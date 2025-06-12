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Розповідаємо про хаос, в якому опинився Шеффілд Венсдей.

У Шеффілд Венсдей не платять зарплату футболістам, а над клубом навис трансферний бан. Вболівальники у відчаї, а власник з Таїланду вирішив не витрачати гроші на клуб.

Ще кілька місяців тому в Шеффілд Венсдей вірили, що команда має шанс потрапити до плей-оф Чемпіоншипу і повернутися в Прем’єр-лігу вперше за 25 років.

Так, вони програли дербі Сталевого міста (проти Шеффілд Юнайтед — прим. ред.) на Гіллсборо, але відставали лише на 6 очок від зони топ-6. Попереду були цілком прохідні суперники: Кардіфф, Галл, Блекберн, Оксфорд і Сток. Утім, з того відрізку "сови" не виграли жодного матчу й завершили сезон лише на 12-му місці.

Що трапилось з п’ятим найстарішим професіональним футбольним клубом Англії? У 1887-му гравцям Венсдей платили по п’ять шилінгів за домашню гру або сім шилінгів і шість пенсів — за виїзд. А в травні 2025 року футболісти не отримали зарплати взагалі. Не заплатили й іншим працівникам клубу, не пов’язаним безпосередньо з командою.

Один із гравців назвав ситуацію "сміховинною", адже затримка зарплати — вже вдруге за останні місяці. Англійська футбольна ліга не стала мовчати й звинуватила клуб у численних порушеннях фінансових правил, зокрема щодо виплат. Тепер Венсдей загрожує трансферний бан — одразу на три вікна.

Футбол мінливий: ще зовсім нещодавно Шеффілд Венсдей були серед кандидатів на підвищення, а тепер — у хаосі. І ніхто не знає, що на нього чекає на старті нового сезону з Дейфоном Чансірі — власником з Таїланду.

Капітан Баррі Баннан отримав пропозицію нового контракту. Але він точно замислиться, чи варто залишатися. У 35 років він усе ще стабільний гравець з впливом у роздягальні, тому не залишиться без варіантів, якщо вирішить піти.

У схожій ситуації — Марвін Джонсон. Торік Іпсвіч Таун намагався підписати його, готуючись до Прем’єр-ліги, але отримав відмову. Минулого сезону Джонсон провів 30 матчів, і тепер його розглядають інші клуби Чемпіоншипу, бо його контракт добігає кінця цього літа.

Навіть академія клубу не уникла втрат. 16-річним нападником юнацької збірної Англії Кейланом Кадамартері вже зацікавились Манчестер Сіті, Евертон і Челсі. Його батько, Денні, грав за Евертон, тож там є особливий емоційний зв’язок. А Сіті — один із найкращих клубів у світі для розвитку молоді. У будь-якому випадку, Венсдей втрачають одного зі своїх найперспективніших талантів.

А головний тренер Денні Рель може стати бажаним кандидатом для інших клубів цього літа. Його вже пов’язували з роботою в Саутгемптоні, де він колись працював під керівництвом Ральфа Газенгюттля. І навряд чи він відмовиться від можливості працювати в стабільніших умовах.

Чансірі має продати клуб, аби не допустити повного краху

Хаос, у який занурився клуб, контрастує з відносним спокоєм, що панував до цього завдяки Денні Релю. Саме німець, а не власник, став публічним обличчям Шеффілд Венсдей. Команда виглядала як амбітний колектив, що перевершує очікування під керівництвом молодого і перспективного тренера.

До речі, це вже друга спроба Чансірі попрацювати з Релем. Влітку 2023-го він не обрав його, а натомість запросив Сіско Муньйоса — колишнього тренера Вотфорда. Той протримався на посаді лише два місяці без жодної перемоги, що й відкрило двері для Реля. Після того як німець зберіг прописку команди в Чемпіоншипі в останньому турі сезону, наступний мав стати періодом стабілізації.

У короткій заяві клубу йдеться: "Ми продовжуємо шукати рішення щодо невиплачених зарплат", — при цьому згадуються звинувачення з боку EFL і є вибачення перед гравцями та персоналом. Але головне питання — чому ж Чансірі перекрив фінансовий потік, залишивши людей без грошей за березень і травень?

Родина Чансірі володіє Thai Union Group — найбільшим у світі виробником консервованого тунця. Як писав CNN, "консерви — знову в моді": американці, що намагаються економити в складні економічні часи, активно купують рибу в бляшанках. У самої Thai Union проблем не спостерігається, але у Шеффілд Венсдей — серйозний брак коштів, навіть щоб платити працівникам їдальні чи офісу.

Депутат Клайв Беттс закликав Чансірі продати клуб на тлі останніх подій. "Він має визнати, що повинен продати Венсдей, аби не допустити повного краху. Ми, як вболівальники, заслуговуємо на більше", — заявив він.

"Маючи твої гроші, я б купив Венсдей"

Фанати теж активно протестують — особливо останнім часом. Багато хто вже роками сподівається на зміну власника: після десяти років під керівництвом Чансірі клуб одного разу був за крок до Прем’єр-ліги, програвши фінал плей-оф у 2016-му. Але чи здатна зміна керівництва нарешті довести справу до кінця?

Ексвласник Крістал Пелас Саймон Джордан вважає, що Шеффілд Венсдей — чудова інвестиція для потенційного покупця. У розмові з саудівським мільярдером Туркі Аль-Шейхом (який уже вклався в бокс, ММА, WWE, Формулу-1 і LIV Golf) він навіть запропонував цей клуб.

"Коли мене питають: “Який англійський клуб варто купити?”, я кажу: якщо не купуєш когось із історичної трійки — Манчестер Юнайтед, Ліверпуль чи Арсенал, тоді наступний у списку — Тоттенгем. Але якщо б у мене були твої гроші і справжнє бажання — я б купив Шеффілд Венсдей", — сказав Джордан в ефірі Talksport.

Найкращі дні Шеффілд Венсдей

Шеффілд Венсдей чотири рази вигравав чемпіонат Англії — у 1903, 1904, 1929 та 1930 роках. Але це не всі яскраві події в історії клубу.

Кубок Англії 1935

Шеффілд Венсдей тричі ставав володарем Кубка Англії. Востаннє — у далекому 1935 році. Тоді команда перемогла Вест Бромвіч із рахунком 4:2, а капітан Ронні Старлінг залишав поле Вемблі, тримаючи кубок у руках — під овації тисяч вболівальників.

Кубок Ліги 1991

Останній трофей клуб здобув у 1991 році — і який! У фіналі Кубка Ліги Шеффілд Венсдей переграв Манчестер Юнайтед 1:0. Капітан Найджел Пірсон урочисто підняв кубок над головою, а поряд святкували Кріс Тернер і Денні Вілсон.

Радість Воддла та перемога в дербі

У 1993-му Венсдей зустрівся з головним суперником — Шеффілд Юнайтед — у півфіналі Кубка Англії. Перемога 2:1 у Сталевому дербі стала справжнім святом для фанатів. На фото — Кріс Воддл радіє з Марком Брайтом. На жаль, у фіналі "совам" не пощастило — вони поступились Арсеналу.

Тріумф у плей-оф 2005: шлях до Чемпіоншипу

У 2005 році Шеффілд Венсдей знову відчув смак великої перемоги. У фіналі плей-оф на стадіоні Міленіум команда обіграла Гартлпул Юнайтед з рахунком 4:2 і підвищилась у класі. Голами тоді відзначилися Глен Вілан, Дрю Талбот, Стівен Маклін та Джон-Пол Макговерн — ці імена добре пам’ятають у Шеффілді.

Ім’я потенційного покупця вже з’являлося — американський інвесторський консорціум, але як показує приклад сусідів із Шеффілд Юнайтед, такі угоди не робляться за один день. У квітні Чансірі стверджував, що "немає серйозної зацікавленості у купівлі клубу". Це було ще до того, як затримали чергову зарплату.

Ніхто не сумнівається у потенціалі цього клубу. Але перш ніж знову мріяти про великі справи, слід вирішити нагальні проблеми. І якомога швидше.

The Telegraph