчі групового етапу за участю провідних європейських клубів можна було знайти за ціною $30 або менше: Манчестер Сіті — Аль-Айн в Атланті, Інтер — Урава Ред Даймондс у Сіетлі, ПСЖ — Ботафого в Пасадені, Челсі — Есперанс де Туніс у Філадельфії. Навіть на гру між південнокорейським Ульсаном і південноафриканським Мамелоді Сандаунз у Орландо квитки коштували всього $28. ФІФА використовує модель “динамічного ціноутворення” — коли попит високий, ціни зростають, а коли інтерес слабкий — знижуються. Наприклад, найдешевші квитки на півфінали зараз коштують близько $300 — це набагато менше, ніж планувалося кілька місяців тому. А от ціна на фінал стартує від $538 — при тому, що тисячі місць досі залишаються вільними. Водночас є матчі, ціни на які тримаються вперто — зокрема, ігри за участю Реала. Квитки на матч з Аль-Хілялем коштують від $194, з мексиканською Пачукою — від $101, а з РБ Зальцбургом — від $100. І це попри те, що в 20 секторах стадіону у Філадельфії досі доступно по сотні й більше звичайних місць. Деякі матчі все ж викликають інтерес — наприклад, зустріч Бока Хуніорс і Баварії, яка відбудеться у п’ятницю ввечері в червні на стадіоні Hard Rock у Маямі. Але інші арени — як-от 90-тисячний Rose Bowl — готуються до напівпорожніх трибун. Щоб хоч якось пожвавити інтерес, ФІФА вже подарувала 30 тисяч квитків у Лос-Анджелесі рятувальникам, які боролися з масштабними лісовими пожежами. За словами кількох джерел, знайомих із підготовкою турніру, ФІФА вважає, що американський ринок звик купувати квитки в останній момент — тож організація сподівається на пожвавлення інтересу вже під час самого турніру. Є й приємна новина для вболівальників: ті, хто придбав квитки через розподіл серед клубів, можуть розраховувати на часткове повернення коштів — якщо ціни на аналогічні місця помітно знизилися. ФІФА вже веде перемовини з клубами, щоб визначити можливість компенсувати різницю.

Нова Зеландія просуває ідею транс-тихоокеанського чемпіонату світу у 2038 році

ФІФА вже визначила господарів чоловічих чемпіонатів світу 2030 та 2034 років, тож багато делегатів Конгресу організації почали замислюватися: де ж відбудеться турнір 2038-го?

Згідно з принципом ротації конфедерацій, один і той самий континент не може приймати чемпіонат світу частіше, ніж раз на три цикли. У 2030-му мундіаль уперше пройде одразу в трьох конфедераціях — матчі відбудуться в Парагваї, Уругваї, Аргентині, Марокко, Іспанії та Португалії. У 2034-му турнір прийматиме Саудівська Аравія, що представляє Азію. Відповідно, у 2038-му за чинними правилами залишаються лише дві потенційні зони — КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка) й Океанія.

Найімовірнішим варіантом виглядає повернення до США — попри те, що країна вже прийматиме чоловічий ЧС-2026 і, майже напевно, жіночий у 2031-му. Але якщо ФІФА дотримуватиметься принципу ротації, Америка може знову опинитися у фокусі.

Однак є ще один претендент — Нова Зеландія. Зазвичай вона подавала б заявку з Австралією, як це було на жіночому ЧС-2023, але Австралія нині представляє Азійську конфедерацію, а це автоматично виключає її з боротьби через Мундіаль Саудівської Аравії у 2034-му. Тож Новій Зеландії доведеться шукати інші, більш нестандартні варіанти.

Генеральний директор Федерації футболу Нової Зеландії Ендрю Праґнелл зазначив:

"Реально ми не здатні прийняти чемпіонат світу самотужки. Турнір стає дедалі масштабнішим, а вимоги до інфраструктури всім добре відомі. Але ми цілком можемо провести груповий етап і кілька матчів плей-оф. Тож для нас ключ — це партнерство. З огляду на обмежені можливості інших країн Океанії, ми просто зобов’язані знайти союзників.

Ми вже підіймали цю тему у внутрішніх перемовинах і на зустрічах з ФІФА, хоча офіційно ще нічого не оформлено. Цікаво подивитися на модель ЧС-2030 — одразу три конфедерації, матчі по всьому світу. До 2038-го ще 13 років, і, враховуючи зростання турніру (у 2026-му його розширять до 48 команд), цілком можливо, що проводити його зможуть лише великі регіональні блоки".

Але з філософією ФІФА — зробити футбол доступним і прибутковим для більшої кількості країн — можна уявити сценарій, де невеликий регіон приймає груповий етап, а далі турнір переміщується. Ми могли б об’єднатися з будь-ким, якщо брати за приклад модель 2030 року. А географічно Нова Зеландія часто позиціонує себе або як частину Азії, або як елемент ширшого Азійсько-Тихоокеанського регіону. Тож природно дивитися у бік західного узбережжя Америки.

Поки що, за словами Праґнелла, жодних офіційних переговорів із потенційними партнерами не проводили. Але США вже проявили відкритість до нестандартних рішень: спільний ЧС-2026 із Канадою та Мексикою, а також заявка на жіночий ЧС-2031, у якій беруть участь ті ж країни. Ймовірно, до них приєднаються Ямайка та Коста-Рика, які можуть прийняти кілька матчів.

Теоретично транс-тихоокеанський чемпіонат світу міг би навіть охопити Гаваї. Там планують знести старий стадіон "Алоха" на 50 тисяч місць і збудувати новий — меншого розміру. Звісно, такий варіант потребував би згоди ФІФА, адже зазвичай організація вимагає великі арени. Та з огляду на розширення турніру, можливо, зроблять виняток.

Фіджі тим часом також вивчає можливість будівництва нового стадіону — ще один потенційний шматочок цієї незвичної географії.

"У кожного свої очікування. Можливо, ми маємо поглянути на цей Тихий океан і уявити, як чемпіонат охоплює його весь, — розмірковує Праґнелл. — Погляньте на Олімпіаду в Парижі 2024 року — змагання з серфінгу провели в Таїті. Люди прагнуть нових вражень, чогось незвичного. Ідея провести турнір по обидва боки океану має свій шарм".

Потенційні локації транс-тихоокеанського ЧС-2038

Інфантіно дратує Канаду й Мексику

Президент ФІФА Джанні Інфантіно цього тижня мандрував Близьким Сходом, чим викликав обурення не лише в Європі, а й у Канаді з Мексикою. Як повідомляє The Athletic, у кулуарах спортивної й політичної влади обох країн усе частіше звучить невдоволення його поведінкою.

У Досі Інфантіно приєднався до президента США Дональда Трампа та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані. Вони разом відвідали офіційний банкет у палаці Лусаїль, а потім Інфантіно виклав в Instagram фото, на якому емір дарує Трампу м’яч із чоловічого ЧС-2022 у Катарі. На світлині, де Інфантіно стоїть поруч із ними, це виглядало майже як символічна передача естафети з 2022-го на 2026 рік.

Проблема в тому, що у 2026-му чемпіонат світу приймають три країни — США, Мексика та Канада. Але ні представників Мексики, ні Канади в Катарі не було.

У ФІФА наполягають: офіційної церемонії передачі не відбувалося. Проте сама картинка викликала роздратування, особливо через те, що Інфантіно дедалі тісніше зближується з Білим домом, і це виглядає доволі неприємно для двох інших господарів турніру.

Згадаймо, як Інфантіно сміявся разом із Трампом, коли той під час інавгурації заявив про ідею перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки". Або як стояв поряд і з напруженою усмішкою слухав жарт про те, що торговельні війни із сусідами зроблять ЧС "ще цікавішим".

Багато делегатів Конгресу ФІФА в Парагваї підтвердили The Athletic: у Канаді й Мексиці ця ситуація сприймається вкрай негативно.

Зв’язки Інфантіно з Трампом уже дали ФІФА кілька дивідендів. Наприклад, завдяки їм у Білому домі створили спеціальну робочу групу з питань ЧС, а минулого тижня Трамп заявив, що готовий надати федеральне фінансування для гарантій безпеки в містах-господарях.

У своїй промові на Конгресі ФІФА в четвер Інфантіно, попри жорстку міграційну політику адміністрації Трампа, заявив: "Америка відкрита для світу. Ідеться не лише про гравців та офіційних осіб, але й про всіх фанатів. І давайте будемо чесні: це кажу не я — це позиція американського уряду".

А віцепрезидент США Джей Ді Венс додав минулого тижня: "Ми хочемо, щоб уболівальники приїжджали, святкували, дивилися матчі. Але коли турнір завершиться — вони мають повернутися додому. Інакше доведеться поспілкуватися з міністеркою внутрішньої безпеки Крісті Ноем".

Щодо тієї "передачі м’яча" в Катарі, президент КОНКАКАФ Віктор Монтагліані (він же віцепрезидент ФІФА і громадянин Канади) намагався згладити ситуацію: "Наскільки мені відомо, це було державне питання — Катар і США самі вирішують, кого запрошувати. Я не хвилююся. Мексика — чудова країна. А президент США якось сказав: світу не завадило б більше Канад".

Самого Інфантіно було б цікаво запитати про все це, але — вдруге поспіль — він не провів жодної пресконференції для медіа на Конгресі й залишив відповіді на запитання своїм заступникам і генеральному секретарю.

Чи підтримає ФІФА “особливий” формат ЧС на 64 команди?

Під час виступів на Конгресі ФІФА в четвер відчувалась певна напруга — зокрема навколо потенційного розширення чемпіонату світу 2030 року.

Президент КОНМЕБОЛ і віцепрезидент ФІФА Алехандро Домінгес був одним із ключових спікерів. Ще у квітні, на власному конгресі в Парагваї, він запропонував одноразово розширити турнір 2030 року до 64 команд — як жест на честь сторіччя першого чемпіонату світу.

У 2030-му, нагадаємо, матчі відкриття відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї — країнах, які мають історичне значення для світового футболу. Але, судячи з усього, КОНМЕБОЛ хотів би прийняти більше ігор. І замість того, щоб забирати їх у Іспанії, Португалії чи Марокко (основних господарів), Домінгес запропонував просто збільшити кількість учасників — із 48 до 64. (Нагадаємо, формат на 48 команд дебютує на ЧС-2026.)

Втім, під час виступу на Конгресі цього тижня Домінгес прямо не згадував цифру 64. Але він закликав усіх мислити нестандартно щодо святкування 100-річчя: "Ми ж не святкуємо 49-й чи 51-й день народження так, як 50-й, — зазначив він. — Є особливі моменти, і вони потребують особливих рішень. Я запрошую вас разом подумати над тим, як зробити те, на що чекає весь світ, чого заслуговує футбольна спільнота. Урешті-решт, футбол вчить нас головному — грати як команда".

У своїй підсумковій промові Інфантіно залишив цю тему відкритою: "Святкування сторіччя буде особливим. І я хочу підкреслити слова Алехандро: нам справді варто замислитись, як зробити це гідно. Усі ідеї — хороші ідеї".

Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстром пізніше заявив журналістам: "І президент КОНМЕБОЛ, і президент ФІФА просто поставили відкрите запитання про формат ювілейного чемпіонату. Усі пропозиції вітаються, але жодну конкретну ще не обговорювали".

Натомість президент КОНКАКАФ Віктор Монтагліані вкотре виступив проти ідеї: "Це не дуже хороша ідея. Ми ще навіть не провели турнір на 48 команд, а вже хочемо йти далі. Нехай вивчають, якщо хочуть, але це просто не відчувається правильним".

The Athletic